Шлях України до НАТО може закритись: в CNN назвали головний фактор

Вступ України до НАТО є одним із найбільш проблемних аспектів.

Ключові тези:

Мирний план США передбачає відмову України від вступу до НАТО

Це мають узгодити члени НАТО та Росія

Юридичної відмови від України не вимагатимуть

Україну можуть позбавити шляху вступу до НАТО після ряду домовленостей країн-членів Альянсу та країни-агресора Росії. Про це пише CNN.

"Зустріч була дуже зосередженою, і найбільш проблемні аспекти мирних пропозицій були детально обговорені", – повідомило джерело, натякаючи на те, що в деяких сферах ймовірно був досягнутий незначний прогрес. відео дня

Зазначається, що одним із найбільш "проблемних аспектів" початкової мирної пропозиції США було положення про те, що Україна має офіційно відмовитися від свого прагнення вступити до НАТО.

Джерела видання говорять, що переговірники обговорили можливий сценарій, за якого Україні фактично буде заборонено вступати до військового альянсу через домовленості, які повинні будуть бути узгоджені безпосередньо між державами-членами НАТО та Москвою.

"Україну не будуть змушувати офіційно, в юридичному сенсі, відмовитися від цього прагнення", - йдеться у повідомленні.

CNN додає, що остаточне рішення, яке буде дуже делікатним компромісом, ще не прийнято, і зрештою його ухвалить президент України Володимир Зеленський.

Відмова України від НАТО – думка експерта

Президент Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко вважає, що відмова від НАТО, причому назавжди - це просто типова дурниця, яку прописали росіяни.

За його словами, в міжнародних документах не пишуть щось "назавжди", оскільки світ змінюється щодня.

"Формулювання "назавжди" є нісенітницею і політико-дипломатичною ахінеєю. Трамп за пару років уже не буде президентом США. При цьому США обіцяють гарантії на десять років, натомість ми навічно маємо відмовитися від НАТО. Де ж тут логіка?", - наголосив він.

Мирний план США - що відомо

Як повідомляв Главред, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф має намір доставити до Москви узгоджений з Україною "мирний план". Водночас немає підстав очікувати, що Росія піде на компроміс або погодиться завершити війну.

Відомо, що на переговорах у Флориді українська та американська сторони обговорювали можливі терміни проведення нових виборів в Україні та перспективу обміну територіями між Києвом та Москвою.

Крім того, переговори делегацій України та США у Флориді поки що не привели до остаточного узгодження проєкту мирної угоди. Американська сторона розуміє, що "до якого б спільного знаменника вони не дійшли з Україною, залишається російська сторона, з якою їм ще працювати".

