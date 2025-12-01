Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зрив переговорів і "загострення на фронті: розкрито плани Кремля на грудень

Юрій Берендій
1 грудня 2025, 13:03
355
Кремль посилить інформаційні операції, щоб зірвати дипломатичні зусилля та посіяти недовіру до переговорів щодо завершення війни, вказали в ЦПД.
Зрив переговорів і 'загострення на фронті: розкрито плани Кремля на грудень
Які інформаційні операції готують у Кремлі на грудень - ЦПД / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Рустем Умєров/Telegram

Про що йдеться у матеріалі:

  • Росія буде намагатись інформаційно зірвати переговори про мир
  • Ворог хоче звинуватити Україну в небажанні завершення війни
  • Кремль робитиме ставку на деморалізацію українського суспільства

У найближчі тижні Росія посилить інформаційний тиск на Україну та Захід, зосередившись на зриві переговорних процесів та нагнітанні паніки щодо ситуації на фронті. Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБОУ.

Аналітики ЦПД прогнозують, що в першій половині грудня Кремль активізує кампанію дезінформації навколо можливих переговорів про врегулювання війни. Основна увага російської пропаганди буде спрямована на підрив перемовин між Україною та США, просування хибного твердження про те, що "Україна блокує діалог і не хоче завершення війни". Паралельно Росія намагатиметься знецінити зусилля європейської дипломатії, поширюючи меседжі про нібито небажання ЄС зупиняти конфлікт і прагнучи відсторонити європейських партнерів від процесу.

відео дня

При цьому Москва, ймовірно, й надалі уникатиме відкритих заяв щодо американських ініціатив, створюючи інформаційний вакуум для маніпуляцій як всередині країни, так і на міжнародній арені. Додатковим інструментом тиску стануть цілеспрямовані інформаційні провокації.

"Це може бути запуск через медіа різного роду суперечливих тез, "інсайдів" та відвертих фейків, покликаних дискредитувати дипломатичні зусилля Вашингтона, Києва та європейських країн і створити навколо теми переговорів інформаційний хаос. Подібні операції матимуть на меті посіяти недовіру до процесу переговорів, створити враження безладу у політиці США та інших союзників, щоб підірвати їхній авторитет. Паралельно просуватимуться меседжі, спрямовані на деморалізацію українського суспільства. Через доступні Росії майданчики та проросійські канали просуватимуться тези про "тиск США і Європи на Київ", "невигідні умови для України" та нібито "слабку позицію" України на переговорах. Ці наративи покликані підірвати довіру до української влади, сформувати в суспільстві відчуття безальтернативності російського сценарію", - йдеться у повідомленні.

Центр протидії дезінформації також прогнозує, що Росія активізуватиме свої інформаційні операції, намагаючись створити уявлення про нібито критичну ситуацію на фронті для України. Пропаганда перебільшуватиме власні успіхи, вигадуватиме "переможні" новини та нав’язуватиме думку про неминучість поразки України, щоб підірвати стійкість українського суспільства.

Подібні повідомлення, за оцінкою Центру протидії дезінформації, будуть адресовані й західній аудиторії. Кремль прагнутиме переконати партнерів України в "занепаді української армії" та "неефективності подальшої допомоги", намагаючись вплинути на суспільні настрої на тлі активних дипломатичних процесів.

За яких умов закінчиться війна - думка експерта

Як писав Главред, керівник Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик наголосив, що війна завершиться лише тоді, коли остаточно постане нова система світопорядку.

Він зазначив, що наразі такого порядку ще не існує, і навіть Дональд Трамп не має власного бачення нової глобальної моделі. За словами експерта, Трамп фактично реагує на події та прагне долучитися до формування нового світового устрою, застосовуючи бізнесовий стиль ведення переговорів.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, переговори між українською та американською делегаціями у Флориді поки що не завершилися остаточним погодженням проєкту мирної угоди. Сторони зосередилися на найбільш складних питаннях, зокрема територіальних, а також обговорили тему можливого вступу України до НАТО.

Під час консультацій у Флориді сторони також порушували питання потенційних термінів проведення виборів в Україні. За даними The Wall Street Journal, українські й американські учасники відзначили, що зустріч у Маямі пройшла результативно.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф 1 грудня вирушить до Москви для зустрічі з російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним.

Інші новини:

Про джерело: Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія.

Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих та постраждалих різко зросла

Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих та постраждалих різко зросла

13:21Україна
Зрив переговорів і "загострення на фронті: розкрито плани Кремля на грудень

Зрив переговорів і "загострення на фронті: розкрито плани Кремля на грудень

13:03Україна
Температура впаде на 2-4 градуси: українців попередили про різке похолодання

Температура впаде на 2-4 градуси: українців попередили про різке похолодання

12:54Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Майже 90 років називалося на честь Леніна - що це за місто України

Майже 90 років називалося на честь Леніна - що це за місто України

Китайський гороскоп на сьогодні 1 грудня: Мавпам - ревнощі, Свиням - сварки

Китайський гороскоп на сьогодні 1 грудня: Мавпам - ревнощі, Свиням - сварки

ЗСУ доведеться з боєм вийти з важливого міста: в ISW озвучили тривожний прогноз

ЗСУ доведеться з боєм вийти з важливого міста: в ISW озвучили тривожний прогноз

"В ангарах найцікавіше": з'явились нові деталі удару по Таганрогу, по чому влучили

"В ангарах найцікавіше": з'явились нові деталі удару по Таганрогу, по чому влучили

Карта Deep State онлайн за 1 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 1 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

14:23

Ще не пізно: як і навіщо пригинати малину на зиму

14:01

Ідеальна гаряча страва на святковий стіл: рецепт смачного м'яса з ананасами

13:44

Відвід ЗСУ з Донбасу: військовий розповів про долю українських територій

13:42

Тиск у шинах взимку падає швидше: коли і як часто потрібно накачувати колеса

13:41

Чому 2 грудня не можна залишати на столі недоїдки: яке церковне свято

Дорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудняДорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудня
13:32

"Пропадає мій коханий": дружина Решетніка іронічно висловилася про його роботу

13:21

Приховала правду: Alyona Alyona висловилася про участь Jerry Heil у Нацвідборі

13:21

Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих та постраждалих різко зросла

13:14

Десять років магії: "Резиденція Санти" повертається на ВДНГ вже з 5 грудня

Реклама
13:03

Зрив переговорів і "загострення на фронті: розкрито плани Кремля на грудень

12:58

ГУР провело успішну операцію в Бердянську: росіяни в паніці, що стало ціллю

12:56

"Що це взагалі таке": Ігор Ніколаєв визвірився на Аллу Пугачову

12:54

Температура впаде на 2-4 градуси: українців попередили про різке похолодання

12:42

"Трамп дуже боїться": експерт назвав головний страх президента США

12:29

Як правильно – "íскра" чи "іскра́": експертка виправила поширену помилкуВідео

12:24

"Живе в мені": донька поділилася зворушливим фото з Анастасією Заворотнюк

12:00

Овочі та фрукти стають доступнішими: на скільки впала ціна за тиждень

11:47

Китайський гороскоп на завтра 2 грудня: Собакам - страх, Коням - розчарування

11:40

Помер легендарний футболіст "Динамо" — семиразовий чемпіон і володар єврокубків

11:34

У Вишгороді через удар РФ загинув працівник компанії-виробника ракет "Фламінго"

Реклама
11:22

Поцілунки на камеру: MELOVIN уперше з'явився з нареченим після гучних заручин

11:18

Яку катастрофу Росія готує для Херсона - ЗМІ опублікували секретні накази Кремля

11:06

Шлях України до НАТО може закритись: в CNN назвали головний фактор

10:56

РФ вдарила баллістикою по Дніпру, три жертви, багато поранених: де був "приліт"ФотоВідео

10:41

Як зварити овочі на Олів'є за 5 хвилин: кухар поділився секретним трюком

10:39

Ціни обвалились більш як на 50%: улюблений продукт українців різко подешевшав

10:29

"1+1 Україна" розкрив дату прем’єри та імена ще трьох зіркових учасників благодійного передноворічного випуску "Танці з зірками"

10:19

"Гірко": Олександр Терен заінтригував романом з екс-учасницею "Холостяка-14"

10:13

За кордоном їх не знайдеш: колоритні та старовинні прізвища українців

09:54

"Ставимо крапку у стосунках": Тарас Тополя оголосив про важливе рішення

09:43

Нічого не доведеш: 6 найупертіших знаків зодіаку

09:37

Переходить до активної фази: РФ стягує у гарячі точки багато живої сили

09:31

"Дякую тобі": Наталія Могилевська показала чоловіка і романтику з ним

09:24

Про що домовилися Україна і США перед візитом до Путіна: названо найбільш спірні питання

08:59

В небі хмара диму: дрони атакували Дагестан, під прицілом надважливий об'єкт

08:45

Відключення світла в Україні - графіки на 1грудня (оновлюється)

08:32

Трамп закінчується, його рейтинг котиться у прірвуПогляд

08:23

Карта Deep State онлайн за 1 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:20

ЗСУ доведеться з боєм вийти з важливого міста: в ISW озвучили тривожний прогноз

07:51

Фінального тексту мирної угоди поки немає: ЗМІ дізналися нові деталі переговорів

Реклама
06:56

Сьогодні Віткофф поїде в Москву на переговори з Путіним: що відомоВідео

06:29

Пора оголосити Ларисі Доліній офіційну подяку від ЗСУПогляд

05:36

Гороскоп на завтра 2 грудня: Стрільцям - серйозні зміни, Рибам - тривога

04:30

Випаде рідкісний шанс: доля готує збагачення для чотирьох знаків зодіаку

03:55

Легендарний отаман Іван Сірко: чи дійсно він володів чаклунством та був непереможним

03:03

Як відучити кота їсти вазони – розкрито маловідомий секретВідео

02:20

Як позбутися молі назавжди за пару хвилин: що справді спрацює у шафі

02:11

"Маємо конструктив у розмові": Зеленський розкрив перші деталі перемовин у США

01:30

Ольга Сумська поскаржилася на відомого народного артиста

00:58

РФ атакувала Вишгород "Шахедами" з підступною начинкою: в чому небезпека

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти