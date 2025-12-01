ЗСУ доведеться з боєм вийти з важливого міста: в ISW озвучили тривожний прогноз

Загроза оточення українського угруповання нависла над одним із міст Донеччини.

Як змінилася ситуація на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Що повідомили аналітики:

Росіяни не можуть швидко захопити Покровськ

Українські військові відбивають деякі позиції в Покровську

У Мирнограді існує загроза оточення українського угруповання

Окупаційні війська країни-агресорки Росії повільно просуваються у Покровську, що у Донецькій області. При цьому противник зазнає великих втрат і досі не може захопити місто.

Як повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), українські військові вже послабили залучені до наступальної операції російські частини та відкидають окупантів з позицій, які ті, подекуди, встигли зайняти.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Як аналітики оцінюють ситуацію в Покровську

Відсутність бажаного результату у Покровську для окупантів в ISW пояснюють тим, що армія РФ оптимізована лише для позиційної війни і може досягати повільних темпів просування.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що поки ворог повільно суне вперед, українські військові проводять контратаки. Так вони вже відкинули окупантів до південної околиці Родинського.

Також російські війська не можуть перекинути бронетехніку через річку Казенний Торець до свого плацдарму на захід від річки. З цієї причини російська піхота змушена діяти без підтримки на плацдармі. Це також сприяє обмеженню темпів просування росіян.

Як змінилася ситуація в Мирнограді

У сусідньому до Покровська місті Мирноград тривають запеклі бої. Над населеним пунктом нависла серйозна загроза. Машовець переконаний, що у випадку російської присутності у районі на південь від Красного Лиману та між Покровськом і Мирноградом, українським військовим доведеться вимушено відійти з останнього з цих міст з боєм. Таким чином ЗСУ зможуть уникнути оточення.

Як оцінюють ситуацію в Мирнограді військові

Главред писав, що за словами керівника відділення комунікацій 79-ї бригади Десантно-штурмових військ Романа Писаренка, у районі Мирнограда ситуація залишається однією з найнапруженіших на всій лінії фронту.

Російські війська перекинули сюди значні сили - від батальйонів і полків до цілих бригад, фактично формуючи угруповання рівня армії. За його словами, противник не припиняє штурмових дій, намагаючись прорвати оборону українських підрозділів. Попри інтенсивний тиск, бійці 79-ї бригади утримують позиції. Окупанти можуть просуватися лише на кілька метрів у "сірій" зоні, не маючи можливості закріпитися.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України зупинили окупаційні війська країни-агресорки Росії вздовж залізниці на півночі міста Покровськ, що у Донецькій області. Українським військовим вдалося зайняти правильну смугу оборони.

Раніше командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол заявив, що Покровськ продовжує оборонятися, і українські сили досі утримують свої позиції у місті та контролюють частину його районів.

Напередодні повідомлялося, що у Покровську щільний туман суттєво ускладнив роботу українських підрозділів, особливо повітряної розвідки. Це обмежує видимість, а також можливість виявляти та знищувати противника.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

