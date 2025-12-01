Овочі та фрукти стають доступнішими: на скільки впала ціна за тиждень

Коротко:
- В Україні змінилась вартість овочів та фруктів
- Зокрема, подешевшали деякі овочі борщового набору
- Також впала ціна на яблука
За останній тиждень в Україні переписали ціни на продукти. Зокрема, дешевшими стали деякі овочі та фрукти. Про це повідомляють аналітики EastFruit.
Так, зазначається, що в Україні продовжує дешевшати білокачанна капуста. Зараз її вже продають по 7-10 гривень за кілограм.
Дешевше, ніж тижнем раніше, продаються морква, буряк та цибуля. Вартість цих овочів становить 8-10 грн/кг, 8-9 грн/кг та 7-9 грн/кг відповідно.
Вартість кілограма кабачка та баклажана також знизилася. Зараз кабачок продають по 50-60 грн/кг, хоча раніше ціни коливались в межах 65-75 грн/кг. А баклажан віддають за 80-90 грн/кг замість 85-95 грн/кг.
Ціни на фрукти
Аналітики додають, що у фруктовому сегменті знову почали дешевшати яблука. Ціни впали з 20-45 грн/кг до 20-35 грн/кг.
Крім того, зростання пропозиції мандарину призвело до зниження цін, які зараз встановлені на рівні 55-85 грн/кг замість 60-120 грн/кг.
Також дешевше, ніж попереднього тижня, продавалися ківі (95-285 грн/кг) та хурма (60-75 грн/кг).
Ціни на овочі в грудні
Головний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало заявила, що у зимовий період очікується сезонне щомісячне поступове здорожчання овочів - до 10 %, плодів - до 15 % проти нинішніх цін.
За її словами, це станеться через додаткові витрати на їхнє зберігання.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, напередодні Різдва та Нового року українцям варто готуватися до традиційного зростання цін на продукти харчування. У другій декаді грудня вартість основних товарів для святкового столу може зрости на 7–10%.
Також відомо, що протягом поточного року в продуктових супермаркетах роздрібні ціни на основні види м'яса - яловичина, свинина і курятина - зросли від 16,2% до 74,3%.
Водночас, вершкове масло в Україні може подешевшати. Вже до Нового року падіння цін може сягнути 30 – 35%.
Читайте також:
- Краще позбудьтеся їх: які купюри долара та євро можуть створити проблеми
- Щомісяця додатково 870 грн: хто з українських пенсіонерів отримає доплату
- Ціни зростуть уже в грудні: українцям назвали причини подорожчання продуктів
Про джерело: EastFruit
EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред