Наводяться онлайн: РФ змінила тактику ударів 'Шахедами', для яких міст загроза зросла

Українські міста, зокрема Київ, можуть опинитися в зоні ризику через нову тактику росіян із застосуванням "Шахедів" на онлайн-керуванні, вказує експерт.

https://glavred.net/war/navodyatsya-onlayn-rf-izmenila-taktiku-udarov-shahedami-dlya-kakih-gorodov-ugroza-vozrosla-10710350.html Посилання скопійоване

РФ застосувала нову тактику для Шахедів, в чому загроза / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

Росіяни використовують "Шахеди" з онлайн керуванням

Загроза дронів поширюється на Київ та міста, що знаходяться західніше

Київ у перспективі або будь-яке інше місто, яке розташоване ще західніше може в зоні ризику. Росіяни вже застосовують для ударів по Україні Шахеди на онлайн керуванні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів фахівець із зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Зараз ми бачимо так звані Mesh-мережі, коли росіяни використовують Шахеди з онлайн-керуванням. Вони застосовують спеціальні китайські радіомодеми, які дозволяють формувати ланцюжок управління між дронами", - вказує він. відео дня

Бескрестнов пояснив, що російський оператор технічно не здатен керувати безпілотником онлайн на великій відстані через викривлення земної поверхні та ослаблення радіохвиль. Однак, використовуючи повітряний ланцюг із кількох БПЛА, росіяни збільшують радіус дії своїх апаратів і можуть досягати віддалених цілей.

Тому, за його словами, необхідно враховувати цю тактику та розробляти ефективні способи протидії таким системам, які активно вдосконалюються противником.

"Ми останнім часом активно фіксуємо їхню роботу в цьому напрямку. Але будемо боротися. Це черговий виклик для нас з боку противника", - резюмує він.

Шахед / Інфографіка: Главред

Яка нова стратегія росіян - думка експерта

Як писав Главред, країна-агресорка Росія робить ставку на війну виснаження, зокрема через далекобійні удари по енергетиці та інфраструктурі України. Про це заявив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

За його словами, російська стратегія останніх двох місяців спрямована на те, щоб зробити українські території непридатними для життя — перш за все мова йде не лише про прикордонні райони, але й про Київ.

Горбач вказує на те, що мова не стільки про тактичне просування на фронті, скільки про системне виснаження.

"Це знову-таки їхня тактика "довбити, довбити і довбити", сподіваючись на те, що рано чи пізно вдасться якусь дірку пробити в стіні оборони", - вказує він.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, росіяни готуються до нової масштабної атаки, активно накопичуючи ударні безпілотники та споряджаючи літаки ракетним озброєнням. Про це інформують моніторингові канали.

У ніч проти 25 жовтня російська ракета зруйнувала офіс і склад однієї з провідних фармацевтичних компаній України — "Оптіма-Фарм". Попри значні збитки, дефіциту ліків у країні не прогнозується, повідомив заступник міністра охорони здоров’я Едем Адаманов.

Також у ніч на 28 жовтня окупанти здійснили масовану атаку дронами по Чернігівській області, влучивши по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури. У кількох районах після ударів спалахнули пожежі, про що поінформували у Чернігівській міській раді

Інші новини:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред