Овочі та фрукти стають доступнішими: на скільки впала ціна за тиждень

За останній тиждень вартість багатьох базових продуктів впала.

Що стало дешевшим за тиждень / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні змінилась вартість овочів та фруктів

Зокрема, подешевшали деякі овочі борщового набору

Також впала ціна на яблука

За останній тиждень в Україні переписали ціни на продукти. Зокрема, дешевшими стали деякі овочі та фрукти. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Так, зазначається, що в Україні продовжує дешевшати білокачанна капуста. Зараз її вже продають по 7-10 гривень за кілограм.

Дешевше, ніж тижнем раніше, продаються морква, буряк та цибуля. Вартість цих овочів становить 8-10 грн/кг, 8-9 грн/кг та 7-9 грн/кг відповідно.

Вартість кілограма кабачка та баклажана також знизилася. Зараз кабачок продають по 50-60 грн/кг, хоча раніше ціни коливались в межах 65-75 грн/кг. А баклажан віддають за 80-90 грн/кг замість 85-95 грн/кг.

Ціни на фрукти

Аналітики додають, що у фруктовому сегменті знову почали дешевшати яблука. Ціни впали з 20-45 грн/кг до 20-35 грн/кг.

Крім того, зростання пропозиції мандарину призвело до зниження цін, які зараз встановлені на рівні 55-85 грн/кг замість 60-120 грн/кг.

Також дешевше, ніж попереднього тижня, продавалися ківі (95-285 грн/кг) та хурма (60-75 грн/кг).

Ціни на овочі в грудні

Головний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало заявила, що у зимовий період очікується сезонне щомісячне поступове здорожчання овочів - до 10 %, плодів - до 15 % проти нинішніх цін.

За її словами, це станеться через додаткові витрати на їхнє зберігання.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, напередодні Різдва та Нового року українцям варто готуватися до традиційного зростання цін на продукти харчування. У другій декаді грудня вартість основних товарів для святкового столу може зрости на 7–10%.

Також відомо, що протягом поточного року в продуктових супермаркетах роздрібні ціни на основні види м'яса - яловичина, свинина і курятина - зросли від 16,2% до 74,3%.

Водночас, вершкове масло в Україні може подешевшати. Вже до Нового року падіння цін може сягнути 30 – 35%.

