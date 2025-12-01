"Назад не повернешся": Олена Тополя голосно натякнула на причину розлучення

Тарас і Олена Тополі сьогодні заявили про кінець подружніх стосунків.

Тарас та Олена Тополі розлучаються / фото: instagram.com, Олена Тополя

Ви дізнаєтеся:

Олена Тополя дала інтерв'ю

Що вона розповіла про особисте життя

Сьогодні, 1 грудня, українські знаменитості Тарас та Олена Тополі оголосили про зміни в особистому житті - зіркова пара подала на розлучення. Також сьогодні вийшло інтерв'ю Олени Тополі для "Радіо Люкс", яке вона дала за кілька днів до офіційного оголошення, де натякнула на те, що могло стати причиною розставання артистів.

Співачка розповіла, що останнім часом проаналізувала своє життя і зрозуміла, що їй потрібно щось змінювати для його поліпшення.

"Я перестала бути зручною. Я просто хочу робити те, що приносить мені насолоду, і говорити так, як я вважаю за потрібне, тоді, коли я вважаю за потрібне", - заявила співачка.

Олена Тополя інтерв'ю після розлучення / instagram.com, Олена Тополя

Окрім цього, Тополя загадково натякнула на те, що поставила під сумнів авторитет людини, яка диктувала її життєві пріоритети.

"Я зрозуміла, що моє життя - його назад не повернеш. І коли ти думаєш так, аналізуєш, усвідомлюєш: "А що ти хотіла у своєму житті? А ти для кого це робила? Хто той, хто тобі розповідає, якими дорогами тобі йти?" - сказала Олена.

Ба більше, на запитання, як чоловік сприйняв її зміни, артистка відповіла категорично - вона робить те, що потрібно їй.

Олена Тополя - особисте життя / Скриншот YouTube

Як шанувальники відреагували на розлучення Тараса Тополі

Фанати зіркової пари були приголомшені новиною про розлучення. У коментарях під публікаціями артистів вони висловили свої емоції з приводу їхнього рішення, зазначивши, що пара завжди була прикладом міцних сімейних стосунків.

"Шкода, ви були прикладом міцної сім'ї. Мене дуже засмучують такі новини"

"В інтерв'ю Олена говорила інакше. Що життя без тебе не уявляє і не хоче. Через кілька місяців - зміна напрямку попутного вітру"

"Уже третя пара, про яку я думала "це кохання на все життя", розходиться"

Тарас Тополя / інфографіка: Главред

Про персону: Олена Тополя Олена Тополя - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.

Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обирали найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".

З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.

