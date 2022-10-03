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Звільнення Кремінної виведе на Сватове та Рубіжне, а далі на Сєвєродонецьк з Лисичанськом - ЗСУ

3 жовтня 2022, 18:36

Війська РФ зміцнюються в Кремінній, проте армія України працює над тим, щоб перешкодити їхнім планам, сказав Сергій Череватий.

Лисичанськ, ЗСУ
Армія України з часом може звільнити Лисичанськ - Череватий / Колаж Сергій Гайдай, УНІАН

Сили оборони України після звільнення Лиману Донецької області відкрили шлях для деокупації Луганщини. Далі ЗСУ можуть звільнити Кремінну, Рубіжне та Сватове, після чого з'явиться можливість повернути Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Про це заявив представник Східного угруповання українських військ Сергій Череватий.

Під час телемарафону UA Разом він розповів про те, що армія може звільнити Кремінну, після чого отримає можливість рухатися далі в Луганській області.

За словами спікера, решта російського угруповання, яке вигнали з Лиману, споруджує укріплення в Кремінній. Українські війська працюють над тим, щоб порушити плани окупантів.

"Вчора нашими військами було підтверджено взяття села Торське. Залишки противника, яких не добили, відступили і намагаються будувати в Кремінній укріплення. Наші ракетні війська, артилерія, авіація роблять все, щоб у них не дуже вийшло", - зазначив Череватий.

Крім того, він пояснив, що якщо вдасться звільнити Кремінну, відкриється шлях далі на Сватове і Рубіжне. Вихід на такі позиції дозволить провести операцію з деокупації Сєвєродонецька та Лисичанська.

"Подолавши Кремінну, Збройні сили України вийдуть на Сватове, Рубіжне і далі зможуть деокупувати Луганську область. А за ними Сєвєродонецьк та Лисичанськ, якими вони так вихвалялися влітку, що вони їх з неймовірною міццю взяли. Завдяки шаленій сталевій волі наших захисників там вдалося вимотати противника і планово відступити в Лисичанськ, побудувати грамотну оборону, відповідно, підготуватися до контрнаступу", - підкреслив Сергій Череватий.

Контрнаступ армії України

Президент Володимир Зеленський 2 жовтня заявив, що армія України повністю зачистила Лиман від російських окупантів. За словами Зеленського, українські війська ведуть наступ на всій лінії фронту.

Глава держави відзначив результативні дії сил оборони України під час наступу в Херсонській області. Він підтвердив звільнення населених пунктів Архангельське та Миролюбівка на півночі Херсонщини.

У Харківській області українські війська звільнили від окупантів РФ борову.

Інформація підтверджена сільською радою. У Боровій триває зачистка.

Інші новини:

Сєвєродонецьк Лисичанськ Сватово Рубіжне Кременная війна Росії та України
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