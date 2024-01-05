ЗСУ вдарять по "тріумфу Путіна": Україна має мету на 2024 рік - The Economist

Захід повинен вирішити питання підтримки України, ціна стримування Росії у разі її перемоги буде вище, йдеться у матеріалі британського видання The Economist.

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Крим стане метою ЗСУ у 2024 році - ЗМІ / Колаж: 53-тя ОМБр, скріншот YouTube

Сили оборони України під час контрнаступу в 2024 році зосередяться на звільненні окупованого агресором Росією Криму. Півострів став життєво важливим шляхом забезпечення російських військ на півдні і є пропагандистським символом глави Кремля Володимира Путіна. Удари по Кримському півострову збентежать Путіна і завдадуть шкоди можливостям росіян.

У матеріалі The Economist, опублікованому за підсумками інтерв'ю з президентом Володимиром Зеленським, йдеться про те, що Україна в 2024 році зосередиться на звільненні Криму, який став важливою лінією логістики забезпечення окупантів на півдні.

"Цей півострів є життєво важливим шляхом забезпечення російських військ на півдні України; його анексія в 2014 році стала пропагандистським тріумфом Путіна. Успішні українські атаки на Крим завдадуть шкоди можливостям Росії і збентежать Путіна", - вважають автори публікації. відео дня

Захід має вирішити питання щодо підтримки України

Також в статті сказано, що на тлі зупинки військової допомоги з боку США і фінансової підтримки Євросоюзу, політики на Заході повинні вирішити питання підтримки України. Ціна стримування Росії, в разі її перемоги у війні, буде значно вище, ніж ціна підтримки тріумфу Києва.

"Західні лідери більше не можуть залишити розмови Зеленському. Їм потрібно самим наводити аргументи для відправки грошей до України", - відзначили автори статті і підкреслили, що рішучі кроки слід зробити вже зараз.

Контрнаступ ЗСУ

Заступник помічника президента США з нацбезпеки Джонатан Файнер у грудні заявив, що мета Вашингтона на 2024 рік - надати Україні підтримку, яка дозволить посадити Росію за стіл перемовин на умовах Києва. На його думку, Сили оборони України зможуть перейти в контрнаступ.

Україна зможе піти в новий контрнаступ тільки в 2025 році, вважають журналісти американського The Wall Street Journal. У статті сказано, що ЗСУ потрапили не в краще становище, і будуть відбивати атаки російських військ. За таких обставин контрнаступ може бути відкладено.

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес вважає, що Україна не програла, а в невдачах під час контрнаступу винен Захід. Згідно з його прогнозами, тепер війна йтиме ще мінімум рік.

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