У Вишгороді через удар РФ загинув працівник компанії-виробника ракет 'Фламінго'

Що повідомив Штілерман:
- У Вишгороді росіяни вбили працівника компанії Fire Point
- Внаслідок ворожого удару постраждала і родина жертви атаки
30 листопада країна-агресорка Росія атакувала місто Вишгород, що на Київщині, дронами. Внаслідок удару поранення отримали 19 людей, а також загинув 47-річний чоловік.
З'ясувалося, що він був працівником оборонної компанії Fire Point, яка займається виробництвом ракет "Фламінго" і декількох типів дронів. Про це повідомив співвласник компанії Денис Штілерман у соцмережі Х.
"Сьогодні, під час атаки на Вишгород, росіяни вбили нашого колегу. Його родина перебуває в критичному стані в лікарні", - йдеться у повідомленні.
Штілерман додав, що, на щастя для окупантів, Україна не б'є у відповідь на щоденні обстріли цивільних об'єктів по житлових будинках росіян, хоча дуже добре знає, де мешкає багато ворогів разом із їхніми родинами.
Чим Росія атакувала Вишгород - думка експерта
Главред писав, що фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що Росія атакувала Вишгород 30 листопада трьома російськими дронами-камікадзе з касетними боєприпасами.
За його словами, спершу дрони скинули боєприпаси на місто, а потім завдали ударів по будинках. Російські БПЛА були заздалегідь запрограмовані атакувати мирне місто.
Атаки на Київщину - останні новини
Нагадамо, Главред писав, що у ніч проти 30 листопада російські сили здійснили атаку на Вишгород за допомогою ударних дронів. Внаслідок цього в місті спалахнули пожежі, одна у багатоповерховому житловому будинку, інша на території місцевого підприємства.
Напередодні, 29 листопада, на Київщині вночі та зранку лунали потужні вибухи. У багатьох населених пунктах понівечені та зруйновані будинки. Рятувальники робили все можливе, щоб розібрати завали ті врятувати кожне життя.
Зокрема у місті Бровари виникла пожежа та руйнація в девʼятиповерховому будинку на 8 та 9 поверхах. Двоє людей отримали поранення, одну людину було доставлено в медичний заклад.
Про персону: Денис Штілерман
Денис Штілерман - співвласник і головний конструктор української компанії, що займається оборонними технологіями, зі штаб-квартирою в Києві, Fire Point.
