Люди влаштували бунт: обурені жителі Маріуполя звернулися до Путіна з вимогою

Мешканці міста втомилися від бездіяльності окупаційної влади.

https://glavred.net/war/lyudi-ustroili-bunt-vozmushchennye-zhiteli-mariupolya-obratilis-k-putinu-s-trebovaniem-10720289.html Посилання скопійоване

Люди скаржаться на окупаційну владу, яка зробила з них безхатьків / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/news_kremlin

Що повідомив Андрющенко:

У Маріуполі люди незадоволені місцевою владою

Жителі міста звернулися до Путіна з вимогою

У тимчасово окупованому Маріуполі наростає невдоволення серед населення. А все через окупаційну владу, яка не виконує свої обіцянки про "краще життя", а лише погіршує становище населення.

Місцеві настільки цим незадоволені, що почали виходити на бунти. Про один із них у Telegram повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

відео дня

Чому мешканці Маріуполя вийшли на протест

Жителі Морського бульвару вийшли на вулиці та записали відеозвернення до кремлівського диктатора Володимира Путіна через те, що будинки, які обіцяли відновити ще торік, так і залишилися руїнами.

Людям, які там проживали, тепер доводиться мешкати у родичів, у чужих домівках чи навіть по підвалах. Тому вони вимагають у Путіна "навести порядок" у так званій "ДНР".

"Риторика змінилася. Те, що раніше подавали як традиційну чолобітну, тепер звучить як вимога. Майже. Вперше мішенню для гніву називають не лише "адміністрацію Маріуполя", а вже й "ДНР". Це - максимальна еволюція протесту, яку населення під окупацією може собі дозволити без негайного візиту ФСБ", - зауважив Андрющенко.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео звернення мешканців Маріуполя до Путіна:

Чи можливі бунти проти Кремля - думка експерта

Главред писав, що політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що в Росії можливі конфлікти між місцевою владою і федеральною владою РФ, тобто коли центру протистоятиме саме місцева влада, а не народ.

Якщо не буде грошей у місцевому бюджеті, якщо не буде можливості підтримувати інфраструктуру, школи, громадський транспорт і все інше, відповідати доведеться місцевій владі, адже люди підуть не до Путіна, а до місцевої влади.

Протести в Росії і на ТОТ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що близько 300 будівельників ядерної установки Акціонерного товариства Інститут "Оргенергобуд" у Димитровграді виходили на мітинг через те, що їм не виплачують зарплату.

Раніше повідомлялося, що економіка країни-агресорки Росії дедалі більше потерпає через продовження війни в Україні. І якщо на ведення війни Кремль гроші знайде, то забезпечення соціальних потреб країни дедалі більше буде "просідати". Це може спровокувати стихійні бунти.

Напередодні стало відомо, що українські безпілотники ледь не щодня атакують стратегічно важливі об'єкти на території країни-агресорки Росії. Це викликало хвилю паніки серед російський пропагандистів, які бояться бунтів.

Більше новин:

Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред