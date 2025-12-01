Найбільше просування РФ за рік: названо території, які окупував ворог

Ключові тези:
- У листопаді Росія окупувала 505 кв. км української території
- Найбільше просувань росіяни мали у районі Гуляйполя
- За місяць окупанти провели 5990 штурмових дій
У листопаді 2025 року армія країни-агресора Росії окупувала 505 кв. км української території, що майже вдвічі більше, ніж у вересні. Про це повідомили аналітики проекту DeepState.
Зазначається, що найбільше просувань росіяни мали у районі Гуляйполя.
"Черговий важкий листопад, як і рік тому, де ворог зумів просунутися у багатьох місцях. Найбільше ворог мав успіх у районі Гуляйполя — 40% всіх просувань, при чому на відтинок від Гуляйполя до Горіхового припадає всього 16% штурмових дій", - йдеться у повідомленні.
Аналітики також розповіли про важку ситуацію в районі Покровська-Мирнограду, на який припадає 32.5% всіх атак противника.
"Росіяни біля та у Покровську зайняли 35 кв. км, а у районі Мирнограду 21.5 кв. км. В сумі це 56.5 кв. км, що становить всього 11% від всіх просувань", - додають в DeepState.
Відомо, що на інших напрямках просування окупантів були "без аномалій" за винятком Сіверська, де відбулася активізація ворога.
"Всього ж за листопад росіяни провели 5990 штурмових дій — з листопада минулого року більше було тільки минулого грудня, а за цей рік це найбільший місячний показник", - підсумували аналітики.
Чи може Путін вийти із війни
Російський політолог Дмитро Орєшкін розповів, що для російського диктатора Володимира Путіна швидкий вихід із війни – це дуже небезпечно, тому він буде до останнього наступати, тиснути, бити по Україні ракетами – щоб Україна злякалася і відступила.
"Путін вважає, що ще місяць-два-три зусиль – і українська армія завалиться, українська державність завалиться, і Зеленський теж завалиться", - підкреслив він.
Ситуація на фронті - що відомо
Як повідомляв Главред, окупаційні війська країни-агресорки Росії повільно просуваються у Покровську, що у Донецькій області. При цьому противник зазнає великих втрат і досі не може захопити місто.
Водночас, українські оборонці за останні дні досягли локального успіху на Новопавлівському напрямку. Вони змогли вирушити вперед на ділянці, що розташована північніше від села Філія у Дніпропетровській області.
Крім того, Сили оборони України зупинили окупаційні війська країни-агресорки Росії вздовж залізниці на півночі міста Покровськ, що у Донецькій області. Українським військовим вдалося зайняти правильну смугу оборони.
Читайте також:
- ГУР провело успішну операцію в Бердянську: росіяни в паніці, що стало ціллю
- Відвід ЗСУ з Донбасу: військовий розповів про долю українських територій
- Полонений окупант розкрив брехню РФ про "захоплення" сіл на Донеччині
Про джерело: DeepState
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред