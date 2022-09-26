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На Луганщині ЗСУ "покришили" ешелон з мобілізованими з РФ: журналіст розкрив деталі

26 вересня 2022, 16:02

Удар був нанесений за допомогою РСЗВ HIMARS, підкреслив Роман Доник.

На півдні ЗСУ знищили чотири військові склади
ЗСУ знищили склад з мобілізованими з РФ / Фото УНІАН

У Луганській області бійці Збройних сил оборони завдали вогневого удару по залізничному составу, в якому на окуповану територію привезли росіян, мобілізованих після указу Володимира Путіна.

Як пише в Facebook журналіст Роман Доник, удар був нанесений за допомогою РСЗВ HIMARS.

Він уточнив, що в результаті серед мобілізованих росіян втрати: є вбиті і поранені.

"Кажуть, в Луганську область прибув перший ешелон з мобілізованими в РФ. Вони вже враховані ЗСУшниками як 200 і 300. Померлим за ВВ Путіна хочеться побажати міцного здоров'я і попросити операторів Хаймарсів поставити пісню Б.Гребенщикова "Етот поєзд в огнє"", - додав Доник.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

Читайте ще:

мобілізація Роман Донік новини Луганської області війна Росії та України
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