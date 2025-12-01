Зрив переговорів і 'загострення на фронті: розкрито плани Кремля на грудень

Кремль посилить інформаційні операції, щоб зірвати дипломатичні зусилля та посіяти недовіру до переговорів щодо завершення війни, вказали в ЦПД.

Які інформаційні операції готують у Кремлі на грудень - ЦПД / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Рустем Умєров/Telegram

Про що йдеться у матеріалі:

Росія буде намагатись інформаційно зірвати переговори про мир

Ворог хоче звинуватити Україну в небажанні завершення війни

Кремль робитиме ставку на деморалізацію українського суспільства

У найближчі тижні Росія посилить інформаційний тиск на Україну та Захід, зосередившись на зриві переговорних процесів та нагнітанні паніки щодо ситуації на фронті. Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБОУ.

Аналітики ЦПД прогнозують, що в першій половині грудня Кремль активізує кампанію дезінформації навколо можливих переговорів про врегулювання війни. Основна увага російської пропаганди буде спрямована на підрив перемовин між Україною та США, просування хибного твердження про те, що "Україна блокує діалог і не хоче завершення війни". Паралельно Росія намагатиметься знецінити зусилля європейської дипломатії, поширюючи меседжі про нібито небажання ЄС зупиняти конфлікт і прагнучи відсторонити європейських партнерів від процесу.

При цьому Москва, ймовірно, й надалі уникатиме відкритих заяв щодо американських ініціатив, створюючи інформаційний вакуум для маніпуляцій як всередині країни, так і на міжнародній арені. Додатковим інструментом тиску стануть цілеспрямовані інформаційні провокації.

"Це може бути запуск через медіа різного роду суперечливих тез, "інсайдів" та відвертих фейків, покликаних дискредитувати дипломатичні зусилля Вашингтона, Києва та європейських країн і створити навколо теми переговорів інформаційний хаос. Подібні операції матимуть на меті посіяти недовіру до процесу переговорів, створити враження безладу у політиці США та інших союзників, щоб підірвати їхній авторитет. Паралельно просуватимуться меседжі, спрямовані на деморалізацію українського суспільства. Через доступні Росії майданчики та проросійські канали просуватимуться тези про "тиск США і Європи на Київ", "невигідні умови для України" та нібито "слабку позицію" України на переговорах. Ці наративи покликані підірвати довіру до української влади, сформувати в суспільстві відчуття безальтернативності російського сценарію", - йдеться у повідомленні.

Центр протидії дезінформації також прогнозує, що Росія активізуватиме свої інформаційні операції, намагаючись створити уявлення про нібито критичну ситуацію на фронті для України. Пропаганда перебільшуватиме власні успіхи, вигадуватиме "переможні" новини та нав’язуватиме думку про неминучість поразки України, щоб підірвати стійкість українського суспільства.

Подібні повідомлення, за оцінкою Центру протидії дезінформації, будуть адресовані й західній аудиторії. Кремль прагнутиме переконати партнерів України в "занепаді української армії" та "неефективності подальшої допомоги", намагаючись вплинути на суспільні настрої на тлі активних дипломатичних процесів.

За яких умов закінчиться війна - думка експерта

Як писав Главред, керівник Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик наголосив, що війна завершиться лише тоді, коли остаточно постане нова система світопорядку.

Він зазначив, що наразі такого порядку ще не існує, і навіть Дональд Трамп не має власного бачення нової глобальної моделі. За словами експерта, Трамп фактично реагує на події та прагне долучитися до формування нового світового устрою, застосовуючи бізнесовий стиль ведення переговорів.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, переговори між українською та американською делегаціями у Флориді поки що не завершилися остаточним погодженням проєкту мирної угоди. Сторони зосередилися на найбільш складних питаннях, зокрема територіальних, а також обговорили тему можливого вступу України до НАТО.

Під час консультацій у Флориді сторони також порушували питання потенційних термінів проведення виборів в Україні. За даними The Wall Street Journal, українські й американські учасники відзначили, що зустріч у Маямі пройшла результативно.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф 1 грудня вирушить до Москви для зустрічі з російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним.

Про джерело: Центр протидії дезінформації Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія. Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

