Україна готує 'руйнівні наслідки': у МЗС відреагували на передачу Іраном ракет РФ

Міністерство закордонних справ України уважно стежить за ситуацією і планує подальші дії стосовно Ірану, заявив Герогій Тихий.

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Чи розірве Україна дипвідносини з Іраном після передачі ракет Росії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Україна вживе руйнівні заходи, зокрема може розірвати дипломатичні відносини з Іраном, якщо підтвердиться інформація про передачу Іраном балістичних ракет Росії і ці ракети застосують. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу.

"Я не буду уточнювати зараз, що саме мається на увазі під "руйнівними наслідками", щоб не послаблювати дипломатичну позицію. Але можу сказати, що всі опції, включно з тією, яку ви назвали (розірвання дипломатичних відносин - Главред), є на столі", - сказав він.

Тихий підкреслив, що, у разі підтвердження факту передачі і застосування ракет, будуть серйозні наслідки. Речник МЗС зазначив, що ця ситуація має широке значення і впливає не лише на безпеку України, але і на безпеку у Європі та на Близькому Сході.

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"Насправді контекст цих дій Ірану значно ширший, і поглиблена військово-технічна взаємодія між Іраном і Росією створює прямі безпекові загрози всьому регіону Європи і Близького Сходу… Тому ми, звісно, закликаємо наших партнерів, міжнародну спільноту посилити тиск на офіційний Тегеран, на Москву з метою збереження міжнародного миру та безпеки і нівелювання тих загроз, які ця співпраця несе для Європи і для Близького Сходу", - наголосив Тихий.

За його словами, МЗС уважно стежить за розвитком подій і найближчим часом "ви побачите ще кроки від МЗС у цьому напрямку".

Хто такий Георгій Тихий? Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

Іран передав балістичні ракети РФ - що відомо

Нагадаємо, Іран передав Росії партію балістичних ракет. Згідно з повідомленнями ЗМІ, поки що йдеться про ракети малого радіусу дії, але - в разі їхнього успішного застосування - Тегеран поставить партію більш далекобійної зброї.

Україна впевнена, що Росія використовуватиме іранську "допомогу" для терору цивільних.

Держсекретар США підтвердив, що Іран передав РФ ракети дальністю 120 кілометрів.Ймовірно, їх Росія застосує "найближчими тижнями" по "ближніх цілях".

За даними головного редактора Defense Express Олега Каткова, Росія отримала від Ірану понад 200 ракет. Це можуть бути ракети Arman й Ababil, які можуть вражати цілі на відстані 80 км.

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