Найбільше просування РФ за рік: названо території, які окупував ворог

Аналітики наголосили, що у листопаді окупанти захопили більше територій, ніж у вересні.

https://glavred.net/front/naibolshee-prodvizhenie-rf-za-god-nazvany-territorii-kotorye-okkupiroval-vrag-10720313.html Посилання скопійоване

Просування росіян на фронті / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Міноборони РФ

Ключові тези:

У листопаді Росія окупувала 505 кв. км української території

Найбільше просувань росіяни мали у районі Гуляйполя

За місяць окупанти провели 5990 штурмових дій

У листопаді 2025 року армія країни-агресора Росії окупувала 505 кв. км української території, що майже вдвічі більше, ніж у вересні. Про це повідомили аналітики проекту DeepState.

Зазначається, що найбільше просувань росіяни мали у районі Гуляйполя.

відео дня

"Черговий важкий листопад, як і рік тому, де ворог зумів просунутися у багатьох місцях. Найбільше ворог мав успіх у районі Гуляйполя — 40% всіх просувань, при чому на відтинок від Гуляйполя до Горіхового припадає всього 16% штурмових дій", - йдеться у повідомленні.

Аналітики також розповіли про важку ситуацію в районі Покровська-Мирнограду, на який припадає 32.5% всіх атак противника.

"Росіяни біля та у Покровську зайняли 35 кв. км, а у районі Мирнограду 21.5 кв. км. В сумі це 56.5 кв. км, що становить всього 11% від всіх просувань", - додають в DeepState.

Відомо, що на інших напрямках просування окупантів були "без аномалій" за винятком Сіверська, де відбулася активізація ворога.

"Всього ж за листопад росіяни провели 5990 штурмових дій — з листопада минулого року більше було тільки минулого грудня, а за цей рік це найбільший місячний показник", - підсумували аналітики.

Динаміка просування окупантів / фото: t.me/DeepStateUA

Чи може Путін вийти із війни

Російський політолог Дмитро Орєшкін розповів, що для російського диктатора Володимира Путіна швидкий вихід із війни – це дуже небезпечно, тому він буде до останнього наступати, тиснути, бити по Україні ракетами – щоб Україна злякалася і відступила.

"Путін вважає, що ще місяць-два-три зусиль – і українська армія завалиться, українська державність завалиться, і Зеленський теж завалиться", - підкреслив він.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, окупаційні війська країни-агресорки Росії повільно просуваються у Покровську, що у Донецькій області. При цьому противник зазнає великих втрат і досі не може захопити місто.

Водночас, українські оборонці за останні дні досягли локального успіху на Новопавлівському напрямку. Вони змогли вирушити вперед на ділянці, що розташована північніше від села Філія у Дніпропетровській області.

Крім того, Сили оборони України зупинили окупаційні війська країни-агресорки Росії вздовж залізниці на півночі міста Покровськ, що у Донецькій області. Українським військовим вдалося зайняти правильну смугу оборони.

Читайте також:

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред