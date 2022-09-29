ЗСУ почали вибивати окупантів з Луганщини та брати в полон 'мобіків' з РФ

ЗСУ просуваються вперед на Луганщині / Facebook/MinistryofDefence.UA

Бійці Збройних сил України розпочали звільнення від російських окупантів території Луганської області.

При цьому в полон вже потрапляють росіяни, які потрапили під оголошену Володимиром Путіним тотальну мобілізацію в РФ. Про це йдеться в повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в Telegram.

"Українські захисники не зупинилися на звільнених територіях Харківської області і продовжили звільняти рідну землю від загарбників. ЗСУ продовжують успішні наступальні операції на схід від річки Оскол і оточують Лиманське угруповання росіян. Також українська армія почала звільняти Луганську область", - поінформували в центрі.

Відзначається, що зараз сили оборони сковують ворога і в Херсонській області, тримаючи під вогневим контролем переправи через Дніпро.

"Перші свіжомобілізовані росіяни - вже в полоні українських військових. Російське командування кинуло на фронт непідготовлених і небоєздатних "мобіків", - зазначають у Центрі стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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