Чому 2 грудня не можна залишати на столі недоїдки: яке церковне свято

Заборонено залишати недоїдки на столі - це може принести збідніння або втрати в господарстві.

https://glavred.net/holidays/pochemu-2-dekabrya-nelzya-ostavlyat-na-stole-obedki-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10720256.html Посилання скопійоване

Яке 2 грудня свято / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 2 грудня

Що не можна робити 2 грудня

Народні прикмети і традиції

У вівторок, 2 грудня, віряни святкують день пам'яті святого пророка Авакума. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 2 грудня

Авакум - пророк Юдеї, який жив приблизно в VII столітті до Різдва Христового, за часів великих потрясінь: зростання сили Вавилону, занепаду Іудейського царства, морального розкладання суспільства та наближення лиха, яке здавалося невідворотним.

відео дня

Його книга - третя серед "малих пророків" - невелика за обсягом, але дуже змістовна. Вона складається з найглибшого діалогу між пророком і Богом. Сам Авакум не просто передає Боже слово - він відверто ставить запитання, шукає сенс і правду, вболіває за свій народ.

Що не можна робити 2 грудня

Не можна лаятися і злословити - образи притягують зимові негаразди.

Заборонено залишати недоїдки на столі - це може принести збідніння або втрати в господарстві.

Не варто позичати або давати в борг гроші - це може "винести добробут із дому".

Народні прикмети і традиції на 2 грудня

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

мороз - до тривалої та холодної зими;

сильний вітер - будуть хуртовини цілий грудень;

тепла погода - чекайте на м'яку й ласкаву зиму;

сніг іде великими пластівцями - до гарного врожаю;

сніг із дощем - весна прийде рано.

У народі 2 грудня називалося Авакумівка. Наші пращури примітили, якщо цього дня погода буде взимку, то буде зима.

Іменини 2 грудня

Які завтра іменини: Андрій, Борис, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Матвій, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Степан, Федір, Антоніна, Віра, Маргарита, Марія, Тамара.

Талісманом людини, народженої 2 грудня, є змійовик. Магічний оберіг, що приносить світлу радість і внутрішню гармонію. З давніх-давен вважали: змійовик має силу пробуджувати й посилювати природні здібності свого власника, немов відкриваючи в людині приховані дари.

Також варто прочитати:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред