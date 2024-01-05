УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

США не надаватимуть військову допомогу Україні на рівні 2022-23 років - Держдеп

Анна Ярославська
5 січня 2024, 08:57
Натомість Сполучені Штати допоможуть Україні створити власну військово-промислову базу.
Військова допомога США
США продовжуватимуть підтримувати Україну, але обсяги допомоги зміняться / Колаж: Главред, фото: ОП, defense.gov

США не надаватимуть військову допомогу Україні на рівні 2022-2023 років, оскільки прагнуть допомогти нашій країні побудувати власну військово-промислову базу, щоб країна могла самостійно фінансувати, виробляти і закуповувати озброєння. Про це заявив представник Державного департаменту Метью Міллер.

"Ми будемо продовжувати підтримувати Україну ... стільки, скільки буде потрібно. Це не означає, що ми будемо продовжувати підтримувати їх на тому ж рівні військового фінансування, що і в 2022 і 2023 роках", - сказав Міллер на брифінгу.

Чиновник Держдепу додав, що на даний момент необхідно, щоб Конгрес ухвалив законопроект про додаткове фінансування, "тому що ми ще не досягли того рівня, коли Україна може захистити себе, спираючись лише на власні сили".

відео дня

Військова допомога Україні

На початку жовтня 2023 року президент Джо Байден запросив у Конгресу понад 106 млрд доларів на потреби національної безпеки, зокрема і на фінансування допомоги Україні на понад 61 млрд доларів. Законопроект не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу США через суперечності між демократами і республіканцями в питанні безпеки кордону з Мексикою.

4 січня координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США більше не можуть надавати військову допомогу Україні, поки Конгрес не ухвалить рішення про додаткове фінансування.

У Пентагону є формальні повноваження для того, щоб передати Україні зброю на суму 4,2 млрд доларів, однак для цього необхідне рішення Конгресу, оскільки Україна перебуває у стані війни. Всі кошти, виділені на допомогу Україні за президентською програмою (PDA), вже витрачені.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна вірить у те, що військова допомога західних країн продовжиться та не має альтернативи в разі її припинення.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини США військова допомога Держдепартамент США війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Ракети дістають по всій Україні: РФ готує новий масований удар – Сили оборони

Ракети дістають по всій Україні: РФ готує новий масований удар – Сили оборони

09:33 Україна
НАТО не квапиться з передачею ракет Україні, бо готується до війни з РФ - Клочок

НАТО не квапиться з передачею ракет Україні, бо готується до війни з РФ - Клочок

09:13 Ексклюзиви
США не надаватимуть військову допомогу Україні на рівні 2022-23 років - Держдеп

США не надаватимуть військову допомогу Україні на рівні 2022-23 років - Держдеп

08:57 Світ
Всі головні новини

Популярне

Це відкриє дорогу до Краматорська: окупанти почали наступ на стратегічне місто 29084

Це відкриє дорогу до Краматорська: окупанти почали наступ на стратегічне місто

Кирилу Буданову - 38: цікаві факти з особистого життя і віщі слова про війну 7292

Кирилу Буданову - 38: цікаві факти з особистого життя і віщі слова про війну

Чим засіяти землю, щоб не росли бур'яни: дачники розкрили секрет багатого врожаю 5089

Чим засіяти землю, щоб не росли бур'яни: дачники розкрили секрет багатого врожаю

Стріляв та погрожував ТЦК: скандального сина вінницької судді затримали 4990

Стріляв та погрожував ТЦК: скандального сина вінницької судді затримали

Останні новини

09:45

Захід може відвернути перемогу Росії цього року: експерт спрогнозував наслідки

09:41

Чого чекати на фронті в січні-лютому 2024: прогноз генерала Годжеса

09:33

Ракети дістають по всій Україні: РФ готує новий масований удар – Сили оборони

09:21

Гороскоп на завтра 6 січня 2024: У Стрільців зашурхотить в кишені, Дівам - проблеми

08:57

США не надаватимуть військову допомогу Україні на рівні 2022-23 років - Держдеп

НАТО не квапиться з передачею ракет Україні, бо готується до війни з РФ - КлочокНАТО не квапиться з передачею ракет Україні, бо готується до війни з РФ - Клочок
08:36

РФ запустила по Україні "Шахеди": у ЗСУ розповіли про влучання та роботу ППО

08:36

Новий контрнаступ ЗСУ: які напрямки будуть ключовими у 2024 роціПогляд

08:12

Пентагон готовий передати Україні зброю на $4,2 млрд, але є умова

07:58

Росія закуповує та накопичує балістичні ракети: в ISW розкрили підступні плани окупантів

Реклама
06:10

Росіяни б'ють новими ракетами по УкраїніПогляд

05:55

Як вивести жирну пляму, яка не відіпралася: забутий, але робочий спосіб

04:45

Як почистити автомобільні фари: 5 кроків, щоб вони виглядали щойно наполірованими

04:10

"У РФ почнеться бунт": Жданов сказав, яка причина може змусити росіян вийти проти Путіна

03:40

Оптична ілюзія для людей з орлиним зором: потрібно знайти зірку серед котів

03:12

Лише "пильна рок-зірка" зможе знайти мікрофон менше, ніж за хвилину

02:40

Дантес після свят потрапив до лікарні: що сталося

02:10

"Буде дуже боляче": Жданов розкрив найгірший сценарій для України у 2024 році

02:08

Росія оснащує Х-32, якими б'є по Україні, "касетками": що це означає

01:31

Свіжа м'ята буде всю зиму: як виростити її на підвіконні

04 січня, четвер
23:50

У російському Бєлгороді пролунали чергові вибухи та "прильоти"Фото

Реклама
23:13

Лінія фронту не зміниться: The Economist назвав цілі ЗСУ на 2024 рік

23:11

Жеребкування і бронювання: експерт оцінив ідеї щодо мобілізації

22:36

"Нічого екстраординарного не відбувається": Ігнат спростував слова Наєва про ПЗРК

22:28

Нерви в зубах: для чого вони потрібні і що буде, якщо їх видалити

22:24

Під час обстрілу "Кинджалами" Києва загинула професорка Могилянки

21:39

Путін сповнений рішучості перемогти: у FT спрогнозували кінець війни

21:34

США: Росія запускала по Україні північнокорейську "балістику"

21:18

"Буде складно": генерал відповів, чи зможе Україна звільнити Крим

20:57

Російська ракета вбила зірку театру: акторка померла у лікарні

20:43

Під час війни у своїй країні: підприємство в Україні постачало такмед окупантамФото

20:25

"Я ніколи не повернуся": Брітні Спірс остаточно попрощалася зі сценою

19:53

Залужний виступив проти мобілізації ув'язнених і судимих - ЗМІ

19:49

Це величезна руйнівна сила: окупанти поміняли тактику на півдні України

19:42

Від розводів і сліду не лишиться: 4 найкращих способи, як добре вимити дзеркало

19:30

Лише надзвичайно уважна людина знайде 2 помилки на картинці за 9 секунд

19:21

Стріляв та погрожував ТЦК: скандального сина вінницької судді затримали

19:10

З'явився новий політичний важковаговикПогляд

19:05

Місячний календар 5 січня 2024 року: супутник вкаже, які неприємності можуть статися

18:54

Тяжкохвора Шеннен Доерті розповіла, як бореться з раком

18:51

"Шия окремо від голови": Волочкова зганьбилася відфотошопленими оленями

Реклама
18:43

90% піддавалися тортурам і мають проблеми з ногами: стан військових після полону

18:33

Потужні вибухи біля Севастополя: ЗСУ уразили командний пункт з’єднання окупантів

18:21

Дружина Остапчука зізналася, чи боїться бути їм кинутою

18:19

"Успіху не мають": полковник розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку

18:03

Як дізнатися свою субсидію за адресою: хитрий трюк, щоб не залишитися без виплат

18:00

Шнурки не розв'яжуться посеред дороги: врятує один хитрий трюк

17:41

Загроза захоплення Часового Яру: в ЗСУ розкрили нові плани окупантів

17:40

Україна ускладнила логістику "Калібрів", Росія заощаджує запаси – ЗСУ

17:36

Ракет до ПЗРК вистачить, щоб відбити ще кілька потужних атак Росії - Наєв

17:21

"Ембарго - безстрокове": Польща продовжує заборону на імпорт зерна з України

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти