Приховала правду: Alyona Alyona висловилася про участь Jerry Heil у Нацвідборі

Jerry Heil подала заявку на Національний відбір без Alyona Alyona / колаж: Главред, фото: instagram.com, Jerry Heil, Alyona Alyona

Українська реперка Alyona Alyona висловилася з приводу участі Jerry Heil у Національному відборі на Євробачення 2026 у програмі "Ближче до зірок". Раніше вони разом представляли Україну на Євробаченні 2024 року.

Alyona Alyona повідомила, що до останнього не знала про плани співачки брати участь у Нацвідборі. Інформація стала відома всім тільки після публікації лонглиста учасників конкурсу, в якому з'явилося ім'я Jerry Heil. Незабаром після цього і сама артистка підтвердила свою участь у відборі.

Jerry Heil і Alyona Alyona на Євробаченні / instagram.com, Alyona Alyona

"Так, я намагаюся здобути перемогу для України на Євробаченні. Однак я прагну перемоги для нашої музики - у вигляді її стабільної присутності в європейських і світових чартах", - повідомила співачка.

Alyona Alyona розповіла, що запитувала колегу про її плани на Національний відбір півтора місяця тому. Тоді Jerry Heil відповіла, що ще не написала конкурсну пісню, тому сумнівається, чи зможе брати участь.

"Коли я востаннє в неї запитувала, то вона сама казала: "Не знаю". Це було, напевно, місяця за півтора до закінчення терміну прийому заявок. Вона каже: "Ну ніколи поки що писати пісню, але може напишу", - переказала їхню розмову реперка.

Jerry Heil - Національний відбір 2026 / фото: instagram.com, Jerry Heil

Попри ухильну відповідь колеги, Alyona Alyona все ж порадила їй спробувати свої сили знову.

"Я їй сказала: "Іди", - поділилася артистка.

Як виявилося, Jerry Heil приховала правду про свою участь у Національному відборі від колеги, з якою раніше розділила сцену Євробачення. У щоденнику Суспільного Jerry Heil розповіла, що її конкурсна пісня була готова давно, і вона почала готуватися до нової спроби потрапити на конкурс уже після Євробачення 2024. За словами співачки, до участі її підштовхнуло знайомство з європейськими сонграйтерами, які допомогли їй створити ідеальну пісню.

Jerry Heil / інфографіка: Главред

Про персону: Jerry Heil Джеррі Хейл - українська співачка та авторка пісень. Стала відома як відеоблогерка та кавер-виконавиця завдяки переспівуванню пісень світових та українських виконавців. Велику популярність їй принесла авторська пісня "Охрана, отмена" з її дебютного студійного альбому "Я - Яна". Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Alyona Alyona, у фіналі посіли 3 місце.

