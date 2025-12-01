Коли відбудеться зустріч Віткоффа з Путіним: в Кремлі назвали точну дату та час

Відомо, що вони обговорюватимуть параметри потенційної мирної угоди.

Зустріч Віткоффа з Путіним / колаж: Главред, фото: скріншот, сайт Кремля

Коротко:

Зустріч Путіна та Віткоффа відбудеться 2 грудня

Вона пройде у другій половині дня

Деталі переговорів залишаться за закритими дверима

Зустріч російського диктатора Володимира Путіна зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом для обговорення параметрів потенційної мирної угоди для завершення російсько-української війни запланована на вівторок, 2 грудня. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

За його словами, зустріч планується у другій половині дня.

"Зустріч з Віткоффом планується на завтра. Він сам про це сказав. У президента сьогодні буде кілька нарад непублічного характеру у рамках підготовки до російсько-американських контактів", - додав Пєсков.

Він підкреслив, що офіційно оприлюднять кадри початку зустрічі Путіна та Віткоффа, а от про заяву за підсумками говорити зарано.

Як і раніше, речник Путіна дав зрозуміти, що всі деталі залишаться за закритими дверима.

"Росія зацікавлена ​​в успіху переговорів щодо України, тому не вестиме їх у мегафонному режимі через ЗМІ", - сказав він.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чи погодиться Путін на мирну угоду

Французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро вважає, що Путін має серйозні причини прислухатися до оновленої версії мирної пропозиції Дональда Трампа.

За його словами, Путін опиняється під дедалі більшим тиском міжнародної спільноти та буде змушений погодитися на припинення бойових дій. В іншому разі проти Росії можуть запровадити додаткові, ще жорсткіші санкції.

Мирний план США - що відомо

Як повідомляв Главред, представники України і США заявили, що зустріч у Маямі була продуктивною, а спецпосланець Трампа Стів Віткофф і його зять Джаред Кушнер вилетять до Росії в понеділок для продовження переговорів щодо мирної угоди.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Сполучені Штати Америки передали Росії "основні параметри" мирного плану, узгодженого за результатами переговорів Києва і Вашингтона в Женеві.

Крім того, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін погодився працювати над так званим американським планом закінчення війни.

