Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Свята

Чому 2 грудня не можна залишати на столі недоїдки: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
1 грудня 2025, 13:41
58
Заборонено залишати недоїдки на столі - це може принести збідніння або втрати в господарстві.
Яке 2 грудня свято
Яке 2 грудня свято / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 2 грудня
  • Що не можна робити 2 грудня
  • Народні прикмети і традиції

У вівторок, 2 грудня, віряни святкують день пам'яті святого пророка Авакума. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 2 грудня

Авакум - пророк Юдеї, який жив приблизно в VII столітті до Різдва Христового, за часів великих потрясінь: зростання сили Вавилону, занепаду Іудейського царства, морального розкладання суспільства та наближення лиха, яке здавалося невідворотним.

відео дня

Його книга - третя серед "малих пророків" - невелика за обсягом, але дуже змістовна. Вона складається з найглибшого діалогу між пророком і Богом. Сам Авакум не просто передає Боже слово - він відверто ставить запитання, шукає сенс і правду, вболіває за свій народ.

Що не можна робити 2 грудня

Не можна лаятися і злословити - образи притягують зимові негаразди.

Заборонено залишати недоїдки на столі - це може принести збідніння або втрати в господарстві.

Не варто позичати або давати в борг гроші - це може "винести добробут із дому".

Народні прикмети і традиції на 2 грудня

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

  • мороз - до тривалої та холодної зими;
  • сильний вітер - будуть хуртовини цілий грудень;
  • тепла погода - чекайте на м'яку й ласкаву зиму;
  • сніг іде великими пластівцями - до гарного врожаю;
  • сніг із дощем - весна прийде рано.

У народі 2 грудня називалося Авакумівка. Наші пращури примітили, якщо цього дня погода буде взимку, то буде зима.

Іменини 2 грудня

Які завтра іменини: Андрій, Борис, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Матвій, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Степан, Федір, Антоніна, Віра, Маргарита, Марія, Тамара.

Талісманом людини, народженої 2 грудня, є змійовик. Магічний оберіг, що приносить світлу радість і внутрішню гармонію. З давніх-давен вважали: змійовик має силу пробуджувати й посилювати природні здібності свого власника, немов відкриваючи в людині приховані дари.

Також варто прочитати:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свято прикмети календар свят церковне свято
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ похвалилася "захопленням" Ставків і Новоселівки - в ЗСУ розкрили правдy

РФ похвалилася "захопленням" Ставків і Новоселівки - в ЗСУ розкрили правдy

15:53Фронт
В ЄС видали ультиматум Трампу через мирну угоду щодо України - що відомо

В ЄС видали ультиматум Трампу через мирну угоду щодо України - що відомо

14:47Світ
Екстремально сильна магнітна буря вгатила по Україні - відома дата піку

Екстремально сильна магнітна буря вгатила по Україні - відома дата піку

14:46Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Майже 90 років називалося на честь Леніна - що це за місто України

Майже 90 років називалося на честь Леніна - що це за місто України

ЗСУ доведеться з боєм вийти з важливого міста: в ISW озвучили тривожний прогноз

ЗСУ доведеться з боєм вийти з важливого міста: в ISW озвучили тривожний прогноз

Китайський гороскоп на сьогодні 1 грудня: Мавпам - ревнощі, Свиням - сварки

Китайський гороскоп на сьогодні 1 грудня: Мавпам - ревнощі, Свиням - сварки

"В ангарах найцікавіше": з'явились нові деталі удару по Таганрогу, по чому влучили

"В ангарах найцікавіше": з'явились нові деталі удару по Таганрогу, по чому влучили

Карта Deep State онлайн за 1 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 1 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

16:08

Найбільше просування РФ за рік: названо території, які окупував ворог

15:53

РФ похвалилася "захопленням" Ставків і Новоселівки - в ЗСУ розкрили правдyВідео

15:41

Офіційна заява для преси компанії "ТОВ Трипільське Сонце"

15:34

Тіло людини починає довше відновлюватись після певного віку - вчені назвали йогоВідео

15:33

"З-під Пітєра привезли": відео зі зйомок "Холостяка" спричинило скандал у мережіВідео

Дорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудняДорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудня
15:33

Як назвати дитину у 2026 році: красиві українські імена, про які вже всі забулиВідео

15:32

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці корабля під час шторму за 65 с

15:28

Куди варто вкласти 100 тис. гривень: експерт назвав найприбутковіші варіанти

14:56

Люди влаштували бунт: обурені жителі Маріуполя звернулися до Путіна з вимогою

Реклама
14:47

В ЄС видали ультиматум Трампу через мирну угоду щодо України - що відомо

14:46

Екстремально сильна магнітна буря вгатила по Україні - відома дата піку

14:41

Жінка клонувала покійного собаку за $50 тисяч, але незабаром пошкодувала

14:37

Коли відбудеться зустріч Віткоффа з Путіним: в Кремлі назвали точну дату та час

14:26

"Якими вразили російські танкери": Ані Лорак відзначили за донати ЗСУ

14:23

Ще не пізно: як і навіщо пригинати малину на зимуВідео

14:01

Ідеальна гаряча страва на святковий стіл: рецепт смачного м'яса з ананасами

13:44

Відвід ЗСУ з Донбасу: військовий розповів про долю українських територій

13:42

Тиск у шинах взимку падає швидше: коли і як часто потрібно накачувати колеса

13:41

Чому 2 грудня не можна залишати на столі недоїдки: яке церковне свято

13:32

"Пропадає мій коханий": дружина Решетніка іронічно висловилася про його роботу

Реклама
13:21

Приховала правду: Alyona Alyona висловилася про участь Jerry Heil у Нацвідборі

13:21

Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих та постраждалих різко зросла

13:14

Десять років магії: "Резиденція Санти" повертається на ВДНГ вже з 5 грудня

13:03

Зрив переговорів і "загострення на фронті: розкрито плани Кремля на грудень

12:58

ГУР провело успішну операцію в Бердянську: росіяни в паніці, що стало ціллю

12:56

"Що це взагалі таке": Ігор Ніколаєв визвірився на Аллу Пугачову

12:54

Температура впаде на 2-4 градуси: українців попередили про різке похолодання

12:42

"Трамп дуже боїться": експерт назвав головний страх президента США

12:29

Як правильно – "íскра" чи "іскра́": експертка виправила поширену помилкуВідео

12:24

"Живе в мені": донька поділилася зворушливим фото з Анастасією Заворотнюк

12:00

Овочі та фрукти стають доступнішими: на скільки впала ціна за тиждень

11:47

Китайський гороскоп на завтра 2 грудня: Собакам - страх, Коням - розчарування

11:40

Помер легендарний футболіст "Динамо" — семиразовий чемпіон і володар єврокубків

11:34

У Вишгороді через удар РФ загинув працівник компанії-виробника ракет "Фламінго"

11:22

Поцілунки на камеру: MELOVIN уперше з'явився з нареченим після гучних заручин

11:18

Яку катастрофу Росія готує для Херсона - ЗМІ опублікували секретні накази Кремля

11:06

Шлях України до НАТО може закритись: в CNN назвали головний фактор

10:56

РФ вдарила баллістикою по Дніпру, три жертви, багато поранених: де був "приліт"ФотоВідео

10:41

Як зварити овочі на Олів'є за 5 хвилин: кухар поділився секретним трюком

10:39

Ціни обвалились більш як на 50%: улюблений продукт українців різко подешевшав

Реклама
10:29

"1+1 Україна" розкрив дату прем’єри та імена ще трьох зіркових учасників благодійного передноворічного випуску "Танці з зірками"

10:19

"Гірко": Олександр Терен заінтригував романом з екс-учасницею "Холостяка-14"

10:13

За кордоном їх не знайдеш: колоритні та старовинні прізвища українців

09:54

"Ставимо крапку у стосунках": Тарас Тополя оголосив про важливе рішення

09:43

Нічого не доведеш: 6 найупертіших знаків зодіаку

09:37

Переходить до активної фази: РФ стягує у гарячі точки багато живої сили

09:31

"Дякую тобі": Наталія Могилевська показала чоловіка і романтику з ним

09:24

Про що домовилися Україна і США перед візитом до Путіна: названо найбільш спірні питання

08:59

В небі хмара диму: дрони атакували Дагестан, під прицілом надважливий об'єкт

08:45

Відключення світла в Україні - графіки на 1грудня (оновлюється)

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти