В ЄС видали ультиматум Трампу через мирну угоду щодо України - що відомо

Будь-які переговори щодо перемир’я з Росією не повинні дозволяти уникнути відповідальності за воєнні злочини, наголосили в ЄС.

https://glavred.net/world/v-es-vydali-ultimatum-trampu-iz-za-mirnogo-soglasheniya-po-ukraine-chto-izvestno-10720283.html Посилання скопійоване

В ЄС видали ультиматум Трампу щодо України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі Politico:

Початкова версія американського мирного плану передбачала повну амністію для росіян

В ЄС переконані, що росіяни не мають уникнути покарання за воєнні злочини

Ініціативи Дональда Трампа щодо мирного врегулювання в Україні не повинно дозволити російському диктатору Володимиру Путіну уникнути відповідальності за воєнні злочини російських окупаційних військ. Про це в коментарі Politico заявив європейський комісар з питань юстиції та демократії Майкл Макграт, фактично окресливши нову "червону лінію" для майбутньої мирної угоди.

За його словами, переговорники мають гарантувати, що пошук перемир’я не призведе до уникнення Росією судового переслідування за злочини росіян під час війни.

відео дня

В Politico вказують на стурбованість у європейських столицях щодо початкового американського плану, який передбачав можливу "повну амністію" за дії під час війни та реінтеграцію Росії у світову економіку.

Зазначається, що прагнення команди Трампа реабілітувати російського диктатора та воєнного злочинця Путіна виникає попри міжнародне засудження Росії за ймовірні злочини, зокрема викрадення близько 20 000 українських дітей та напади на мирне населення в Бучі, Маріуполі та інших містах.

"Я не думаю, що історія буде милосердно судити будь-які спроби "витирати" російські злочини в Україні. Вони повинні нести відповідальність за ці злочини, і це буде підхід Європейського Союзу в усіх цих дискусіях. Якщо ми це зробимо, якщо дозволимо безкарність за ці злочини, ми посіємо насіння для наступного раунду агресії та наступного вторгнення. І я вважаю, що це буде історичною помилкою величезних масштабів", – сказав Макграт.

Він наголосив, що Європа не може ігнорувати права жертв російської агресії та злочинів, адже мільйони людей загинули або були примусово виселені, і наявні численні докази цих порушень.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чи може Україна відмовитись від мирного плану США - думка експерта

Як писав Главред, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства та політолог Віталій Кулик зазначив, що Україна має право відмовитися від мирного плану, запропонованого США, і не погоджуватися з американською позицією.

Водночас, за його словами, президенту слід спиратися на суспільний і політичний консенсус. Якщо влада виступає за продовження війни, вона має мати достатню підтримку та відповідний мандат.

Кулик наголосив, що спершу потрібно навести порядок у внутрішній політиці та досягти єдності з ключових питань війни, і тільки після цього Україна зможе продемонструвати реальну суб’єктність на міжнародній арені.

Мирний план США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після низки домовленостей між країнами-членами НАТО та Росією Україна може втратити перспективу вступу до Альянсу.

Після завершення переговорів із американською стороною очільник української делегації Рустем Умєров доповів президенту Володимиру Зеленському про деталі зустрічі.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф планує передати до Москви узгоджений із Україною "мирний план". Водночас, як зауважує австралійський генерал у відставці та військовий аналітик Мік Раян, підстав очікувати, що Росія погодиться на компроміс або завершення війни, наразі немає.

Інші новини:

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред