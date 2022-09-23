"Гребуть навіть 15-річних пацанів": як відбувається "мобілізація" на окупованій Луганщині

Дружина бойовика розповіла, як відбувається "мобілізація" на окупованій Луганщині, ua.depositphotos.com, uapress.info

Під час "мобілізації" у так званій "ЛНР" у військкомат забирають усіх підряд, не розбираючись. Окупанти намагалися загребти до своїх лав навіть 15-річних хлопців, поки не прийшли їхні батьки, які підтвердили, що вони неповнолітні.

Про те, як у псевдореспубліці відбувається "мобілізація", розповіла дружина бойовика "ЛНР" у розмові з ним. Відповідну телефонну розмову перехопили та оприлюднили українські розвідники, інформує ГУР Міноборони.

"Тут забирають всіх пацанів. Всіх! Навіть 15-річних вчора забирали до "військкомату", поки батьки не підтверджували їх особи, що їм – 15 років", – розповіла дружина бойовика.

Також вона розповіла, що окупанти зазнали величезних втрат під Ізюмом. Про це вона дізналася від іншого окупанта, з яким випадково стояла в одній черзі. З його 204-го полку вижили лише 18 людей. При цьому тепер загарбник не хоче воювати за так звану "ДНР", бо, мовляв, колись ця псевдореспубліка відмовила їм у допомозі.

"Він каже, що їх хочуть відправити в "ДНР", а вони туди йти не хочуть. Каже, що вони в "ДНР" просили підмоги, а вони сказали, що допомагати нам не будуть. Говорить: "Як ми, 18 людей, які вижили і були в оточенні, де просили підмогу, повинні їм допомагати?" – розповіла вона.

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Мобілізація в Росії

Вранці 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Він заявив, що першочергово служити заберуть громадян, які перебувають в запасі, і насамперед тих, хто проходив службу в лавах збройних сил Росії. Після цього міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що на війну проти України хочуть відправити ще 300 тисяч резервістів.

Після оголошення часткової мобілізації в РФ Казахстан, Узбекистан і Киргизстан, що входять або входили в Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ), заборонили своїм громадянам воювати в Україні.

Пізніше колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов розповів, що у секретному сьомому пункті указу президента РФ Володимира Путіна про мобілізацію йдеться про чисельність. За його словами, у документі зазначено, що мобілізувати повинні мільйон росіян, а не 300 тисяч, як було оголошено.

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