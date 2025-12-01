Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

РФ похвалилася "захопленням" Ставків і Новоселівки - в ЗСУ розкрили правдy

Руслана Заклінська
1 грудня 2025, 15:53
300
Полонений окупант розкрив брехню РФ про окупацію сіл у Донецькій області.
РФ похвалилася 'захопленням' Ставків і Новоселівки - в ЗСУ розкрили правдy
Ситуація в Ставках і Новоселівці Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

  • Ставки та Новоселівка знаходяться під контролем ЗСУ
  • Заяви РФ про захоплення цих селищ - інформаційна маніпуляція
  • Полонені окупанти зізналися, що у Ставках та Новоселівці більшість загинули або потрапили в полон

Сили оборони України продовжують стійко утримувати позиції в селах Ставки та Новоселівка на півночі Донецької області. Інформація про окупацію, поширена Міністерством оборони РФ, є фейком. Про це повідомив Третій армійський корпус ЗСУ.

У повідомленні наголошується, що командування 20-ї армії та Міноборони РФ поширило заяви про нібито захоплення селищ, які фактично знаходяться в зоні відповідальності 60-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу ЗСУ. Українські військові назвали такі заяви інформаційною маніпуляцією.

відео дня

"Противник використовує стару тактику: інфільтрує окремі групи в районі непідконтрольних йому селищ для надіслання зняти постановочні відео з триколором, зімітувати "контроль" і видати втрачене за успіхи", - наголосили у Третьому армійському корпусі.

Проте, як зазначили у ЗСУ, кожну з ворожих груп систематично знищують українські підрозділи. Командир 60-ї ОМБр Дмитро Рогозюк підтвердив, що ситуація на ділянці знаходиться повністю під контролем ЗСУ.

"60-та ОМБр разом із суміжними підрозділами продовжує стійко утримувати зайняті рубежі на Донеччині. І жодного підстави оголошувати про "захоплення" н.п. Ставки та Новоселівка - не існує", - сказав командир бригади.

Для підтвердження своїх слів та спростування російських заяв, Третій армійський корпус опублікував відео зі свідченнями полонених військових 254 полку російської армії. Саме вони мали "окупувати" села.

"В Ставки нас загнали під приводом того, що тут тупо російські позиції. Але це не так, українців тут море", - сказав один із полонених.

Інший окупант зізнався, що "в Новоселівці нам (росіянам - ред.) робити немає чого".

"Всі загинули або в полоні. Нема чого там робити", - додав полонений російський військовий.

Дивіться відео про ситуацію в Ставках та Новоселівці:

РФ похвалилася 'захопленням' Ставків і Новоселівки - в ЗСУ розкрили правдy
Відео про ситуацію в Ставках та Новоселівці / Фото: скріншот

Які міста будуть наступною ціллю РФ після Покровська - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю Главреду вважає, якщо росіяни захоплять Покровськ, то у небезпеці опиняться п’ять українських міст - Добропілля, Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ.

"Ці міста будуть наступними після Покровська. Це робитиметься для того, щоб із заходу відрізати постачання Слов'янсько-Краматорської агломерації", - пояснив Світан.

Головною метою росіян цієї зими, за його словами, є захоплення Донецької та Запорізької областей. Як зазначив Світан, ворог намагаєть розтягнути сили по флангах і нанести удар по центру.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, з Новоазовського напрямку в бік Пологів та Гуляйполя зафіксовано колону понад 20 вантажівок із живою силою та боєкомплектом, ймовірно з одного підрозділу. Росія одночасно посилює рух техніки на Запорізькому напрямку та здійснює ротації на інших ділянках.

Також окупанти повільно наступають на Покровськ, але зазнають великих втрат і не можуть захопити місто. В ISW наголосили, що українські військові відбивають ворога з зайнятих ним позицій

Крім цього, головний сержант 93-ї ОМБр Віталій П'ясецький заявив, що відведення ЗСУ з Донеччини та Луганщини в переговорах з Росією практично неможливе. Він наголосив, що територіальна цілісність України закріплена в Конституції, а поступка міст буде стратегічно небезпечною та морально неприйнятною.

Читайте також:

Про джерело: 3-й армійський корпус (3 АК)

3-й армійський корпус (3 АК) — оперативно-тактичне об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Корпус створений 2025 року на базі 3 ОШБр, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Новоселовка війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ почала атакувати Україну "Шахедами" з ракетами: в ЗМІ попередили про небезпеку

РФ почала атакувати Україну "Шахедами" з ракетами: в ЗМІ попередили про небезпеку

17:59Війна
Євро різко підскочило, долар "злетів" слідом: новий курс валют на 2 грудня

Євро різко підскочило, долар "злетів" слідом: новий курс валют на 2 грудня

16:48Економіка
Зеленський зробив заяву про терміни закінчення війни та поговорив з Віткоффом

Зеленський зробив заяву про терміни закінчення війни та поговорив з Віткоффом

16:47Війна
Реклама

Популярне

Більше
ЗСУ доведеться з боєм вийти з важливого міста: в ISW озвучили тривожний прогноз

ЗСУ доведеться з боєм вийти з важливого міста: в ISW озвучили тривожний прогноз

Карта Deep State онлайн за 1 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 1 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на 2026 рік: один знак зодіаку здобуде перемогу та отримає великий куш

Гороскоп Таро на 2026 рік: один знак зодіаку здобуде перемогу та отримає великий куш

Оцет більше не потрібен: несподіваний засіб для ідеальної чистоти унітаза

Оцет більше не потрібен: несподіваний засіб для ідеальної чистоти унітаза

"Дякую тобі": Наталія Могилевська показала чоловіка і романтику з ним

"Дякую тобі": Наталія Могилевська показала чоловіка і романтику з ним

Останні новини

17:59

РФ почала атакувати Україну "Шахедами" з ракетами: в ЗМІ попередили про небезпеку

17:58

"Багато не потрібно": відомий співак розповів про свої доходи під час війни

17:48

В Україні змінять умови "Національного кешбеку" - до чого готуватись українцям

17:43

Грудень розпочнеться з несподіваних погодних сюрпризів: синоптики здивували прогнозом

17:22

Росіяни вперше запустили "шахед", озброєний ракетою - Флеш

Дорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудняДорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудня
17:10

Будинок "Синевір" в ЖК "Патріотика" введений в експлуатацію, - Молчанова актуально

16:52

"Назад не повернешся": Олена Тополя голосно натякнула на причину розлучення

16:52

Чому собаки виють на сирену: ветеринар назвала причиниВідео

16:48

Євро різко підскочило, долар "злетів" слідом: новий курс валют на 2 грудня

Реклама
16:48

Одяг на батареї сушити не можна: екперти назвали цілих дві причини

16:47

Спрацює навіть в старих моделях: як легко підключити телефон до радіо в авто

16:47

Зеленський зробив заяву про терміни закінчення війни та поговорив з Віткоффом

16:35

Росіяни намагаються прорватися до логістичних коридорів ЗСУ: що відомо

16:08

Найбільше просування РФ за рік: названо території, які окупував ворог

15:53

РФ похвалилася "захопленням" Ставків і Новоселівки - в ЗСУ розкрили правдyВідео

15:41

Офіційна заява для преси компанії "ТОВ Трипільське Сонце"

15:34

Тіло людини починає довше відновлюватись після певного віку - вчені назвали йогоВідео

15:33

"З-під Пітєра привезли": відео зі зйомок "Холостяка" спричинило скандал у мережіВідео

15:33

Як назвати дитину у 2026 році: красиві українські імена, про які вже всі забулиВідео

15:32

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці корабля під час шторму за 65 с

Реклама
15:28

Куди варто вкласти 100 тис. гривень: експерт назвав найприбутковіші варіанти

14:56

Люди влаштували бунт: обурені жителі Маріуполя звернулися до Путіна з вимогою

14:47

В ЄС видали ультиматум Трампу через мирну угоду щодо України - що відомо

14:46

Екстремально сильна магнітна буря вгатила по Україні - відома дата піку

14:41

Жінка клонувала покійного собаку за $50 тисяч, але незабаром пошкодувала

14:37

Коли відбудеться зустріч Віткоффа з Путіним: в Кремлі назвали точну дату та час

14:26

"Якими вразили російські танкери": Ані Лорак відзначили за донати ЗСУ

14:23

Ще не пізно: як і навіщо пригинати малину на зимуВідео

14:01

Ідеальна гаряча страва на святковий стіл: рецепт смачного м'яса з ананасами

13:44

Відвід ЗСУ з Донбасу: військовий розповів про долю українських територій

13:42

Тиск у шинах взимку падає швидше: коли і як часто потрібно накачувати колеса

13:41

Чому 2 грудня не можна залишати на столі недоїдки: яке церковне свято

13:32

"Пропадає мій коханий": дружина Решетніка іронічно висловилася про його роботу

13:21

Приховала правду: Alyona Alyona висловилася про участь Jerry Heil у Нацвідборі

13:21

Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих та постраждалих різко зросла

13:14

Десять років магії: "Резиденція Санти" повертається на ВДНГ вже з 5 грудня

13:03

Зрив переговорів і "загострення на фронті: розкрито плани Кремля на грудень

12:58

ГУР провело успішну операцію в Бердянську: росіяни в паніці, що стало ціллю

12:56

"Що це взагалі таке": Ігор Ніколаєв визвірився на Аллу Пугачову

12:54

Температура впаде на 2-4 градуси: українців попередили про різке похолодання

Реклама
12:42

"Трамп дуже боїться": експерт назвав головний страх президента США

12:29

Як правильно – "íскра" чи "іскра́": експертка виправила поширену помилкуВідео

12:24

"Живе в мені": донька поділилася зворушливим фото з Анастасією Заворотнюк

12:00

Овочі та фрукти стають доступнішими: на скільки впала ціна за тиждень

11:47

Китайський гороскоп на завтра 2 грудня: Собакам - страх, Коням - розчарування

11:40

Помер легендарний футболіст "Динамо" — семиразовий чемпіон і володар єврокубків

11:34

У Вишгороді через удар РФ загинув працівник компанії-виробника ракет "Фламінго"

11:22

Поцілунки на камеру: MELOVIN уперше з'явився з нареченим після гучних заручин

11:18

Яку катастрофу Росія готує для Херсона - ЗМІ опублікували секретні накази Кремля

11:06

Шлях України до НАТО може закритись: в CNN назвали головний фактор

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти