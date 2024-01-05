Коли НАТО передасть Україні багато далекобійних ракет: експерт назвав умови

Жодна країна не буде передавати більше зброї, ніж може віддати, тому що їй самій потрібно оборонятися.

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Для того, щоб зброя виїхала в Україну, потрібен час, вважає Валерій Клочок / Колаж: Главред, фото: Вікіедія, defense.gov, facebook.com/valeriyklochok

Політичний експерт і керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок спрогнозував, за яких умов блок НАТО може ухвалити політичне рішення про передачу Україні необмеженої кількості далекобійних ракет.

За його словами, передусім необхідно враховувати технічні можливості передачі цих ракет, а саме - чи мають країни надлишок озброєння, яке вони можуть надати.

"Будь-яка країна не буде передавати більше зброї, ніж може віддати, тому що їм самим треба оборонятися. Наприклад, Польща активно віддавала нам радянську зброю, тому що отримувала компенсацію від Європейського Союзу і натомість купувала новітнє озброєння НАТО", - пояснив Клочок в інтерв'ю Главреду.

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Крім того, за його словами, в країнах Європейського Союзу існує проблема з нарощуванням випуску конвенційної зброї.

"У них недостатньо снарядів, патронів як для опору Росії в разі прямого зіткнення, так і для передачі цієї зброї Україні. Хоча ми розуміємо, що у цих країн виробнича можливість повинна бути такою, щоб виробляти зброю і для себе, і для передачі її Україні", - сказав експерт.

Він додав, що США зараз змушують ЄС почати запуск військово-промислового комплексу – всі спроби Держдепу США спрямовані саме на це.

Клочок зазначив, що оборонний бюджет Європейського Союзу становить один трильйон євро на рік.

"85 відсотків цього оборонного бюджету забезпечують Сполучені Штати Америки, тобто вони своєю зброєю та присутністю гарантують ЄС безпеку. Європа з часів Другої світової війни звикла до цього і нічого не робить. Хоча зараз змінюється риторика, запускаються відповідні процеси, але дуже повільно, тому що є політично сформована думка політиків і громадян Європейського Союзу, що США прийдуть і захистять їх", - зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

При цьому США виконують військові місії зі стримування диктаторських режимів по всьому світу, тому Європейський Союз повинен усвідомити необхідність виділення додаткових бюджетів саме на оборонну сферу і, зокрема, на виготовлення зразків сучасної зброї.

"Окремі країни (наприклад, Нідерланди та Швейцарія) вже ухвалюють рішення про скасування будь-яких обмежень на продаж зброї. Тобто вони не готові її передати, але готові продати. А це дає підстави думати, що свідомість європейських політиків потроху змінюється, але, на жаль, не так швидко", - сказав експерт.

Клочок вважає, що для того, щоб зброя виїхала в Україну, потрібен час.

"Сьогодні він є, тому що російська армія істотно ослабла і не має ресурсу для подолання опору, який чинить Україна за допомогою Європейського Союзу, США та інших країн антипутінської коаліції. Саме цей час і буде використовуватися Європою для збільшення випуску боєприпасів, броньованої техніки та інших видів озброєнь. Тому ми певною мірою заручники недалекоглядної політики Європи, тому що свого часу під тиском Заходу ми роззброювалися", - резюмував він.

Хто такий Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський та політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2022 року – керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога". З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу в цілому. З 2016 по 2018 рік – голова центрального виконавчого комітету всеукраїнської партії. З 2006 по 2016 рік – керівник прес-служби народного депутата, керівник прес-служби всеукраїнської партії. З 2010 року – дотепер – засновник, директор приватного підприємства. З 2005 по 2006 рік – головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України ІV скликання. 2005 рік (з березня по жовтень) – начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю (прес-служба) Державної митної служби України, радник митної служби ІІІ рангу. З 2004 по 2005 роки – прес-секретар депутатської групи у Верховній Раді України ІV скликання. З 2003 по 2004 роки – інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.

Військова допомога Україні

4 січня координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США більше не можуть надавати військову допомогу Україні, поки Конгрес не ухвалить рішення про додаткове фінансування.

США не надаватимуть військову допомогу Україні на рівні 2022-2023 років, оскільки прагнуть допомогти нашій країні побудувати власну військово-промислову базу, щоб країна могла самостійно фінансувати, виробляти і закуповувати озброєння. Про це заявив представник Державного департаменту Метью Міллер.

У Пентагону є формальні повноваження для того, щоб передати Україні зброю на суму 4,2 млрд доларів, однак для цього необхідне рішення Конгресу, оскільки Україна перебуває у стані війни. Всі кошти, виділені на допомогу Україні за президентською програмою (PDA), вже витрачені.

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