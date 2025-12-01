"Живе в мені": донька поділилася зворушливим фото з Анастасією Заворотнюк

Дочка акторки зворушливо звернулася до померлої актриси.

Дочка Заворотнюк опублікувала фото з мамою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Заворотнюк, Анастасія Заворотнюк

Анна Заворотнюк опублікувала рідкісне фото з мамою

Що вона написала

Донька відомої російської акторки Анастасії Заворотнюк вирішила вшанувати пам'ять своєї зіркової мами в особливий день. Анна поділилася в соцмережах рідкісним кадром із покійною знаменитістю, присвятивши пост Дню матері.

На чорно-білому знімку закарбовано ніжний сімейний момент - Анна й Анастасія зробили селфі під час поїздки в автомобілі. Заворотнюк виглядає щасливою і усміхненою, а дочка ніжно цілує її в щоку.

Анастасія Заворотнюк із донькою / фото: t.me/anyutinymiglazkami

Анна розповіла, наскільки важливою людиною мама була в її житті. Вона підкреслила, що досвід Анастасії став значущим і в її власному материнстві.

"Сьогодні я сама мама, і все, чого навчила мене моя мама, живе в мені. Світла пам'ять, люблю безмежно", - написала дочка зірки.

Анастасія Заворотнюк - сім'я / фото: instagram.com, Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк - причина смерті

Російська актриса Анастасія Заворотнюк померла 29 травня 2024 року у віці 53 років. Причиною смерті стала тривала хвороба - агресивна форма раку головного мозку (гліобластома), з якою актриса боролася з 2019 року. Останні роки життя Заворотнюк провела в колі сім'ї, уникаючи публічних появ.

Про персону: Анастасія Заворотнюк Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

