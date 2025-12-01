Температура впаде на 2-4 градуси: українців попередили про різке похолодання

Синоптикиня також сказала, що в Україні очікується туман.

Прогноз погоди на 2 грудня / фото: УНІАН

Погода в Україні у вівторок, 2 грудня, очікується похмура, волога з помірною температурою повітря. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"2-го грудня в України хмарно, вогко, часом невеликі дощі, або мряка, або завислий туман із крапельками", - написала вона. відео дня

Температура повітря впродовж дня очікується +3…+7 градусів, на півдні +7…+12 градусів.

Погода 2 грудня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві у вівторок буде хмарно, вогко та очікується +6 градусів.

"Похолодання на 2-4 градуси передбачається в кінці тижня. Зима прийшла, а це означає, що весна стала ближчою", - підсумувала Діденко.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Якою буде зима в Україні

Народний синоптик Станіслав Щедрін раніше заявляв, що ця зима буде схожа на минулу, без аномального холоду.

"Зима буде з невеликими морозами, але не аномальними. Зміна клімату вплинула на наші зими, тому очікуємо грудень без сильних морозів", - прогнозує він.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У західних та Житомирській областях буде туман з видимістю 200-500 м.

Синоптикиня Наталія Діденко говорила, що зима в Україні розпочнеться осінньою або весняною погодою.

Водночас, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що погода в Україні у перші дні грудня буде стійкою з температурою вище за норму.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

