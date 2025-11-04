Рус
Читати російською
Коли поставлять ялинку в Києві 2025 — хто заплатить за святкове диво

Юрій Берендій
4 листопада 2025, 21:41
У Києві цьогоріч головну ялинку України традиційно встановлять на Софійській площі, а святкову локацію відкриють 6 грудня 2025 року у День святого Миколая.
Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Коли поставлять ялинку в Києві 2025
  • Коли відкриють головну ялинку Києва 2025
  • Де буде ялинка в Києві 2025

Головна ялинка України 2025 буде встановлена в Києві на Софійській площі 6 грудня. Підготовчі роботи для встановлення новорічної ялинки почнуться 8 листопада 2025 року. Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Ялинка на Софійській площі 2025 - де стоятиме ялинка у 2025 роців Києві

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що, як і в попередні роки, міський бюджет не фінансуватиме різдвяно-новорічну локацію — усі витрати покриють меценати.

відео дня

"Ініціатором облаштування лаконічної різдвяної локації виступило ТОВ "ГЛОБАЛ-ДЕКОР". Вони ж беруть на себе відповідальність за встановлення, обслуговування та демонтаж усіх конструкцій, а також усе пов’язане ресурсне та фінансове забезпечення", - йдеться у повідомленні.

Коли запрацює ковзанка біля ялинки - коли відкриють новорічне містечко в Києві

За рішенням Ради оборони столиці, на Софійській площі встановлять головну новорічну ялинку, облаштують невелику ковзанку та кілька будиночків, де продаватимуть солодощі й гарячі напої. Організаторів зобов’язали дотримуватися лімітів на використання електроенергії та правил безпеки.

Підготовчі роботи розпочнуться 8 листопада, а сама локація традиційно відкриється у День святого Миколая — 6 грудня 2025 року. Масових заходів на Софійській площі не планують.

Рада оборони столиці також рекомендувала районним адміністраціям та іншим організаторам утриматися від проведення великих святкових подій на відкритих майданчиках під час Різдва та Нового 2026 року.

Київ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські удари по енергетичній та критичній інфраструктурі не мають військової мети — їхня справжня ціль полягає у спробі змусити українців капітулювати. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов. За його словами, Кремль прагне зробити великі українські міста, зокрема Київ, непридатними для життя.

Тим часом у столиці помітили колонії комах, які оселилися прямо на вуличних деревах. Як повідомляє спільнота "Комахи України" у Facebook, йдеться про липового клопа, колонії якого масово з’явилися на київських липах.

Крім того, фахівець із зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов попередив, що Київ і міста на заході країни залишаються в зоні ризику, адже росіяни вже активно застосовують дрони-камікадзе типу "Шахед" із онлайн-керуванням для ударів по Україні.

Інші новини:

Про джерело: Київська міська державна адміністрація (КМДА)?

Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

новини Києва Ялинка
Яке місто найстаріше в Україні - як Сталін його перейменував і чому назву зберегли

Яке місто найстаріше в Україні - як Сталін його перейменував і чому назву зберегли

Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 5 листопада: Кроликам - крах, Коням - безнадійність

Китайський гороскоп на завтра 5 листопада: Кроликам - крах, Коням - безнадійність

Таро-прогноз на повню 5 листопада 2025: Левам - прибуток, Скорпіонам - вибір

Таро-прогноз на повню 5 листопада 2025: Левам - прибуток, Скорпіонам - вибір

Чому 5 листопада не можна починати нових справ: яке церковне свято

Чому 5 листопада не можна починати нових справ: яке церковне свято

