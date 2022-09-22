ЗСУ перерізають ключову трасу на Луганщині та б'ють у тил окупантам

Українські військові тіснять ворога на Луганщині / mil.gov.ua

Українські захисники поступово встановлюють вогневий контроль над важливою для окупантів трасою в Луганської області.

Одна з найважливіших логістичних артерій Луганської області переходить під вогневий контроль української армії, повідомили в Страткомі ВСУ.

"Якщо пам'ятаєте, то харківська артерія Вовчанськ-Великий Бурлук-Куп'янськ-Ізюм переходила під цей контроль значно довше. Зате як потім погнали, як погнали!" ,- уточнюється в повідомленні

"Крім того, по нанесених ударах в тил тимчасово окупованої Луганщини, можна говорити, що в районі Лисичанська в окупантів якось зовсім погано складається, адже через них залітає вже в Новоайдар", - додали в Страткомі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області в результаті контрнаступальних дій бійці Збройних сил України звільнили населений пункт Озерне недалеко від Слов'янська.

Успішними контрнаступальними діями відзначилися бійці стрілецького батальйону Національної гвардії спільно з 63 батальйоном 103-ї бригади територіальної оборони.

"Ми показали Росгвардії, куди їм потрібно йти і за яким кораблем. Визволяємо нашу землю клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога. Слава Україні!",- заявили українські військові в опублікованому зверненні.

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