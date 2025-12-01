Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У Вишгороді через удар РФ загинув працівник компанії-виробника ракет "Фламінго"

Анна Косик
1 грудня 2025, 11:34
290
Співвласник підприємства повідомив, у якому стані зараз родина загиблого.
Последствия атаки на Вышгород
Що відомо про жертву ворожого удару по Вишгороду / Колаж: Главред, фото: x.com/DenShtilierman, t.me/Mykola_Kalashnyk

Що повідомив Штілерман:

  • У Вишгороді росіяни вбили працівника компанії Fire Point
  • Внаслідок ворожого удару постраждала і родина жертви атаки

30 листопада країна-агресорка Росія атакувала місто Вишгород, що на Київщині, дронами. Внаслідок удару поранення отримали 19 людей, а також загинув 47-річний чоловік.

З'ясувалося, що він був працівником оборонної компанії Fire Point, яка займається виробництвом ракет "Фламінго" і декількох типів дронів. Про це повідомив співвласник компанії Денис Штілерман у соцмережі Х.

відео дня
У Вишгороді через удар РФ загинув працівник компанії-виробника ракет 'Фламінго'
Ракета Фламінго / Інфографіка: Главред

"Сьогодні, під час атаки на Вишгород, росіяни вбили нашого колегу. Його родина перебуває в критичному стані в лікарні", - йдеться у повідомленні.

Штілерман додав, що, на щастя для окупантів, Україна не б'є у відповідь на щоденні обстріли цивільних об'єктів по житлових будинках росіян, хоча дуже добре знає, де мешкає багато ворогів разом із їхніми родинами.

Чим Росія атакувала Вишгород - думка експерта

Главред писав, що фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що Росія атакувала Вишгород 30 листопада трьома російськими дронами-камікадзе з касетними боєприпасами.

За його словами, спершу дрони скинули боєприпаси на місто, а потім завдали ударів по будинках. Російські БПЛА були заздалегідь запрограмовані атакувати мирне місто.

Атаки на Київщину - останні новини

Нагадамо, Главред писав, що у ніч проти 30 листопада російські сили здійснили атаку на Вишгород за допомогою ударних дронів. Внаслідок цього в місті спалахнули пожежі, одна у багатоповерховому житловому будинку, інша на території місцевого підприємства.

Напередодні, 29 листопада, на Київщині вночі та зранку лунали потужні вибухи. У багатьох населених пунктах понівечені та зруйновані будинки. Рятувальники робили все можливе, щоб розібрати завали ті врятувати кожне життя.

Зокрема у місті Бровари виникла пожежа та руйнація в девʼятиповерховому будинку на 8 та 9 поверхах. Двоє людей отримали поранення, одну людину було доставлено в медичний заклад.

Більше новин:

Про персону: Денис Штілерман

Денис Штілерман - співвласник і головний конструктор української компанії, що займається оборонними технологіями, зі штаб-квартирою в Києві, Fire Point.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Вышгород Київська область новини України ракета Фламінго
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих та постраждалих різко зросла

Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих та постраждалих різко зросла

13:21Україна
Зрив переговорів і "загострення на фронті: розкрито плани Кремля на грудень

Зрив переговорів і "загострення на фронті: розкрито плани Кремля на грудень

13:03Україна
Температура впаде на 2-4 градуси: українців попередили про різке похолодання

Температура впаде на 2-4 градуси: українців попередили про різке похолодання

12:54Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Майже 90 років називалося на честь Леніна - що це за місто України

Майже 90 років називалося на честь Леніна - що це за місто України

Китайський гороскоп на сьогодні 1 грудня: Мавпам - ревнощі, Свиням - сварки

Китайський гороскоп на сьогодні 1 грудня: Мавпам - ревнощі, Свиням - сварки

ЗСУ доведеться з боєм вийти з важливого міста: в ISW озвучили тривожний прогноз

ЗСУ доведеться з боєм вийти з важливого міста: в ISW озвучили тривожний прогноз

"В ангарах найцікавіше": з'явились нові деталі удару по Таганрогу, по чому влучили

"В ангарах найцікавіше": з'явились нові деталі удару по Таганрогу, по чому влучили

Карта Deep State онлайн за 1 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 1 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

14:23

Ще не пізно: як і навіщо пригинати малину на зиму

14:01

Ідеальна гаряча страва на святковий стіл: рецепт смачного м'яса з ананасами

13:44

Відвід ЗСУ з Донбасу: військовий розповів про долю українських територій

13:42

Тиск у шинах взимку падає швидше: коли і як часто потрібно накачувати колеса

13:41

Чому 2 грудня не можна залишати на столі недоїдки: яке церковне свято

Дорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудняДорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудня
13:32

"Пропадає мій коханий": дружина Решетніка іронічно висловилася про його роботу

13:21

Приховала правду: Alyona Alyona висловилася про участь Jerry Heil у Нацвідборі

13:21

Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих та постраждалих різко зросла

13:14

Десять років магії: "Резиденція Санти" повертається на ВДНГ вже з 5 грудня

Реклама
13:03

Зрив переговорів і "загострення на фронті: розкрито плани Кремля на грудень

12:58

ГУР провело успішну операцію в Бердянську: росіяни в паніці, що стало ціллю

12:56

"Що це взагалі таке": Ігор Ніколаєв визвірився на Аллу Пугачову

12:54

Температура впаде на 2-4 градуси: українців попередили про різке похолодання

12:42

"Трамп дуже боїться": експерт назвав головний страх президента США

12:29

Як правильно – "íскра" чи "іскра́": експертка виправила поширену помилкуВідео

12:24

"Живе в мені": донька поділилася зворушливим фото з Анастасією Заворотнюк

12:00

Овочі та фрукти стають доступнішими: на скільки впала ціна за тиждень

11:47

Китайський гороскоп на завтра 2 грудня: Собакам - страх, Коням - розчарування

11:40

Помер легендарний футболіст "Динамо" — семиразовий чемпіон і володар єврокубків

11:34

У Вишгороді через удар РФ загинув працівник компанії-виробника ракет "Фламінго"

Реклама
11:22

Поцілунки на камеру: MELOVIN уперше з'явився з нареченим після гучних заручин

11:18

Яку катастрофу Росія готує для Херсона - ЗМІ опублікували секретні накази Кремля

11:06

Шлях України до НАТО може закритись: в CNN назвали головний фактор

10:56

РФ вдарила баллістикою по Дніпру, три жертви, багато поранених: де був "приліт"ФотоВідео

10:41

Як зварити овочі на Олів'є за 5 хвилин: кухар поділився секретним трюком

10:39

Ціни обвалились більш як на 50%: улюблений продукт українців різко подешевшав

10:29

"1+1 Україна" розкрив дату прем’єри та імена ще трьох зіркових учасників благодійного передноворічного випуску "Танці з зірками"

10:19

"Гірко": Олександр Терен заінтригував романом з екс-учасницею "Холостяка-14"

10:13

За кордоном їх не знайдеш: колоритні та старовинні прізвища українців

09:54

"Ставимо крапку у стосунках": Тарас Тополя оголосив про важливе рішення

09:43

Нічого не доведеш: 6 найупертіших знаків зодіаку

09:37

Переходить до активної фази: РФ стягує у гарячі точки багато живої сили

09:31

"Дякую тобі": Наталія Могилевська показала чоловіка і романтику з ним

09:24

Про що домовилися Україна і США перед візитом до Путіна: названо найбільш спірні питання

08:59

В небі хмара диму: дрони атакували Дагестан, під прицілом надважливий об'єкт

08:45

Відключення світла в Україні - графіки на 1грудня (оновлюється)

08:32

Трамп закінчується, його рейтинг котиться у прірвуПогляд

08:23

Карта Deep State онлайн за 1 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:20

ЗСУ доведеться з боєм вийти з важливого міста: в ISW озвучили тривожний прогноз

07:51

Фінального тексту мирної угоди поки немає: ЗМІ дізналися нові деталі переговорів

Реклама
06:56

Сьогодні Віткофф поїде в Москву на переговори з Путіним: що відомоВідео

06:29

Пора оголосити Ларисі Доліній офіційну подяку від ЗСУПогляд

05:36

Гороскоп на завтра 2 грудня: Стрільцям - серйозні зміни, Рибам - тривога

04:30

Випаде рідкісний шанс: доля готує збагачення для чотирьох знаків зодіаку

03:55

Легендарний отаман Іван Сірко: чи дійсно він володів чаклунством та був непереможним

03:03

Як відучити кота їсти вазони – розкрито маловідомий секретВідео

02:20

Як позбутися молі назавжди за пару хвилин: що справді спрацює у шафі

02:11

"Маємо конструктив у розмові": Зеленський розкрив перші деталі перемовин у США

01:30

Ольга Сумська поскаржилася на відомого народного артиста

00:58

РФ атакувала Вишгород "Шахедами" з підступною начинкою: в чому небезпека

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти