Чого чекати на фронті в січні-лютому 2024: прогноз генерала Годжеса

Україна потребуватиме далекобійних ракет ATACMS і Taurus, щоб дістатися до логістичних шляхів ЗС РФ на окупованих територіях.

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Бен Годжес прогнозує удари ЗСУ по логістиці РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Вікіпедія

Взимку 2024 року Збройні Сили України зосередять свою увагу на двох напрямках — на логістиці ворога та на ударах по базах в окупованому Криму. Про це заявив екскомандувач армією США в Європі генерал Бен Годжес в ефірі всеукраїнського телемарафону.

За його словами, Україна потребуватиме далекобійних ракет ATACMS і Taurus, щоб дістатися до логістичних шляхів ЗС РФ на окупованих територіях.

Годжес вважає, що "є всі шанси" отримати далекобійне озброєння та відтіснити ворога, наприклад, з Криму. Крім того, ATACMS і Taurus дадуть можливість нівелювати перевагу в чисельності російської армії.

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За словами генерала, у січні та лютому Сили оборони здійснюватимуть посилену підготовку до нових аспектів війни у новому році та протидіятимуть повітряним загрозам з боку країни-агресора РФ.

Що стосується російської окупаційної армії, то ЗС РФ у найближчі кілька місяців намагатиметься прорвати лінію оборони України. Але у росіян не вийде це зробити, тому що потрібен час "для відновлення бойового потенціалу".

Як повідомляв Главред, 26 грудня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські військові відійшли з Мар'їнки в Донецькій області. Місто трималося майже два роки, але тепер його немає. На думку експертів, тепер у російських окупантів є два шляхи для подальшого наступу. Перший - на Вугледар, другий-в напрямку Курахове і Покровська, щоб вийти на Слов'янськ і Краматорськ.

Нагадаємо, у 2024 році головною метою Збройних сил України може стати окупований півострів Крим. Про це повідомляє The Economist після інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським. У виданні стверджують, що більшість зусиль України може бути направлено на Крим, проте лінія фронту на материку при цьому може залишитися колишньою.

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