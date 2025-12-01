Рус
Помер легендарний футболіст "Динамо" — семиразовий чемпіон і володар єврокубків

1 грудня стало відомо про смерть легендарного динамівця Володимира Мунтяна — одного з найвидатніших футболістів в історії "Динамо", зазначили у клубі.
Помер легендарний футболіст
Володимир Мунтян помер - названо причину смерті легенди "Динамо" / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Помер легенда "Динамо" Володимир Мунтян
  • Ексфутболіст довгий час боровся із хворобою

1 грудня на 80-му році життя після тривалої хвороби помер легендарний динамівець Володимир Мунтян. У складі футбольного клубу "Динамо" він сім разів здобував чемпіонський титул СРСР, двічі вигравав Кубок країни, а в 1975 році разом із командою став володарем Кубка Кубків та Суперкубка УЄФА. Про його смерть повідомили на офіційному сайті київського клубу.

За час виступів у "Динамо" Мунтян провів 371 матч у всіх турнірах, забив 70 голів і віддав 36 результативних передач. Його дебют у першій команді відбувся 15 жовтня 1965 року в Ташкенті, де кияни перемогли "Пахтакор" 2:1.

відео дня

Один із найяскравіших сезонів Мунтян провів у чемпіонаті 1968/69 під керівництвом Віктора Маслова. Під час того розіграшу він зіграв 41 матч і забив 12 голів, а вже наступного року був визнаний найкращим футболістом СРСР. За національну збірну СРСР він провів 49 поєдинків, забив 7 м’ячів, виступив на ЧС-1970 і здобув бронзу Олімпіади-1976.

Після завершення кар’єри у 1977 році Мунтян перейшов до тренерської роботи. Він працював з юними футболістами, очолював олімпійську збірну України в 1992–94 роках, тренував "Черкаси", "Оріон", "Таврію", "Оболонь", "Кривбас", "Ворсклу" та молодіжний склад "Динамо".

Президент "Динамо" Ігор Суркіс висловив співчуття, підкресливши, що смерть Мунтяна стала тяжкою втратою для клубу, а сам він присвятив усе життя футболу та залишив глибокий слід у серцях уболівальників і колег.

"Його майстерність на полі, відданість команді та безмежна любов до гри надихали не одне покоління. Володимир Федорович не лише здобував перемоги, але й виховував нових чемпіонів, передаючи свій досвід, мудрість та жагу до перемог. Він завжди залишався прикладом порядності, людяності та справжньої відданості клубу. Сьогодні ми прощаємось із великою особистістю, чиє ім’я стало синонімом успіху та величі "Динамо". Висловлюю щирі співчуття родині, близьким, друзям та всім, хто знав і любив Володимира Федоровича. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться у наших серцях, а його внесок у історію клубу та українського футболу ніколи не буде забутий", - зазначив президент "Динамо".

Футбол - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, київське "Динамо" повідомило про масштабні зміни у тренерському штабі основної команди. Новим тимчасовим головним тренером став Ігор Костюк, який до цього очолював юнацьку команду U19. Про це йдеться на офіційному ресурсі клубу.

Після поразки від кіпрської "Омонії" 27 листопада в Лізі конференцій клуб оголосив про завершення співпраці з Олександром Шовковським. Виконання функцій головного тренера перейшло до Ігоря Костюка, який уже провів перше тренування й представив свій новий тренерський штаб, повідомила пресслужба "Динамо".

Тим часом донецький "Шахтар" залишається серед ключових претендентів на вихід до основної стадії Ліги чемпіонів 2026/27 без кваліфікаційних раундів — таку можливість клуб отримує завдяки високому клубному рейтингу, що може стати визначальним у випадку перерозподілу місць у турнірі.

Інші новини спорту:

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України

Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі.

У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

