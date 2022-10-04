Армія Україна в Донецькій та Херсонській областях прорвала 'оборону' елітних військ Росії - ISW

ЗСУ б'ють війська Росії на полі бою, сили противника деградують - експерти / Колаж Міноборони України, УНІАН

Армія України за 2-3 жовтня досягла вагомих успіхів у боях з військами Росії в районі Лимана Донецької області та на Херсонщині. На обох напрямках стався прорив ворожої "оборони". Причому на цих точках дислокуються російські окупанти, яких ще до війни називали елітою ЗС РФ. Однак під час бойових дій вони деградували. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що кадри геолокації підтверджують заяви з Росії, згідно з якими ЗСУ, як і раніше, просуваються на схід від Лиману і, можливо, прорвали адмінкордон Луганської області в напрямку Кремінної. Окупанти зазнають втрат.

Карта бойових дій в Україні / ISW

Як вказали фахівці, угруповання військ РФ на півночі Херсонщини і на Лиманському фронті спочатку в більшості своїй складалися з частин, які до війни називали "елітними".

Зокрема, йдеться про частину 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії, які вийшли з Лиману на тилові позиції в районі Кремінної та 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії в окупованій Херсонській області.

Експерти акцентували увагу на тому, що обидві дивізії раніше вважали елітою російських військ. Очевидно, вони не здатні утримувати території в умовах великих контрнаступів ЗСУ. Це підтверджує попередню оцінку, згідно з якою на війні проти України деградують навіть найбільш підготовлені російські війська.

"Це явище також було помітно в розгромі 4-ї танкової дивізії 1-ї гвардійської танкової армії на початку Харківського контрнаступу", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Контрнаступ армії України

Президент Володимир Зеленський 2 жовтня оголосив, що сили оборони України повністю зачистили Лиман Донецької області від російських окупаційних сил. Українські війська продовжують проводити наступальні дії по всій лінії фронту.

На Херсонському напрямку ЗСУ вдалося здійснити просування і звільнити деякі населені пункти.

Йдеться про Архангельське і Миролюбівку на півночі регіону.

3 жовтня Борівська сільська рада повідомила про визволення українськими військами Борової та більшої частини Борівської територіальної громади. Вони повернулися під контроль Києва. Проводиться зачистка.

Дивіться відео ТСН - карта бойових дій в Україні на 4 жовтня

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