РФ похвалилася 'захопленням' Ставків і Новоселівки - в ЗСУ розкрили правдy

Полонений окупант розкрив брехню РФ про окупацію сіл у Донецькій області.

https://glavred.net/front/plennyy-okkupant-raskryl-lozh-rf-o-zahvate-sel-v-doneckoy-oblasti-10720310.html Посилання скопійоване

Ситуація в Ставках і Новоселівці Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

Ставки та Новоселівка знаходяться під контролем ЗСУ

Заяви РФ про захоплення цих селищ - інформаційна маніпуляція

Полонені окупанти зізналися, що у Ставках та Новоселівці більшість загинули або потрапили в полон

Сили оборони України продовжують стійко утримувати позиції в селах Ставки та Новоселівка на півночі Донецької області. Інформація про окупацію, поширена Міністерством оборони РФ, є фейком. Про це повідомив Третій армійський корпус ЗСУ.

У повідомленні наголошується, що командування 20-ї армії та Міноборони РФ поширило заяви про нібито захоплення селищ, які фактично знаходяться в зоні відповідальності 60-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу ЗСУ. Українські військові назвали такі заяви інформаційною маніпуляцією.

відео дня

"Противник використовує стару тактику: інфільтрує окремі групи в районі непідконтрольних йому селищ для надіслання зняти постановочні відео з триколором, зімітувати "контроль" і видати втрачене за успіхи", - наголосили у Третьому армійському корпусі.

Проте, як зазначили у ЗСУ, кожну з ворожих груп систематично знищують українські підрозділи. Командир 60-ї ОМБр Дмитро Рогозюк підтвердив, що ситуація на ділянці знаходиться повністю під контролем ЗСУ.

"60-та ОМБр разом із суміжними підрозділами продовжує стійко утримувати зайняті рубежі на Донеччині. І жодного підстави оголошувати про "захоплення" н.п. Ставки та Новоселівка - не існує", - сказав командир бригади.

Для підтвердження своїх слів та спростування російських заяв, Третій армійський корпус опублікував відео зі свідченнями полонених військових 254 полку російської армії. Саме вони мали "окупувати" села.

"В Ставки нас загнали під приводом того, що тут тупо російські позиції. Але це не так, українців тут море", - сказав один із полонених.

Інший окупант зізнався, що "в Новоселівці нам (росіянам - ред.) робити немає чого".

"Всі загинули або в полоні. Нема чого там робити", - додав полонений російський військовий.

Дивіться відео про ситуацію в Ставках та Новоселівці:

Відео про ситуацію в Ставках та Новоселівці / Фото: скріншот

Які міста будуть наступною ціллю РФ після Покровська - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю Главреду вважає, якщо росіяни захоплять Покровськ, то у небезпеці опиняться п’ять українських міст - Добропілля, Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ.

"Ці міста будуть наступними після Покровська. Це робитиметься для того, щоб із заходу відрізати постачання Слов'янсько-Краматорської агломерації", - пояснив Світан.

Головною метою росіян цієї зими, за його словами, є захоплення Донецької та Запорізької областей. Як зазначив Світан, ворог намагаєть розтягнути сили по флангах і нанести удар по центру.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, з Новоазовського напрямку в бік Пологів та Гуляйполя зафіксовано колону понад 20 вантажівок із живою силою та боєкомплектом, ймовірно з одного підрозділу. Росія одночасно посилює рух техніки на Запорізькому напрямку та здійснює ротації на інших ділянках.

Також окупанти повільно наступають на Покровськ, але зазнають великих втрат і не можуть захопити місто. В ISW наголосили, що українські військові відбивають ворога з зайнятих ним позицій

Крім цього, головний сержант 93-ї ОМБр Віталій П'ясецький заявив, що відведення ЗСУ з Донеччини та Луганщини в переговорах з Росією практично неможливе. Він наголосив, що територіальна цілісність України закріплена в Конституції, а поступка міст буде стратегічно небезпечною та морально неприйнятною.

Читайте також:

Про джерело: 3-й армійський корпус (3 АК) 3-й армійський корпус (3 АК) — оперативно-тактичне об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Корпус створений 2025 року на базі 3 ОШБр, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред