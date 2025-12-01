"З-під Пітєра привезли": відео зі зйомок "Холостяка" спричинило скандал у мережі

Ви дізнаєтесь:
- У мережі з'явилось відео з-за лаштунків "Холостяка"
- Учасниця шоу спричинила "мовний скандал"
Романтичне реаліті "Холостяк 14" сколихнуло новий скандал у мережі. Цього разу користувачів Threads обурило закулісне відео зі зйомок, де учасниці спілкувалися російською мовою.
В останніх випусках головний герой шоу, актор Тарас Цимбалюк, разом з дівчатами проводив час у Карпатах. Учасники брали участь у традиційних іграх, обрядах, танцях та ворожіннях. Проте увагу глядачів привернув ролик, на якому дівчата в традиційних українських вбраннях хотіли покататися на гойдалці — терезах. Щоб розважитися, їм потрібно було, аби хтось став на шальку навпроти, тому вони активно просили допомоги. Глядачі зауважили, що одна з учасниць, Анастасія Половінкіна, перейшла на російську.
"Давайте ще хтось там стане... Мы хотим покататься! Быстрее, быстрее!", — звернулася вона до присутніх.
Почувши фразу російською, у розмову втрутилась, імовірно, редакторка проєкту, яка одразу зробила зауваження.
"Тільки українською, дівчата", — сказала вона.
Прихильники шоу різко відреагували на цей епізод. Багатьох обурило, що позиція учасниць у кадрі не збігається з тим, як вони поводяться поза ним. На думку глядачів, це контрастувало з атмосферою Карпат та їхніми образами у традиційному одязі.
"В традиційному українському вбранні і російською — це вже якийсь окремий вид неадекватності".
"Так цікаво, що всі, хто відстоює російську і кажуть, що в них "челюсть не така" і т.д., коли йдуть на якесь шоу, вільно переходять на українську".
"Тому так і нудно, бо вони не вміють розмовляти українською. Вичавлюють із себе ці недолугі діалоги".
"Ніби когось з-під Пітєра привезли на екскурсію в Карпати".
Втім, частина аудиторії все ж побачила у цьому позитивні зміни, адже раніше в "Холостяку" україномовних учасниць майже не було, а тепер це стало нормою.
"Згодна, що це виглядає огидно, враховуючи контраст — одяг, стилізований під вишиванки і російська мова. Але не варто забувати, звідки ми прийшли. Кілька років тому одна з учасниць говорила холостяку: "не знаю, як ти до цього поставишся, але я вдома буду говорити українською, тому що від мене батько відмовиться".І серед усіх учасниць завжди була максимум одна україномовна дівчина — для екзотики.Так що, навіть якщо вони говорять українською лише на камеру — це вже величезний крок"
"Там режисери кажуть: "українською, дівчата". Але я рада, що хоча б на камеру українською, бо раніше всі ці шоу були російською, і я не можу це слухати. А так і учасницям за 2 місяці все одно буде трішки практики"
Про скандал висловилась і колишня учасниця проєкту "Холостяк" Юлія Коренюк.
"Одних виправдовують тим, що вона просто російськомовна у житі тому іноді тупить. Інших за одне слово готові спалити. Прекрасна математика хейту", — написала вона.
Про реаліті-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".
