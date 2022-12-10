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Контрнаступ ЗСУ на Донбасі: експерт спрогнозував напрямок і терміни

10 грудня 2022, 17:58
Кремінна фактично перебуває в умовах оперативного оточення, пояснив Олександр Коваленко.
ВСУ, війна, українські військові
Військовий еусперт розповів про підготовку контрнаступу ЗСУ / 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Контрнаступ ЗСУ в районі Кремінної та Сватового на Луганщині може початися вже найближчим часом, заявив військовий експерт групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

На сьогодні там відбувається формування умов для контрнаступу ЗСУ, підкреслив він в інтерв'ю НВ.

"Зараз там відбувається формування умов, але навіть сьогодні є різниці між локаціями. Вона полягає в тому, що Кремінна фактично знаходиться в умовах оперативного оточення — в сірій зоні. Це обумовлено тим, що російські окупанти намагаються утримувати цю локацію, але вони не можуть під натиском ЗСУ цього робити, тому залишають деякі позиції", — уточнив експерт.

За його словами, під Кремінною дуже цікава локація — Лисичансько-Сєвєродонецька, біля якої знаходиться населений пункт Білогорівка, що є дуже зручним "трампліном" для подальшого контрнаступу в бік Лисичанська і Сєвєродонецька.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр закінчив Одеську академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Експерт нагадав, що траса Р66 між Сватовим і Кремінною вже перерізана ЗСУ. Він не виключив, що процес звільнення буде найближчим часом відбуватися за сценарієм звільнення Харківщини.

Просування ЗСУ на Донбасі

Раніше спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зробив заяву, згідно з якою звільнення Лиману Донецької області відкриває українським військовим шлях до Луганщини. Наші війська можуть вигнати окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Після цього з'явиться можливість деокупувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за кілька днів змогла досягти серйозного прогресу в районі Лиману Донецької області. Українські військові змогли прорвати "оборону" російських загарбників. У тому районі знаходилися "елітні" підрозділи окупантів.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що ЗСУ практично підібралися до північно-західного адмінкордону Луганської області. Тривають удари по ворожих об'єктах.

Читайте більше:

війна в Україні ЗСУ Сватово Олександр Коваленко новини Луганської області
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