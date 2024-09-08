Дозвіл бити по РФ: Єрмак жорстко відповів на поставки балістики в Росію

Глава Офісу президента закликав відповісти на постачання Росії балістичних ракет.

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Андрій Єрмак прокоментував передачу РФ балістичних ракет / Колаж: Главред, Фото: president.gov.ua, KCNA

Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував інформацію про те, що країні-агресору РФ передали балістичні ракети, які Москва може використовувати для ударів по українських містах.

Відповіддю на постачання Росії балістичних ракет має стати дозвіл Україні знищувати склади з цими ракетами західною зброєю, написав він у своєму Telegram.

"Країна, яка допомагає зброєю терористичним організаціям і терористичним державам повинна бути покарана. У відповідь на постачання Росії балістичних ракет потрібно надати дозвіл Україні знищувати склади з цими ракетами західною зброєю, щоб уникнути терору", - підкреслив глава ОП. відео дня

При цьому Єрмак звернув увагу на те, що "демократії повинні відповідати на терор автократій. Удари по терористичній Росії - це захист. А захист не є ескалацією".

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Що відомо про відправлення іранських балістичних ракет РФ

Як відомо, раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України заявило про глибоке занепокоєння "повідомленнями про можливу майбутню передачу іранських балістичних ракет до Росії". У заяві підкреслюється, що "поглиблення військового співробітництва між Тегераном і Москвою становить загрозу для України, Європи та Близького Сходу". Міністерство закликало міжнародне співтовариство посилити тиск на Іран і Росію.

У ЗМІ раніше також з'явилася інформація про нібито постачання Іраном до РФ сотень балістичних ракет малої дальності для використання у війні проти України.

Раніше повідомлялося, що Росія отримала від Ірану нові балістичні ракети для ударів по Україні. Росіяни можуть застосовувати більшу кількість власних ракет "Іскандер" по цілях великої дальності, заявив Шонн Белл.

Як повідомлялося раніше, західні аналітики заявили, що Іран уперше почав постачати для росіян авіабомби Qaem-5, які можуть використовуватися для війни проти України.

Додамо, що КНДР передає Росії ракети, які загарбники потім атакують Україну. Згідно з відомостями CNN, експерти проаналізували компоненти ракет і дійшли висновку, що більшість із них - виробництва Заходу.

Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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