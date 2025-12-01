"Живе в мені": донька поділилася зворушливим фото з Анастасією Заворотнюк

Ви дізнаєтеся:
- Анна Заворотнюк опублікувала рідкісне фото з мамою
- Що вона написала
Донька відомої російської акторки Анастасії Заворотнюк вирішила вшанувати пам'ять своєї зіркової мами в особливий день. Анна поділилася в соцмережах рідкісним кадром із покійною знаменитістю, присвятивши пост Дню матері.
На чорно-білому знімку закарбовано ніжний сімейний момент - Анна й Анастасія зробили селфі під час поїздки в автомобілі. Заворотнюк виглядає щасливою і усміхненою, а дочка ніжно цілує її в щоку.
Анна розповіла, наскільки важливою людиною мама була в її житті. Вона підкреслила, що досвід Анастасії став значущим і в її власному материнстві.
"Сьогодні я сама мама, і все, чого навчила мене моя мама, живе в мені. Світла пам'ять, люблю безмежно", - написала дочка зірки.
Анастасія Заворотнюк - причина смерті
Російська актриса Анастасія Заворотнюк померла 29 травня 2024 року у віці 53 років. Причиною смерті стала тривала хвороба - агресивна форма раку головного мозку (гліобластома), з якою актриса боролася з 2019 року. Останні роки життя Заворотнюк провела в колі сім'ї, уникаючи публічних появ.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що український співак MELOVIN, який нещодавно отримав пропозицію руки і серця від свого партнера, інструктора і парамедика Збройних Сил України Петра Злоті, виклав нові фото з нареченим.
Також співаки Тарас та Олена Тополі, які вважалися однією з найміцніших пар в українському шоу-бізнесі, оголосили про розлучення. Вони наголосили, що залишаються в добрих стосунках і виконуватимуть свої обов'язки щодо виховання спільних дітей.
Вас може зацікавити:
- Ведуча 1+1 опинилася під крапельницею - деталі
- "Спасибі тобі": Наталя Могилевська показала чоловіка та романтику з ним
- "Ставимо крапку у стосунках": Тарас Тополя оголосив про важливе рішення
Про персону: Анастасія Заворотнюк
Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред