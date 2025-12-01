Рус
  Життя

Жінка клонувала покійного собаку за $50 тисяч, але незабаром пошкодувала

Віталій Кірсанов
1 грудня 2025, 14:41
640
У грудні 2024 року пес американки на прізвисько Олівер помер після дворічної боротьби з агресивним раком.
Олівер перед смертю (ліворуч), нове цуценя американки (праворуч)
Олівер перед смертю (ліворуч), нове цуценя американки (праворуч) / колаж: Главред, фото: People

Коротко:

  • Процедура клонування обійшлася жінці в 50 000 доларів
  • Американка планує взяти під опіку літніх собак

48-річна Венесса Джонсон із Клермонта, штат Каліфорнія (США), зізналася, що витратила десятки тисяч доларів на клонування свого померлого ши-тцу і зрозуміла, що це не принесло їй бажаного полегшення.

У грудні 2024 року пес американки на прізвисько Олівер помер після дворічної боротьби з агресивним раком. Джонсон розповідала, що втрата буквально позбавила її опори в житті. Вона перестала працювати, їсти і спати, а потім була змушена переїхати до батьків, намагаючись впоратися з горем. Про це пише People.

відео дня

Згодом Джонсон натрапила на компанію Viagen, яка пропонує послуги клонування. У стані важкої емоційної кризи вона вирішила зберегти "частинку" Олівера.

"Мені здавалося, що клонування - це рятувальний круг", - згадує вона.

Незважаючи на те, що тіло пса було заморожене, фахівцям вдалося створити життєздатний ембріон. З третьої спроби сурогатна мати виносила трьох цуценят, одне з яких було генетичною копією Олівера.

Процедура обійшлася Джонсон у 50 000 доларів (приблизно 2,1 млн гривень). Щоб оплатити клонування, їй довелося шукати додаткову роботу, а також приймати допомогу від близьких і запускати збір коштів.

Але минуло майже 11 місяців і жінка зізнається, що зараз вона б не зробила того самого вибору.

"Це не Олівер. Це частина його, але не він сам. Якби я прожила горе як слід, я б просто взяла з притулку стару собаку, як робила завжди", - сказала вона.

У листопаді 2025 року Джонсон приїхала в Рочестер, щоб забрати клона, якого назвала Оллі. Однак емоції виявилися непростими. Цуценя виглядало майже так само, як її улюбленець, що водночас тішило і глибоко ранило.

"Мене накрило почуття втрати заново", - зізнається вона.

Після вибухової реакції в Інтернеті Джонсон зіткнулася з хвилею негативу. Багато хто розкритикував її за те, що вона витратила десятки тисяч доларів на клонування, замість того щоб допомогти тваринам із притулків. Жінка каже, що розуміє і навіть поділяє ці претензії. Вона сподівається, що клонування тварин не стане масовою практикою.

Тепер американка планує після дресирування нового цуценяти взяти під опіку літніх собак і використати свій досвід, щоб привернути увагу до проблем притулків.

Нагадаємо, Главред писав про те, чому собаки облизують обличчя, руки або ноги господарів. Облизування - це лише один із численних способів, якими собаки висловлюють свої почуття і спілкуються з господарями.

21-річна Ерін Рід у серпні взяла додому цуценя такси на ім'я Пампкін і відтоді веде для нього окремий акаунт у TikTok.

Собаки, які дуже люблять їжу, готові піти на все, щоб поцупити ласощі у свого господаря. Користувач розповів у коментарі історію про собаку своєї сестри. Після її від'їзду в коледж він доглядав за вихованцем, але собака вирішив скористатися ситуацією.

Про видання People

People - американський тижневик про зірок і селебрітіз, моду і стиль життя. Публікується з 1974, пізніше з'явилася веб-версія журналу. Відомий своїми щорічними рейтингами - "100 найкрасивіших людей", "Найсексуальніший чоловік року", "Найсексуальніша жінка року", "Найкраще/найгірше вбрання" тощо. Є одним із найбільш популярних видань - станом на 2018 рік його аудиторія складалася з більш ніж 35.9 мільйонів шанувальників.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США собаки домашні улюбленці домашні тварини
Відключення світла в Україні - графіки на 1грудня (оновлюється)

