"Трамп дуже боїться": експерт назвав головний страх президента США

Руслана Заклінська
1 грудня 2025, 12:42
Політичний експерт Віталій Кулик зауважив, що влада Трампа опинилася під загрозою на тлі внутрішнього невдоволення та підігрування Путіну.
"Плівки Ушакова-Віткоффа" спровокували конфлікт у команді Трампа / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео, Офіс президента України

Ключові тези Кулика:

  • Позиції Рубіо та Віткоффа діаметрально протилежні
  • MAGA переживає не найкращі часи в США
  • Значна частина виборців Трампа цілком може відколотися

Оприлюднені "плівки Ушакова-Віткоффа" та "файли Епштейна" можуть мати низку серйозних політичних та репутаційних наслідків для президента США і його команди. Зростає фронда по відношенню до Дональда Трампа і MAGA. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, політичний експерт Віталій Кулик.

За його словами, наслідки для Білого дому можуть виявитися серйозними, однак ключовим фактором стане те, чи збереже Марко Рубіо свою посаду держсекретаря. Експерт наголошує, що позиції Рубіо та Віткоффа різко суперечать одна одній.

"Трамп не поділяє позиції Рубіо. А те, що Віткофф "напрацював" разом із Росією, Рубіо відкоригував за допомогою європейців. Це не сподобалося Трампу. Тому подивимося, що буде далі, і чи утримається Рубіо на посаді", - зазначив Кулик.

На думку експерта, рух MAGA (Make America Great Again - ред.) наразі переживає не найкращі часи. Значна частина електорату Трампа може відколотися через внутрішні протиріччя та нові скандали. Головною загрозою для Трампа Кулик вважає публікацію "файлів Епштейна".

"Файли Епштейна" будуть зараз постійно наздоганяти Трампа і захоплювати частину MAGA. Трамп дуже боїться цих файлів, бо, наскільки я розумію, він там фігурує, причому неодноразово. Трамп не буде їх публікувати, але вони його будуть наздоганяти і відколювати частину його електорату", - припустив експерт.

Кулик підсумував, що президент США опиниться під подвійним тиском.

"Тож, з одного боку, буде незадоволення зовнішньою політикою Трампа через підігрування Путіну та відсутність здобутків у діалозі з Китаєм, а з іншого – на Трампа будуть тиснути Ліндсі Грем та інші, хто виступає за публікацію "файлів Епштейна" (а вони впливають на частину MAGA). Тож значна частина виборців Трампа цілком може відколотися", - додав він.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Як Віткофф підставив Трампа - думка експерта

Політолог і міжнародний експерт Максим Несвітайлов у коментарі 24 каналу зазначив, що оприлюднений мирний план навряд чи був частиною офіційної стратегії Білого дому. За його словами, більшість членів команди Дональда Трампа дізналися про документ із медіа, тому напрацювання Стіва Віткоффа не розглядали як серйозний політичний курс.

Втім, раптова поява плану у ЗМІ спричинила широкий резонанс у США. Вашингтон опинився в ситуації, коли змушений був реагувати на заяви, які не узгоджувалися з офіційною політикою адміністрації.

Запропоновані у документі ідеї розкритикували як демократи, так і частина республіканців. У підсумку Трамп не отримав жодних політичних дивідендів, натомість зіткнувся з хвилею критики навіть від давніх союзників.

"Віткофф дуже сильно підставив Трампа", - підкреслив Несвітайлов.

Дипломатія Віткоффа - новини за темою

Нагадаємо, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф опинився у центрі дипломатичного скандалу після неформальної зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Переговори відбулися без участі представників Держдепартаменту, що є грубим порушенням дипломатичного протоколу. Після зустрічі Віткофф доповів Трампу про нібито "значні територіальні поступки" з боку Росії, що спричинило плутанину.

Раніше Bloomberg опублікував стенограму розмови, у якій Віткофф фактично радить помічнику Путіна Юрію Ушакову, як найвигідніше подати Кремлівські "мирні" пропозиції новій адміністрації США. Також видання оприлюднило розмови Ушакова зі спецпосланцем Кремля Кирилом Дмитрієвим — вони обговорювали, як подати російський план нібито як американську ініціативу.

Як повідомляв Главред, попри критику, президент США Дональд Трамп став на захист Віткоффа. Він назвав його дії "стандартною практикою" та заявив, що будь-які переговори передбачають тиск і взаємні поступки між сторонами.

Читайте також:

Про персону: Віталій Кулик

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

