Іран підтвердив передачу Росії 'балістики' для обстрілу України: заява

Тегеран зауважив, що європейці не вжили жодних заходів, щоби запобігти виробництву іранської балістики.

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Іран вже передав Росії балістичні ракети - офіційна заява / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Іран передав Росії партію балістичних ракет, яких Москва "потребувала", підтвердив член Комісії нацбезпеки у неділю, 8 вересня.

Також Тегеран підтвердив, що допомагає своєму агресивному союзнику безпілотниками, що раніше іранська влада неодноразово заперечувала.

"Ми даємо ракети і безпілотники Росії. Ми даємо ракети Хезболлі і Хамасу, чому б не дати ракети Росії? Іран входить до Східного блоку. Відправка ракет Росії допомагає союзнику", - прямо заявили в іранському Комітеті. відео дня

Тегеран зауважив, що "європейці знають стратегічну позицію Ірану, але не вжили ніяких заходів у JCPOA (Спільному всеосяжному плані дій — ядерна угода, підписана 5-ма членами ООН і ЄС щодо ядерної програми Ірану, — Главред).

Іран передав Росії ракети - головне

Раніше газета WSJ писала, що Іран відправив Росії партію балістичних ракет малої дальності. Європа і США працюють над новими санкціями у відповідь на дії Ірану. У наступній партії ракет опиняться ракети більшого радіусу дії, попереджають експерти.

Іран уже надав Росії сотні безпілотників під час повномасштабної війни проти України, але потенційна передача балістичних ракет означатиме новий виток бойових дій.

Аналітики вважають, що іранські ракети типу Ababil або Fateh-360 Росія використовуватиме по ближніх цілях, а "Іскандери" - по дальніх.

Головною проблемою під час збиття іранської "балістики" можуть стати особливості її бойової частини, вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Fateh-110/Zolfaghar. Що відомо про іранські ракети? Fateh-110 - іранська мобільна одноступінчаста твердопаливна ракета класу "земля - земля". Ракета розроблена Іраном на основі некерованої ракети "Зільзаль-2" - шляхом додавання системи наведення. 2010 року Іран провів випробування Fateh-110 третього покоління. Міністр оборони Ірану Ахмад Вахіді заявив, що точність, дальність, час готовності до пуску та можливості довгострокового зберігання ракети збільшено. Після цього іранське телебачення надало кадри випробування та удару. Дальність польоту ракети заявлено як 300 км. Особливістю цього покоління стало вдосконалені точності ударів наведення ракети на мету. Zolfaghar - це іранська тактична балістична ракета, яка, як вважається, належить сімейству Fateh-110 і є першою балістичною ракетою будь-якого типу. Заявлена дальність польоту ракети становить 700 км, йдеться у статті Вікіпедії.

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