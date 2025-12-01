"Пропадає мій коханий": дружина Решетніка іронічно висловилася про його роботу

Христина Решетнік згадала, як дикторська кар'єра чоловіка вплинула на неї на початку їхнього знайомства.

Танці з зірками Григорій Решетнік - що думає про його участь дружина ведучого / колаж: Главред, фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Григорій Решетнік - один з учасників благодійного випуску "Танців з зірками"

Його дружина прокоментувала цю подію

Сьогодні стало відомо, що новий випуск "Танців з зірками", який готують до виходу з благодійною метою, відбудеться 28 грудня о 20:00 на телеканалі 1+1 Україна. Крім того було розкрито ще три імені зіркових учасників. Серед них виявився ведучий Григорій Решетнік.

Шоумена з танцювальним проєктом пов'язує спільне минуле: у 2006-2007 роках (1-3 сезони) саме Решетнік був брендвойсом шоу, який запрошував учасників на паркет. Тепер на танцювальному майданчику опинився і він сам.

З цього приводу у своєму блозі в Instagram пожартувала Христина Решетнік - дружина ведучого. Вона зазначила, що була дуже здивована тим, що той самий голос за кадром належав не зрілому чоловікові, а молодому хлопцеві.

"Ну все, тепер і ви знаєте, де пропадає мій коханий. Якщо він не з холостячками, то він на паркеті із загадковою партнеркою. 19 років тому Гриша був диктором перших трьох "Танців з зірками" і оголошував учасників: "Пані та панове, на паркет на виконання танцю запрошується...". І коли ми познайомилися, мене дуже ця історія вразила, бо я завжди думала, що це чоловік років 50", - поділилася дружина Григорія Решетніка.

Танці з зірками Григорій Решетнік - що думає про його участь дружина ведучого / фото: instagram.com/kristina_reshetnik/

Танці з зірками Григорій Решетнік - що думає про його участь дружина ведучого / фото: instagram.com/kristina_reshetnik/

Про персону: Григорій Решетнік Решетнік Григорій Іванович - український телеведучий, актор, режисер, диктор, шоумен, громадський діяч. Відомий ведучий шоу "Холостяк", "Холостячка" та "Неймовірна правда про зірок". Одружений з Христиною Решетнік і мають трьох синів, пише Вікіпедія.

