Росіяни намагаються прорватися до логістичних коридорів ЗСУ: що відомо

Фіксуються поодинокі випадки появи ворога біля логістичних коридорів, однак оточення угруповування немає.

https://glavred.net/front/rossiyane-pytayutsya-prorvatsya-k-logisticheskim-koridoram-vsu-chto-izvestno-10720322.html Посилання скопійоване

Ситуація на Покровському напрямку 1 грудня / Колаж: Главред, фото: Генштаб, скриншот

Головне:

ЗСУ стримують ворога на Покровському напрямку та готуються до зимової оборони

У листопаді ліквідовано понад 1200 окупантів, знищено техніку й тисячі БпЛА

Логістика залишається складною, але ЗСУ тримають контроль і забезпечують ротацію

У 7-му корпусі ДШВ розповіли про ситуацію на Покровському напрямку, де фіксуються поодинокі випадки появи ворога біля логістичних коридорів. Втім, попри складну обстановку, ЗСУ продовжують стримувати ворога.

Крім того, Сили оборони вже готуються обороняти місто взимку - укріплюють та належним чином облаштовують позиції. Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

відео дня

Натомість окупанти продовжують зазнавати втрати, застрягши у міських боях.

У листопаді 2025 року захисники ліквідували 1221 російського окупанта в Покровській агломерації, ще 545 військових РФ були поранені. Також армія РФ зазнала значних втрати у техніці:

140 одиниць авто- та мототранспорту;

сім бойових броньованих машин;

три танки;

3200 БпЛА різних видів.

Зазначається, що лише у Покровську за минулий місяць українські бійці знищили 519 окупантів, ще 131 - поранили. Така кількість втрат співмірна з чисельністю цілого батальйону.

За повідомленням десантників, забезпечення та маневрування українських підрозділів ускладнене через вразливість логістичних шляхів до ударів РФ.

"Фіксуються поодинокі випадки появи ворога біля логістичних коридорів. Однак українські військові виявляють та уражають противника для забезпечення логістики. Тож подібні переміщення ворога - не ознака оточення", - йдеться в повідомленні.

У Мирнограді логістика залишається ускладненою. Втім, українські підрозділи мають як основні, так і альтернативні маршрути для ротації. Днями у Мирнограді провели заміну особового складу.

Робота 425-го окремого штурмового полку "Скеля" із суміжними підрозділами, що діють у Покровську на південь від залізничного полотна / Фото: Скриншот

Які подальші плани РФ - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявив, що під час зимового наступу росіян їхнім основним завданням буде - захоплення Донецької та Запорізької областей.

"Абсолютно точно росіяни будуть розтягувати нас по флангах, зокрема, в Харківській області, в основному - в районі Вовчанська, тобто на Куп'янському напрямку. Плюс - у Херсонській області, де противник продовжить тиснути на Херсон", - вважає він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, у листопаді 2025 року армія країни-агресора Росії окупувала 505 кв. км української території, що майже вдвічі більше, ніж у вересні. Про це повідомили аналітики проекту DeepState. Зазначається, що найбільше просувань росіяни мали у районі Гуляйполя.

Крім того, з Новоазовського напрямку у бік населених пунктів Пологи та Гуляйполе зафіксовано переміщення значної колони вантажівок з живою силою та боєкомплектом. Як повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, загалом ідентифіковано понад 20 автотранспортних засобів. При цьому набір техніки вказує на належність до одного підрозділу.

Нагадаємо, Сили оборони України зупинили окупаційні війська країни-агресорки Росії вздовж залізниці на півночі міста Покровськ, що у Донецькій області. Українським військовим вдалося зайняти правильну смугу оборони.

Покровськ / Инфографика: Главред

Читайте також:

Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред