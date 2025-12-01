Євро різко підскочило, долар 'злетів' слідом: новий курс валют на 2 грудня

На початку грудня 2025 року Нацбанк підвищив курси основних валют.

Курс валют на 2 грудня / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Національний банк України встановив нові курси валют на вівторок, 2 грудня. Долар, євро та польський злотий подорожчали. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Американський долар на 2 грудня подорожчав на 7 копійок. Його офіційний курс становитиме 42,34 грн/долар.

Курс єдиної європейської валюти також виріс на 42 копійки на початку грудня. У вівторок євро коштуватиме 49,31 грн/євро.

Станом на 16:00 на міжбанківському валютному ринку України долар торгувався на рівні 42,34/42,37 грн, а євро – 49,30/49,32 грн. Гривня демонструє невелике ослаблення до основних валют у порівнянні з попереднім днем.

Курс злотого на 2 грудня

Курс злотого зріс до 11,66 грн/злотий. Тобто польська валюта подорожчала на 13 копійок у порівнянні з попереднім днем.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс долара у 2026-2027 роках - прогноз

Курс долара в Україні у 2026-2027 роках залишатиметься керованим, прогнозує керівниця аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляра Мустафаєва. За базовим сценарієм, долар може зрости до 48 грн.

Експертка зазначає, що попри воєнні ризики економіка поступово стабілізується. У проєкті держбюджету на 2026 рік закладено середньорічний курс на рівні 45,7 грн/дол.

Подальша динаміка валютного ринку, за її словами, залежатиме від ситуації на фронті та стабільності міжнародної фінансової підтримки.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на 1 грудня Національний банк України підвищив офіційний курс валют. Долар США встановлено на рівні 42,26 грн/дол., а євро - 48,89 грн/євро.

Також цього тижня валютний ринок України залишатиметься під контролем НБУ, попри внутрішні та зовнішні ризики. Долар, за словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, прогнозується нижче 43 грн, євро - до 50 грн. Коливання курсів на міжбанку очікуються в межах 42,2-42,7 грн/дол. та 48-49,75 грн/євро.

Крім цього, віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов повідомив, що до кінця 2025 року валютний ринок України залишатиметься залежним від зовнішніх факторів. За його прогнозом, долар залишиться в межах 42-43,5 грн, а євро - 49-51,5 грн.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

