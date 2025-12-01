Відвід ЗСУ з Донбасу: військовий розповів про долю українських територій

Військові вважають, що Москва може лише поставити війну на паузу, але не закінчити її.

https://glavred.net/front/otvod-vsu-s-donbassa-voennyy-rasskazal-o-sudbe-ukrainskih-territoriy-10720253.html Посилання скопійоване

Чи погодяться військові вийти з Донбасу / колаж: Главред, фото: 127 окрема бригада Сил територіальної оборони, deepstatemap

Головне із заяви сержанта:

Військові не погодяться вийти з Донеччини та Луганщини

Росія не зупиниться на цьому

Не варто навіть обговорювати можливість відступу

В рамках переговорів з країною-агресором Росією говориться про відвід Сил оборони України з Донеччини та Луганщини, але яким чином це можна реалізувати – уявити складно. Про це заявив головний сержант 93-ї ОМБр "Стохід" Віталій П'ясецький в ефірі Ранок.LIVE.

Він наголосив, що територіальна цілісність України закріплена в Конституції

відео дня

"Я не знаю, в який спосіб це можна реалізувати. По-перше, територіальна цілісність закріплена в Конституції. І щоб якісь території уступити, треба проводити референдум. З військової точки зору, жоден притомний військовий своєї згоди на таку поступку не дасть. Чисто з прагматичних міркувань. Перше, що за цю територію гинули і воювали наші побратими. Інше, те, що для ворога це буде плацдарм", - наголосив сержант.

За його словами, на думку більшості військових, Росія не зупиниться на цьому. Москва може поставити війну на паузу, однак не закінчить її назавжди.

"Це дасть ворогу наблизитися до ключових міст Донбасу, Харківщини - той же Ізюм, який вже був в окупації, чи якийсь Павлоград, ще якісь інші невеличкі міста чи села, які будуть знищені, бо будуть знаходитися до лінії боєзіткнення значно ближче", - підкреслює П'ясецький.

Він також додав, що не варто навіть обговорювати можливість відступу з цих територій.

"Я не вважаю це правильним кроком, навіть обговорювати, щоб поступитися цими містами. Це Краматорськ, Словʼянськ, багато інших міст. Так, зараз там багато виїхало людей, не працює промисловість. Але це наші міста і там живуть наші люди", - підсумував військовий.

Вихід з Донбасу – думка експерта

Політичний аналітик Олександр Кочетков говорив, що президент України Володимир Зеленський категорично проти того, щоб Збройні сили України самостійно виходили з територій Донбасу, які дуже добре укріплені.

Він підкреслив, що там є підготовлені позиції, і є що захищати.

"Він (Зеленський, - ред.) абсолютно справедливо вважає, що такий крок деморалізує і армію, і країну", - каже експерт.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що з Новоазовського напрямку у бік населених пунктів Пологи та Гуляйполе зафіксовано переміщення значної колони вантажівок з живою силою та боєкомплектом.

Командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол говорив, що поширення заяв про нібито втрату чи оточення Покровська в Донецькій області російськими військами негативно впливає на моральний стан українських захисників і шкодить оборонним зусиллям.

Крім того, аналітики ISW повідомляли, що українські оборонці за останні дні досягли локального успіху на Новопавлівському напрямку. Підрозділи Сил оборони змогли вирушити вперед на ділянці, що розташована північніше від села Філія у Дніпропетровській області.

Читайте також:

Про персону: Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України. Веде власний ютюб-канал, коментує події в Україні та світі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред