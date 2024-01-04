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У Байдена зробили важливу заяву про військову допомогу Україні

Анна Ярославська
4 січня 2024, 07:00оновлено 4 січня, 08:09
У Білому домі закликали Конгрес невідкладно проголосувати за військову допомогу Україні на тлі масованих ракетних атак РФ.
Джон Кірбі, військова допомога
Джон Кірбі закликав Конгрес проголосувати за військову допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: defense.gov, скріншот

У Білому домі акцентували на важливості додаткового фінансування військової допомоги Україні з боку США на тлі масованих ракетних атак країни-агресора Росії. Як заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, США більше не можуть надавати військову допомогу Україні, поки Конгрес не ухвалить рішення про додаткове фінансування.

"За останні 48-72 години ви всі бачили, що Росія продовжує здійснювати безпілотні й ракетні атаки, зокрема і балістичні атаки, на цілі в Україні, не тільки військові, а й цивільні цілі, і продовжує намагатися використовувати зиму як зброю, атакувати їхню інфраструктуру", - сказав Кірбі заявив під час брифінгу.

"Ось чому так важливо, щоб запит на додаткове фінансування з боку США, запропонований президентом, був ухвалений", - додав він.

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Кірбі зазначив, що президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги з безпеки, на який має повноваження за коштами.

На питання журналіста про те, чи припиниться військова підтримка України після того, як буде вичерпано останній пакет, Кірбі відповів так:

"Вони будуть змушені зупинитися. Президент підписав останній пакет допомоги у сфері безпеки, на який у нас були повноваження щодо поповнення. Це все. Нам потрібен додатковий закон для надання додаткової допомоги Україні".

"Кожен раз, коли ми підписуємо один з цих пакетів, завжди є затримка в кілька днів, якщо не тижнів, тому те, що було підписано 27-го, не все було доставлено в Україну. Це відбудеться найближчими днями та тижнями. Далі - фінансування відсутнє", - сказав він.

Нагадаємо, 27 грудня 2023 року Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 250 млн доларів.

Військова допомога Україні

На початку жовтня 2023 року президент Джо Байден запросив у Конгресу понад 106 млрд доларів на потреби національної безпеки, зокрема і на фінансування допомоги Україні на понад 61 млрд доларів. Законопроект не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу США.

Американський президент Джо Байден, закликаючи законодавців нарешті вирішити питання підтримки Києва, припустив, що Путін на Україні не зупиниться та у найближчому майбутньому з російською армією воюватимуть вже солдати США.

Конгрес США вже в січні 2024 року повинен затвердити законопроект, в рамках якого повинні бути виділені кошти на фінансування військової допомоги Україні. Якщо питання не вирішиться, включаться інші механізми, в рамках яких почнеться пошук механізмів підтримки Києва. Про це заявив конгресмен від Демократичної партії Майкл Квіглі.

США не зрадять Україну, всі домовленості будуть виконані, вважає президент Володимир Зеленський. При цьому глава держави переконаний, що ЄС передасть Києву 50 мільярдів євро. Потрібен лише час.

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війна в Україні військова допомога Дмитро Кулеба новини України та світу війна Росії та України Джон Кірбі
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