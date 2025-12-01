Температура впаде на 2-4 градуси: українців попередили про різке похолодання

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода в вівторок
- Коли чекати на похолодання
Погода в Україні у вівторок, 2 грудня, очікується похмура, волога з помірною температурою повітря. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
"2-го грудня в України хмарно, вогко, часом невеликі дощі, або мряка, або завислий туман із крапельками", - написала вона.
Температура повітря впродовж дня очікується +3…+7 градусів, на півдні +7…+12 градусів.
Погода в Києві
У Києві у вівторок буде хмарно, вогко та очікується +6 градусів.
"Похолодання на 2-4 градуси передбачається в кінці тижня. Зима прийшла, а це означає, що весна стала ближчою", - підсумувала Діденко.
Якою буде зима в Україні
Народний синоптик Станіслав Щедрін раніше заявляв, що ця зима буде схожа на минулу, без аномального холоду.
"Зима буде з невеликими морозами, але не аномальними. Зміна клімату вплинула на наші зими, тому очікуємо грудень без сильних морозів", - прогнозує він.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У західних та Житомирській областях буде туман з видимістю 200-500 м.
Синоптикиня Наталія Діденко говорила, що зима в Україні розпочнеться осінньою або весняною погодою.
Водночас, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що погода в Україні у перші дні грудня буде стійкою з температурою вище за норму.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
