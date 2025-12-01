Чому 2 грудня не можна залишати на столі недоїдки: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
У вівторок, 2 грудня, віряни святкують день пам'яті святого пророка Авакума. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 2 грудня
Авакум - пророк Юдеї, який жив приблизно в VII столітті до Різдва Христового, за часів великих потрясінь: зростання сили Вавилону, занепаду Іудейського царства, морального розкладання суспільства та наближення лиха, яке здавалося невідворотним.
Його книга - третя серед "малих пророків" - невелика за обсягом, але дуже змістовна. Вона складається з найглибшого діалогу між пророком і Богом. Сам Авакум не просто передає Боже слово - він відверто ставить запитання, шукає сенс і правду, вболіває за свій народ.
Що не можна робити 2 грудня
Не можна лаятися і злословити - образи притягують зимові негаразди.
Заборонено залишати недоїдки на столі - це може принести збідніння або втрати в господарстві.
Не варто позичати або давати в борг гроші - це може "винести добробут із дому".
Народні прикмети і традиції на 2 грудня
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- мороз - до тривалої та холодної зими;
- сильний вітер - будуть хуртовини цілий грудень;
- тепла погода - чекайте на м'яку й ласкаву зиму;
- сніг іде великими пластівцями - до гарного врожаю;
- сніг із дощем - весна прийде рано.
У народі 2 грудня називалося Авакумівка. Наші пращури примітили, якщо цього дня погода буде взимку, то буде зима.
Іменини 2 грудня
Які завтра іменини: Андрій, Борис, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Матвій, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Степан, Федір, Антоніна, Віра, Маргарита, Марія, Тамара.
Талісманом людини, народженої 2 грудня, є змійовик. Магічний оберіг, що приносить світлу радість і внутрішню гармонію. З давніх-давен вважали: змійовик має силу пробуджувати й посилювати природні здібності свого власника, немов відкриваючи в людині приховані дари.
