ГУР провело успішну операцію в Бердянську: росіяни в паніці, що стало ціллю

На місце вибуху одразу примчали карети швидкої допомоги, але це не допомогло окупантам.

Що відомо про операцію ГУР в Бердянську / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Що повідомили в ГУР:

У Бердянську прогримів вибух

Внаслідок операції ГУР і партизанів окупанти зазнали втрат

Під час вибуху було ліквідовано п'ятьох росіян

На в'їзді до тимчасово окупованого міста Бердянськ, що у Запорізькій області, під пропагандистським білбордом прогримів вибух. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

Успішну операцію ГУР МО України та Рух опору російській окупації провели ще 19 листопада поточного року. Вони підірвали російських загарбників, які скупчилися на місці вибуху, під час неквапливої розмови.

Що відомо про результати операції

Внаслідок підриву окупанти зазнали втрат серед особового складу та техніки: знищено п’ятьох загарбників із Росгвардії, ще четверо - важкі "300", а також пошкоджено два ворожі пікапи та бронеавтомобіль "Тигр".

У ГУР додали, що ця операція у Бердянську зчинила справжній переполох, адже на місце знищення російських окупантів одразу нагнали швидкі та пожежні автівки.

Диверсію у Бердянському районі провели не вперше

Главред писав, що 29 листопада на території тимчасово окупованого РФ Бердянського району Запорізької області прогриміли два вибухи. Унаслідок спецоперації Головного управління розвідки Міноборони та Руху опору російські окупанти з бандформувань "Ахмат" зазнали втрат.

Українські партизани виявили схему продажу краденого палива. Вони з'ясували, що "кадировці" організували "схематоз" із вкраденим пальним - соляркою торгували в одній і тій самій точці на трасі під Бердянськом. І після мінування місця "торгівлі" в момент концентрації окупантів-корупціонерів було здійснено два підриви.

Операції ГУР в тилу окупантів - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українська військова розвідка провела операцію, яка заблокувала ключову залізничну логістичну артерію Кремля поблизу населеного пункту Соснівка в Хабаровському краї РФ.

Раніше українські безпілотники Головного управління розвідки завдали серйозних втрат російським військовим у тимчасово окупованому Криму. Знищено гвинтокрил Ка-27 і дороговартісні РЛС.

Напередодні стало відомо, що внаслідок операції розвідників та руху опору окупантам було завдано шкоди у населеному пункті Калинове. Внаслідок вибуху було ліквідовано чотирьох російських загарбників та їхні транспортні засоби.

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

