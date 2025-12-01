Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

В ЄС видали ультиматум Трампу через мирну угоду щодо України - що відомо

Юрій Берендій
1 грудня 2025, 14:47
588
Будь-які переговори щодо перемир’я з Росією не повинні дозволяти уникнути відповідальності за воєнні злочини, наголосили в ЄС.
В ЄС видали ультиматум Трампу через мирну угоду щодо України - що відомо
В ЄС видали ультиматум Трампу щодо України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі Politico:

  • Початкова версія американського мирного плану передбачала повну амністію для росіян
  • В ЄС переконані, що росіяни не мають уникнути покарання за воєнні злочини

Ініціативи Дональда Трампа щодо мирного врегулювання в Україні не повинно дозволити російському диктатору Володимиру Путіну уникнути відповідальності за воєнні злочини російських окупаційних військ. Про це в коментарі Politico заявив європейський комісар з питань юстиції та демократії Майкл Макграт, фактично окресливши нову "червону лінію" для майбутньої мирної угоди.

За його словами, переговорники мають гарантувати, що пошук перемир’я не призведе до уникнення Росією судового переслідування за злочини росіян під час війни.

відео дня

В Politico вказують на стурбованість у європейських столицях щодо початкового американського плану, який передбачав можливу "повну амністію" за дії під час війни та реінтеграцію Росії у світову економіку.

Зазначається, що прагнення команди Трампа реабілітувати російського диктатора та воєнного злочинця Путіна виникає попри міжнародне засудження Росії за ймовірні злочини, зокрема викрадення близько 20 000 українських дітей та напади на мирне населення в Бучі, Маріуполі та інших містах.

"Я не думаю, що історія буде милосердно судити будь-які спроби "витирати" російські злочини в Україні. Вони повинні нести відповідальність за ці злочини, і це буде підхід Європейського Союзу в усіх цих дискусіях. Якщо ми це зробимо, якщо дозволимо безкарність за ці злочини, ми посіємо насіння для наступного раунду агресії та наступного вторгнення. І я вважаю, що це буде історичною помилкою величезних масштабів", – сказав Макграт.

Він наголосив, що Європа не може ігнорувати права жертв російської агресії та злочинів, адже мільйони людей загинули або були примусово виселені, і наявні численні докази цих порушень.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чи може Україна відмовитись від мирного плану США - думка експерта

Як писав Главред, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства та політолог Віталій Кулик зазначив, що Україна має право відмовитися від мирного плану, запропонованого США, і не погоджуватися з американською позицією.

Водночас, за його словами, президенту слід спиратися на суспільний і політичний консенсус. Якщо влада виступає за продовження війни, вона має мати достатню підтримку та відповідний мандат.

Кулик наголосив, що спершу потрібно навести порядок у внутрішній політиці та досягти єдності з ключових питань війни, і тільки після цього Україна зможе продемонструвати реальну суб’єктність на міжнародній арені.

Мирний план США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після низки домовленостей між країнами-членами НАТО та Росією Україна може втратити перспективу вступу до Альянсу.

Після завершення переговорів із американською стороною очільник української делегації Рустем Умєров доповів президенту Володимиру Зеленському про деталі зустрічі.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф планує передати до Москви узгоджений із Україною "мирний план". Водночас, як зауважує австралійський генерал у відставці та військовий аналітик Мік Раян, підстав очікувати, що Росія погодиться на компроміс або завершення війни, наразі немає.

Інші новини:

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мирне врегулювання Politico мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ похвалилася "захопленням" Ставків і Новоселівки - в ЗСУ розкрили правдy

РФ похвалилася "захопленням" Ставків і Новоселівки - в ЗСУ розкрили правдy

15:53Фронт
В ЄС видали ультиматум Трампу через мирну угоду щодо України - що відомо

В ЄС видали ультиматум Трампу через мирну угоду щодо України - що відомо

14:47Світ
Екстремально сильна магнітна буря вгатила по Україні - відома дата піку

Екстремально сильна магнітна буря вгатила по Україні - відома дата піку

14:46Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Майже 90 років називалося на честь Леніна - що це за місто України

Майже 90 років називалося на честь Леніна - що це за місто України

ЗСУ доведеться з боєм вийти з важливого міста: в ISW озвучили тривожний прогноз

ЗСУ доведеться з боєм вийти з важливого міста: в ISW озвучили тривожний прогноз

Китайський гороскоп на сьогодні 1 грудня: Мавпам - ревнощі, Свиням - сварки

Китайський гороскоп на сьогодні 1 грудня: Мавпам - ревнощі, Свиням - сварки

"В ангарах найцікавіше": з'явились нові деталі удару по Таганрогу, по чому влучили

"В ангарах найцікавіше": з'явились нові деталі удару по Таганрогу, по чому влучили

Карта Deep State онлайн за 1 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 1 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

16:08

Найбільше просування РФ за рік: названо території, які окупував ворог

15:53

РФ похвалилася "захопленням" Ставків і Новоселівки - в ЗСУ розкрили правдyВідео

15:41

Офіційна заява для преси компанії "ТОВ Трипільське Сонце"

15:34

Тіло людини починає довше відновлюватись після певного віку - вчені назвали йогоВідео

15:33

"З-під Пітєра привезли": відео зі зйомок "Холостяка" спричинило скандал у мережіВідео

Дорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудняДорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудня
15:33

Як назвати дитину у 2026 році: красиві українські імена, про які вже всі забулиВідео

15:32

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці корабля під час шторму за 65 с

15:28

Куди варто вкласти 100 тис. гривень: експерт назвав найприбутковіші варіанти

14:56

Люди влаштували бунт: обурені жителі Маріуполя звернулися до Путіна з вимогою

Реклама
14:47

В ЄС видали ультиматум Трампу через мирну угоду щодо України - що відомо

14:46

Екстремально сильна магнітна буря вгатила по Україні - відома дата піку

14:41

Жінка клонувала покійного собаку за $50 тисяч, але незабаром пошкодувала

14:37

Коли відбудеться зустріч Віткоффа з Путіним: в Кремлі назвали точну дату та час

14:26

"Якими вразили російські танкери": Ані Лорак відзначили за донати ЗСУ

14:23

Ще не пізно: як і навіщо пригинати малину на зимуВідео

14:01

Ідеальна гаряча страва на святковий стіл: рецепт смачного м'яса з ананасами

13:44

Відвід ЗСУ з Донбасу: військовий розповів про долю українських територій

13:42

Тиск у шинах взимку падає швидше: коли і як часто потрібно накачувати колеса

13:41

Чому 2 грудня не можна залишати на столі недоїдки: яке церковне свято

13:32

"Пропадає мій коханий": дружина Решетніка іронічно висловилася про його роботу

Реклама
13:21

Приховала правду: Alyona Alyona висловилася про участь Jerry Heil у Нацвідборі

13:21

Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих та постраждалих різко зросла

13:14

Десять років магії: "Резиденція Санти" повертається на ВДНГ вже з 5 грудня

13:03

Зрив переговорів і "загострення на фронті: розкрито плани Кремля на грудень

12:58

ГУР провело успішну операцію в Бердянську: росіяни в паніці, що стало ціллю

12:56

"Що це взагалі таке": Ігор Ніколаєв визвірився на Аллу Пугачову

12:54

Температура впаде на 2-4 градуси: українців попередили про різке похолодання

12:42

"Трамп дуже боїться": експерт назвав головний страх президента США

12:29

Як правильно – "íскра" чи "іскра́": експертка виправила поширену помилкуВідео

12:24

"Живе в мені": донька поділилася зворушливим фото з Анастасією Заворотнюк

12:00

Овочі та фрукти стають доступнішими: на скільки впала ціна за тиждень

11:47

Китайський гороскоп на завтра 2 грудня: Собакам - страх, Коням - розчарування

11:40

Помер легендарний футболіст "Динамо" — семиразовий чемпіон і володар єврокубків

11:34

У Вишгороді через удар РФ загинув працівник компанії-виробника ракет "Фламінго"

11:22

Поцілунки на камеру: MELOVIN уперше з'явився з нареченим після гучних заручин

11:18

Яку катастрофу Росія готує для Херсона - ЗМІ опублікували секретні накази Кремля

11:06

Шлях України до НАТО може закритись: в CNN назвали головний фактор

10:56

РФ вдарила баллістикою по Дніпру, три жертви, багато поранених: де був "приліт"ФотоВідео

10:41

Як зварити овочі на Олів'є за 5 хвилин: кухар поділився секретним трюком

10:39

Ціни обвалились більш як на 50%: улюблений продукт українців різко подешевшав

Реклама
10:29

"1+1 Україна" розкрив дату прем’єри та імена ще трьох зіркових учасників благодійного передноворічного випуску "Танці з зірками"

10:19

"Гірко": Олександр Терен заінтригував романом з екс-учасницею "Холостяка-14"

10:13

За кордоном їх не знайдеш: колоритні та старовинні прізвища українців

09:54

"Ставимо крапку у стосунках": Тарас Тополя оголосив про важливе рішення

09:43

Нічого не доведеш: 6 найупертіших знаків зодіаку

09:37

Переходить до активної фази: РФ стягує у гарячі точки багато живої сили

09:31

"Дякую тобі": Наталія Могилевська показала чоловіка і романтику з ним

09:24

Про що домовилися Україна і США перед візитом до Путіна: названо найбільш спірні питання

08:59

В небі хмара диму: дрони атакували Дагестан, під прицілом надважливий об'єкт

08:45

Відключення світла в Україні - графіки на 1грудня (оновлюється)

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена Зеленська
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти