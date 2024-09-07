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Під загрозою Харків і Суми: Іран передав РФ 200 балістичних ракет – Times

Олексій Тесля
7 вересня 2024, 12:03
87
У наступній партії ракет, яку Іран може відправити РФ, опиняться ракети більшого радіусу дії, попереджають експерти.
Іран, ракети
Іран відправив до РФ балістичні ракети / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Іран відправив до країни-агресора РФ балістичні ракети малої дальності, однак офіційного підтвердження такої інформації немає.

Про передачу Іраном Росії балістичні ракети малої дальності йдеться в повідомленні видання The Times.

У матеріалі уточнюється, що іранський режим міг передати РФ понад 200 балістичних ракет.

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Зазначається, що підтримка Тегераном війни Москви посилюється постачанням зброї, яка може бути використана для ураження кількох міст в Україні.

Розвідувальні дані, отримані українцями, вказують на постачання ракет Fath-300, які можуть досягати цілей на відстані понад 110 кілометрів.

Як пишуть журналісти, російський корабель доставив ракети в один із портів у Каспійському морі в середу, повідомило українське військове джерело.

Джерело описало поставлену Іраном зброю як "переломний момент" для росіян, оскільки вона посилить здатність Москви уражати українські міста з великих відстаней.

Джерело сказало, що це ще раз проілюструвало необхідність для України мати можливість запускати західну зброю великої дальності - наприклад, ракети Storm Shadow британського виробництва - по ключових цілях всередині країни-агресора РФ.

Також джерело запевнило, що Україна відповість Ірану за такі дії. "Іран заплатить за це подвійну ціну. Відповідь буде жорсткою", - сказав український розвідник.

Додається, що РФ отримає ракети тактичного радіуса дії - тобто вони летітимуть на відстань до 120 км. При цьому під ударом можуть опинитися великі міста, наприклад, Харків і Суми. Також під загрозою населені пункти неподалік від лінії фронту.

Також наводяться експертні думки про те, що в наступній партії ракет, яку Іран може відправити Росії, опиняться ракети більшого радіусу дії - до 500 км.

Що таке балістична ракета?

Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.

За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:

  • Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
  • Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
  • Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).

Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, що Росія отримала від Ірану нові балістичні ракети для ударів по Україні. Росіяни можуть застосовувати більшу кількість власних ракет "Іскандер" по цілях великої дальності, заявив Шонн Белл.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран не має наміру передавати Москві балістичні ракети. Про це заявив високий представник Європейського союзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

Як повідомлялося раніше, західні аналітики заявили, що Іран вперше почав постачати для росіян авіабомби Qaem-5, які можуть використовуватися для війни проти України.

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Іран балістичні ракети війна Росії та України
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