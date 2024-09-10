Іран передав Росії ракети до 120 км - США готують "кроки": про що говорив Блінкен

На тлі поставок Росії іранської балістики і підготовки агресором до нового удару Київ відвідають американська і британська делегації.

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Блінкен їде до Києва, щоб потім передати пропозиції ОП Байдену / Колаж Главреда. Фото: ОП, скріншот відео

США мають інформацію, що Росія готується застосувати іранські ракети проти України найближчим часом, ідеться про наступні кілька тижнів, сказав держсекретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції з главою МЗС Британії Девідом Леммі у вівторок, 10 вересня.

Леммі, своєю чергою, анонсував спільний з Блінкеном візит до Києва цього тижня. Тоді як у Вашингтоні відповіли, якими будуть рішення Сполучених Штатів у відповідь на поставку Тегераном ракет російським військам. Докладніше про це та інше читайте нижче — Главред зібрав найголовніше.

Блінкен вирушає до Києва — дата і цілі

На сайті Держдепу вказується, що Блінкен відвідає Київ разом з британським колегою у середу, 11 вересня, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і високопоставленими урядовими чиновниками.

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З-поміж іншого, українська влада обговорить з американською і британською делегаціями поточні потреби ЗСУ на полі бою.

Потім Блінкен вирушить до Польщі для обговорення, в тому числі, питання про подальшу підтримку України.

Заява Америки і Британії з приводу поставки іранської "балістики" Росії

"(Ми) повністю погоджуємося з необхідністю боротися зі зловмисною діяльністю Ірану в регіоні та за його межами. Ми бачимо тривожну тенденцію посилення підтримки Іраном Кремля, і сьогодні ми обговорили наше спільне зобов’язання притягнути Тегеран до відповідальності за їхній підрив глобальної стабільності", — сказав Леммі.

Блінкен же додав, що Іран передав Росії ракети дальністю 120 кілометрів. Це озброєння, з урахуванням радіусу дії, агресор, імовірно, застосує "найближчими тижнями" по "ближніх цілях".

"Це означає, що Росія зможе приберегти (запаси, — Главред) своїх власних балістичних ракет для цілей на більшій відстані, а не використовувати їх на меншому радіусі. Для цього витрачатимуться іранські ракети, які мають радіус близько 75 миль (120 км, — Главред), тому це збільшує потужність (атак, — Главред) і інтенсифікує бойові дії", — пояснив держсекретар.

Блінкен назвав Росію "найбільшою загрозою європейській безпеці з часів закінчення холодної війни".

Тут же Блінкен анонсував нові санкції проти Ірану.

Дозвіл на далекобійні удари ЗСУ по Росії

Під час пресконференції у Блікена та Леммі запитали про дозвіл ЗСУ бити ракетами Storm Shadow углиб Росії.

До слова, раніше ЗМІ писали, що Сполучені Штати усіляко "педалювали" отримання Україною дозволу на таке застосування британських крилатих ракет.

Американський держсекретар цього разу відповів, що США будуть "дивитися і слухати", щоб якнайефективніше визначити цілі ЗСУ у найближчі тижні і місяці.

Питання щодо надання дозволу ЗСУ на глибоке ураження російських цілей на території РФ президент США Джо Байден обговорить з британським премʼєром уже цієї пʼятниці.

"Ми передамо це нашим президенту (ідеться про Байдена, — Главред) і премʼєру (Британії, — Главред). Я маю сподівання, що це буде частиною їхньої розмови у пʼятницю", — зазначив Блінкен.

Поставка Іраном ракет Росії - що варто знати

Напередодні стало відомо, що Іран передав Росії партію балістичних ракет. Згідно з повідомленнями ЗМІ, поки що йдеться про ракети малого радіусу дії, але - в разі їхнього успішного застосування - Тегеран поставить партію більш далекобійної зброї.

Україна не сумнівається, що Росія використовуватиме цю іранську "допомогу" для терору цивільних.

Наразі невідомо, скільки Тегеран передав окупантам ракет, хоча ЗМІ пишуть про 200 одиниць.

Читайте докладніше про це та інше у матеріалі Главреда: Як ракети Ірану змінять обстріли України та які міста опиняться під ударом

Відносини Ірану та Росії та роль Тегереана у війні РФ в Україні До літа 2022 року Іран займав позицію нейтралітету щодо війни в Україні, якоюсь мірою схожу з позиціями Китаю та Індії.

19 липня під час візиту Путіна вищий керівник Ірану Алі Хаменеї назвав агресивні дії Кремля проти України "превентивними заходами", прямо змінивши офіційну позицію на проросійську. На тлі вторгнення РФ в Україну зміцнилося економічне співробітництво між Іраном та Росією. Так, за даними агентства Tasnim, на початок жовтня експорт товарів з Ірану в Росію зріс на 70%. А товарообіг між країнами за вісім місяців 2022 року зріс майже на 40%. Обидві сторони не приховували, що це стало наслідком санкцій, накладених на Росію США та ЄС. У липні 2022 року, під час візиту Володимира Путіна в Тегеран, між Іраном та Росією було укладено договір про стратегічне партнерство. Росія почала постачання нафтопродуктів до Ірану, а російська корпорація "Газпром" інвестує в нафтогазовий сектор Ірану 40 млрд доларів. До Росії, за його словами, будуть експортуватися іранські автомобілі, запчастини та авіадеталі. Крім того, було досягнуто домовленості про підписання Іраном угоди про зону вільної торгівлі з Євразійським економічним союзом. Посилилася і військово-економічна співпраця між країнами. У травні 2023 року експерти Інституту вивчення війни звернули увагу на повідомлення про намір Москви придбати додаткові безпілотники в Ірані - після того, як російські військові використовували для атак на українську інфраструктуру більшість із 400 іранських безпілотників, придбаних із серпня 2022 року. Зі свого боку іранські ЗМІ повідомили про отримання першої партії російських багатоцільових винищувачів Су-35. Згідно з оцінкою анонімного високопоставленого чиновника Виконавчого офісу президента США, озвученою виданню The New Yorker на початку листопада 2022 року, Іран був повністю залучений у війну в Україні.

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