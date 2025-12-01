У Вишгороді через удар РФ загинув працівник компанії-виробника ракет 'Фламінго'

Співвласник підприємства повідомив, у якому стані зараз родина загиблого.

Що відомо про жертву ворожого удару по Вишгороду / Колаж: Главред, фото: x.com/DenShtilierman, t.me/Mykola_Kalashnyk

Що повідомив Штілерман:

У Вишгороді росіяни вбили працівника компанії Fire Point

Внаслідок ворожого удару постраждала і родина жертви атаки

30 листопада країна-агресорка Росія атакувала місто Вишгород, що на Київщині, дронами. Внаслідок удару поранення отримали 19 людей, а також загинув 47-річний чоловік.

З'ясувалося, що він був працівником оборонної компанії Fire Point, яка займається виробництвом ракет "Фламінго" і декількох типів дронів. Про це повідомив співвласник компанії Денис Штілерман у соцмережі Х.

Ракета Фламінго / Інфографіка: Главред

"Сьогодні, під час атаки на Вишгород, росіяни вбили нашого колегу. Його родина перебуває в критичному стані в лікарні", - йдеться у повідомленні.

Штілерман додав, що, на щастя для окупантів, Україна не б'є у відповідь на щоденні обстріли цивільних об'єктів по житлових будинках росіян, хоча дуже добре знає, де мешкає багато ворогів разом із їхніми родинами.

Чим Росія атакувала Вишгород - думка експерта

Главред писав, що фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що Росія атакувала Вишгород 30 листопада трьома російськими дронами-камікадзе з касетними боєприпасами.

За його словами, спершу дрони скинули боєприпаси на місто, а потім завдали ударів по будинках. Російські БПЛА були заздалегідь запрограмовані атакувати мирне місто.

Атаки на Київщину - останні новини

Нагадамо, Главред писав, що у ніч проти 30 листопада російські сили здійснили атаку на Вишгород за допомогою ударних дронів. Внаслідок цього в місті спалахнули пожежі, одна у багатоповерховому житловому будинку, інша на території місцевого підприємства.

Напередодні, 29 листопада, на Київщині вночі та зранку лунали потужні вибухи. У багатьох населених пунктах понівечені та зруйновані будинки. Рятувальники робили все можливе, щоб розібрати завали ті врятувати кожне життя.

Зокрема у місті Бровари виникла пожежа та руйнація в девʼятиповерховому будинку на 8 та 9 поверхах. Двоє людей отримали поранення, одну людину було доставлено в медичний заклад.

Про персону: Денис Штілерман Денис Штілерман - співвласник і головний конструктор української компанії, що займається оборонними технологіями, зі штаб-квартирою в Києві, Fire Point.

