Екстремально сильна магнітна буря вгатила по Україні - відома дата піку

На Сонці за добу відбулося 12 потужних спалахів.

Магнітна буря / Колаж: Главред, фото: згенероване ШІ

Ви дізнаєтеся:

Якою буде магнітна буря 1 і 2 грудня

Які спалахи зафіксовано на Сонці

Чи зросте сонячна активність 2-4 грудня

Магнітна буря червоного рівня накрила Україну у понеділок, 1 грудня. Вона може вплинути на самопочуття людей, чутливих до змін атмосферного тиску. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Сонячна активність у цей період досягла дуже високого рівня. За даними EarthSky, 1 грудня о 02:27 відбувся потужний спалах класу X1.9 з області, що обертається навколо північно-східного краю Сонця. Спалах спричинив сильні радіоперешкоди й став найпотужнішим за останній період.

Крім того, інша активна зона AR4294 залишалася найскладнішою магнітно-областю. Там сталося три спалахи класу C. Загалом протягом останніх 24 годин спостерігалося 12 спалахів: один спалах класу X та 11 спалахів класу C.

У понеділок, 1 грудня, К-індекс досяг позначки 6 (червоний), що відповідає сильній магнітній бурі. У цей день можливе посилення симптомів у метеочутливих - головні болі, втома, дратівливість та зниження концентрації.

Магнітна буря / Фото: скріншот meteoagent.com

Проте у вівторок, 2 грудня, магнітна буря спаде. Активність знизиться до К-індексу 1,7 (зелений рівень), що відповідає слабкій бурі. Вплив на самопочуття буде мінімальним, але чутливі люди можуть відчувати незначне нездужання.

Однак 3-4 грудня можливий новий виток активності через великий трансекваторіальний потік корональних дір. У середу, 3 грудня, сонячна активність зросте й значення К-індексу можуть досягти 5-6.

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Як магнітні бурі впливають на людину

Зміни атмосферного тиску під час магнітних бур можуть викликати у людей різноманітні симптоми: головні болі та мігрені, підвищену втому, слабкість, дратівливість, порушення сну та загальне погіршення самопочуття. Особливо відчутними ці ефекти стають для метеочутливих людей та тих, хто має хронічні захворювання.

Щоб полегшити симптоми, варто:

Добре висипатися та дотримуватися здорового харчування.

Виключити з раціону гострі, солоні та жирні страви, алкоголь і зменшити споживання кофеїну.

Пити трав’яні чаї та багато води для підтримки водного балансу.

Прогулюватися на свіжому повітрі, бажано за містом, уникаючи прямого сонячного світла.

Виконувати легкі фізичні вправи для підвищення тонусу організму.

Людям із хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати та мати під рукою необхідні ліки.

Нагадаємо, 23 листопада геомагнітний шторм сягнув 5 балів, наступного дня потужність зросла до 6-7 балів. 28 листопада буря трималася на 6 балів.

Також у вівторок, 2 грудня, в Україні очікується похмура, волога погода з помірною температурою, повідомила синоптикиня Наталія Діденко. Можливі невеликі дощі, мряка та туман.

Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич прогнозує на початку грудня в Україні теплу та стабільну погоду з температурою вище норми. За його словами, в першій половині тижня у більшості областей утримається туманна та хмарна погода.

Про джерело: Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) Центр прогнозування космічної погоди (англ. Space Weather Prediction Center, SWPC) - лабораторія та сервісний центр Національної метеорологічної служби США, що входить до складу Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, розташований у Боулдері, штат Колорадо. Центр постійно контролює та прогнозує стан космічного навколоземного середовища, надаючи інформацію про сонячно-земні зв'язки й видаючи офіційні оповіщення та попередження про космічну погоду для США.

