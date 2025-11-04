Коли поставлять ялинку в Києві 2025 — хто заплатить за святкове диво

У Києві цьогоріч головну ялинку України традиційно встановлять на Софійській площі, а святкову локацію відкриють 6 грудня 2025 року у День святого Миколая.

Коли поставлять ялинку в Києві 2025 та за чиї кошти / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коли поставлять ялинку в Києві 2025

Коли відкриють головну ялинку Києва 2025

Де буде ялинка в Києві 2025

Головна ялинка України 2025 буде встановлена в Києві на Софійській площі 6 грудня. Підготовчі роботи для встановлення новорічної ялинки почнуться 8 листопада 2025 року. Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Ялинка на Софійській площі 2025 - де стоятиме ялинка у 2025 роців Києві

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що, як і в попередні роки, міський бюджет не фінансуватиме різдвяно-новорічну локацію — усі витрати покриють меценати.

"Ініціатором облаштування лаконічної різдвяної локації виступило ТОВ "ГЛОБАЛ-ДЕКОР". Вони ж беруть на себе відповідальність за встановлення, обслуговування та демонтаж усіх конструкцій, а також усе пов’язане ресурсне та фінансове забезпечення", - йдеться у повідомленні.

Коли запрацює ковзанка біля ялинки - коли відкриють новорічне містечко в Києві

За рішенням Ради оборони столиці, на Софійській площі встановлять головну новорічну ялинку, облаштують невелику ковзанку та кілька будиночків, де продаватимуть солодощі й гарячі напої. Організаторів зобов’язали дотримуватися лімітів на використання електроенергії та правил безпеки.

Підготовчі роботи розпочнуться 8 листопада, а сама локація традиційно відкриється у День святого Миколая — 6 грудня 2025 року. Масових заходів на Софійській площі не планують.

Рада оборони столиці також рекомендувала районним адміністраціям та іншим організаторам утриматися від проведення великих святкових подій на відкритих майданчиках під час Різдва та Нового 2026 року.

