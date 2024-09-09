МЗС викликало тимчасового повіреного Ірану через можливе постачання ракет РФ

9 вересня до МЗС було викликано тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран в Україні Шахріяра Амузегара.

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МЗС викликало тимчасового повіреного Ірану / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У МЗС викликали тимчасового повіреного Ірану та у жорсткій формі попередили щодо постачання ракет для РФ. Про це Міністерство закордонних справ України повідомило в Facebook.

Там зазначили, що 9 вересня до Міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран в Україні Шахріяра Амузегара, якому висловлено глибоке занепокоєння української сторони у зв’язку із повідомленнями щодо можливого постачання Іраном балістичних ракет Російській Федерації.

"Іранському дипломату було передано відповідний коментар МЗС України від 7 вересня та у жорсткій формі висловлено попередження про те, що підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння державі-агресору матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин", - йдеться в повідомленні. відео дня

Відносини Ірану та Росії та роль Тегереана у війні РФ в Україні До літа 2022 року Іран займав позицію нейтралітету щодо війни в Україні, якоюсь мірою схожу з позиціями Китаю та Індії.

19 липня під час візиту Путіна вищий керівник Ірану Алі Хаменеї назвав агресивні дії Кремля проти України "превентивними заходами", прямо змінивши офіційну позицію на проросійську. На тлі вторгнення РФ в Україну зміцнилося економічне співробітництво між Іраном та Росією. Так, за даними агентства Tasnim, на початок жовтня експорт товарів з Ірану в Росію зріс на 70%. А товарообіг між країнами за вісім місяців 2022 року зріс майже на 40%. Обидві сторони не приховували, що це стало наслідком санкцій, накладених на Росію США та ЄС. У липні 2022 року, під час візиту Володимира Путіна в Тегеран, між Іраном та Росією було укладено договір про стратегічне партнерство. Росія почала постачання нафтопродуктів до Ірану, а російська корпорація "Газпром" інвестує в нафтогазовий сектор Ірану 40 млрд доларів. До Росії, за його словами, будуть експортуватися іранські автомобілі, запчастини та авіадеталі. Крім того, було досягнуто домовленості про підписання Іраном угоди про зону вільної торгівлі з Євразійським економічним союзом. Посилилася і військово-економічна співпраця між країнами. У травні 2023 року експерти Інституту вивчення війни звернули увагу на повідомлення про намір Москви придбати додаткові безпілотники в Ірані - після того, як російські військові використовували для атак на українську інфраструктуру більшість із 400 іранських безпілотників, придбаних із серпня 2022 року. Зі свого боку іранські ЗМІ повідомили про отримання першої партії російських багатоцільових винищувачів Су-35. Згідно з оцінкою анонімного високопоставленого чиновника Виконавчого офісу президента США, озвученою виданню The New Yorker на початку листопада 2022 року, Іран був повністю залучений у війну в Україні.

Передача Іраном ракет Росії - що відомо

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Іран відправив до країни-агресора РФ балістичні ракети малої дальності. Зокрема, іранський режим міг передати РФ понад 200 балістичних ракет.

Пізніше, Тегеран підтвердив, що передав Росії партію балістичних ракет, яких Москва "потребувала".

Як йдеться у звіті Інституту вивчення, контракт про постачання ракет було укладено ще в грудні 2023 року.

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