Наступ на сході: ЗСУ впритул підбираються на північ Луганщини

Українські війська завдали нищівних ударів по командних пунктах РФ на Донбасі - Гайдай / Колаж Міноборони України, Суспільне

Армія України продовжує контрнаступ на Донбасі і практично впритул підійшла до північно-західного адміністративного кордону Луганської області. Російські окупанти атакували українські позиції в районах Виїмки, Майорського, спірного, Озерянівки, Бахмутського та Кам'янки в Донецькій області, проте українські війська відбили удари. Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що ЗСУ продовжують просуватися на Донбасі. Українські війська наближаються до північно-західних адміністративних кордонів Луганської області.

"ЗСУ вже наблизилися майже впритул до північно-західного адмінкордону Луганщини", - повідомив Гайдай.

За інформацією глави Луганської ОВА, наша авіація за минулі 24 години завдала 22 удари по ворожих позиціях. Уражені 3 опорних пункти російських окупантів, 16 районів зосередження їх озброєнь і техніки та 3 зенітних ракетних комплекси противника. Також знищено два ударних дрони.

Крім того, були нанесені удари по пунктах управління загарбників та інших їхніх позиціях.

"Українські ракетні війська і артилерія протягом 3 жовтня вразили два пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два склади з боєприпасами, об'єкт протиповітряної оборони, а також п'ять інших важливих об'єктів противника", - зазначив чиновник.

Атакував і противник. Його удари були відбиті в районах населених пунктів Виїмка, Майорськ, Спірне, Озерянівка, Бахмутське, Кам'янка.

Окупанти на Краматорському напрямку вели обстріли Білогорівки, Верхньокам'янського, Серебрянки, Дружелюбівки, Дворічної, Роздолівки та Ямполя.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював Соледар, Бахмут, Майорськ, Зайцеве, Яковлівку, Бахмутське, Веселе.

Контрнаступ ЗСУ на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський 2 жовтня зробив заяву, згідно з якою війська завершили зачистку Лиману Донецької області і повністю звільнили населений пункт від російських окупантів. ЗСУ продовжують наступати по всій лінії фронту.

В Інституті вивчення війни зазначили, що сили оборони України за 2-3 жовтня досягли значних успіхів у районі Лиману Донецької області. Там стався прорив "оборони" російських окупантів. Американські фахівці не виключили, що ЗСУ вже проломили адмінкордон Луганської області в напрямку Кремінної.

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що деокупація Лиману на Донеччині надала можливість для подальшого звільнення Луганської області. Згодом українські війська можуть вигнати окупантів РФ з Кремінної, Рубіжного та Сватового. У перспективі з'явиться можливість звільнити вже Сєвєродонецьк з Лисичанського.

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