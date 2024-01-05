США не надаватимуть військову допомогу Україні на рівні 2022-23 років - Держдеп

Натомість Сполучені Штати допоможуть Україні створити власну військово-промислову базу.

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США продовжуватимуть підтримувати Україну, але обсяги допомоги зміняться / Колаж: Главред, фото: ОП, defense.gov

США не надаватимуть військову допомогу Україні на рівні 2022-2023 років, оскільки прагнуть допомогти нашій країні побудувати власну військово-промислову базу, щоб країна могла самостійно фінансувати, виробляти і закуповувати озброєння. Про це заявив представник Державного департаменту Метью Міллер.

"Ми будемо продовжувати підтримувати Україну ... стільки, скільки буде потрібно. Це не означає, що ми будемо продовжувати підтримувати їх на тому ж рівні військового фінансування, що і в 2022 і 2023 роках", - сказав Міллер на брифінгу.

Чиновник Держдепу додав, що на даний момент необхідно, щоб Конгрес ухвалив законопроект про додаткове фінансування, "тому що ми ще не досягли того рівня, коли Україна може захистити себе, спираючись лише на власні сили".

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Військова допомога Україні

На початку жовтня 2023 року президент Джо Байден запросив у Конгресу понад 106 млрд доларів на потреби національної безпеки, зокрема і на фінансування допомоги Україні на понад 61 млрд доларів. Законопроект не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу США через суперечності між демократами і республіканцями в питанні безпеки кордону з Мексикою.

4 січня координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США більше не можуть надавати військову допомогу Україні, поки Конгрес не ухвалить рішення про додаткове фінансування.

У Пентагону є формальні повноваження для того, щоб передати Україні зброю на суму 4,2 млрд доларів, однак для цього необхідне рішення Конгресу, оскільки Україна перебуває у стані війни. Всі кошти, виділені на допомогу Україні за президентською програмою (PDA), вже витрачені.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна вірить у те, що військова допомога західних країн продовжиться та не має альтернативи в разі її припинення.

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