Росіяни вперше запустили "шахед", озброєний ракетою - Флеш

Інна Ковенько
1 грудня 2025, 17:22
В Україні вперше виявили російський Shahed із встановленою на ньому ракетою Р-60.
В Україні вперше виявили російський Shahed з встановленою на ньому ракетою Р-60.
Російський Shahed з встановленою на ньому ракетою Р-60. / Колаж: Главред, фото: Сергій "Флеш" Бескрестнов

Коротко:

  • В Україні вперше виявили "шахед", озброєний ракетою Р-60
  • Р-60 є радянською ракетою класу "повітря-повітря" з дальністю ураження 10 км
  • Вона призначена для ураження вертольотів і літаків тактичної авіації

На російському ударному безпілотнику "Шахед", який Росія запустила по Україні, вперше виявили ракету класу "повітря-повітря" Р-60.

Ракета, яку несе ударний дрон, призначена для ураження вертольотів і літаків тактичної авіації. Про це повідомив український експерт із систем радіоелектронної боротьби та військового зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Росіяни вперше запустили
Російський Shahed з встановленою на ньому ракетою Р-60. / Фото: Сергій "Флеш" Бескрестнов

"Сьогодні вперше на "Шахеді" була виявлена ракета класу повітря-повітря Р-60. Дана комбінація призначена для знищення вертольотів і літаків тактичної авіації, які полюють за "Шахедами", - написав Бескрестнов.

Росіяни вперше запустили
Російський Shahed з встановленою на ньому ракетою Р-60. / Фото: Сергій "Флеш" Бескрестнов

Також волонтер і блогер Сергій Стерненко зазначатив, що бійці батальйону Darknode 412-ї бригади Nemesis збили дрон, на якому була встановлена ракета Р‑60.

Він додав, що ймовірно, так ворог намагається протидіяти українській вертолітній авіації.

Росіяни вперше запустили
Ракета класу "повітря-повітря" Р-60/ Фото: скриншот

Р-60 є радянською керованою ракетою малого радіуса дії, що застосовується проти малорозмірних цілей.

Що змінилося в атаках РФ - думка експерта

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що впродовж останніх шести місяців російська армія активно вдосконалює свої засоби ураження та змінює підходи до їх застосування.

"Ворог здійснює певні маневри з модернізації засобів ураження. Зокрема, вони додають до ракет радіолокаційні пастки. Утім, ці заходи ворог здійснює вже протягом півроку. Тобто, ця модернізація відбувається не вчора і не сьогодні", - пояснив Ігнат.

За його словами, російська сторона вдосконалює балістичні та крилаті ракети, а також дрони типу Shahed.

Модернізація зброї РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, дедалі більше російських дронів Гербера стали траплятися з бойовими частинами всередині. Коли такий безпілотник ударяється об поверхню, детонатор спрацьовує і бойова частина дрона вибухає, що становить додаткову небезпеку.

Крім того, росіяни росіяни модернізували ударні БпЛА типу "Shahed". Дрон став маневровнішим та швидшим і може літати на більшій висоті. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, у Сумах нещодавно виявили новий дрон РФ - ударний безпілотник БМ-35 із тепловізором. Він атакував Суми пізно ввечері 28 вересня. Про це повідомив український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Читайте також:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

РФ почала атакувати Україну "Шахедами" з ракетами: в ЗМІ попередили про небезпеку

РФ почала атакувати Україну "Шахедами" з ракетами: в ЗМІ попередили про небезпеку

17:59Війна
Євро різко підскочило, долар "злетів" слідом: новий курс валют на 2 грудня

Євро різко підскочило, долар "злетів" слідом: новий курс валют на 2 грудня

16:48Економіка
Зеленський зробив заяву про терміни закінчення війни та поговорив з Віткоффом

Зеленський зробив заяву про терміни закінчення війни та поговорив з Віткоффом

16:47Війна
ЗСУ доведеться з боєм вийти з важливого міста: в ISW озвучили тривожний прогноз

ЗСУ доведеться з боєм вийти з важливого міста: в ISW озвучили тривожний прогноз

Карта Deep State онлайн за 1 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 1 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на 2026 рік: один знак зодіаку здобуде перемогу та отримає великий куш

Гороскоп Таро на 2026 рік: один знак зодіаку здобуде перемогу та отримає великий куш

Оцет більше не потрібен: несподіваний засіб для ідеальної чистоти унітаза

Оцет більше не потрібен: несподіваний засіб для ідеальної чистоти унітаза

"Дякую тобі": Наталія Могилевська показала чоловіка і романтику з ним

"Дякую тобі": Наталія Могилевська показала чоловіка і романтику з ним

Дорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудня
Реклама
Реклама
Реклама
