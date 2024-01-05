Пентагон готовий передати Україні зброю на $4,2 млрд, але є умова

Спікер Міноборони США Патрік Райдер пояснив, що всі кошти, виділені на допомогу Україні за президентською програмою (PDA), вже витрачені.

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Пентагон назвав умову для передачі Україні зброї на $4,2 млрд / Колаж: Главред, фото: скріншот

У Пентагону є формальні повноваження для того, щоб передати Україні зброю на суму 4,2 млрд доларів, однак для цього необхідне рішення Конгресу, оскільки Україна перебуває у стані війни.

Як заявив речник Міноборони США Патрік Райдер, всі кошти, виділені на допомогу Україні за президентською програмою (PDA), вже витрачені.

"У нас є повноваження витрачати приблизно 4,2 млрд доларів з наявних фондів, але у нас немає можливості поповнювати запаси", — сказав Райдер на брифінгу.

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Крім того, представник Пентагону заявив, що міністерство працює з Конгресом з цього питання.

Також Райдер закликав членів Конгресу не зволікати з ухваленням пропозиції Білого Дому про додаткове фінансування для України.

Військова допомога Україні

Як відомо, Конгрес США наразі так і не схвалив додаткове фінансування для України.

Координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США більше не можуть надавати військову допомогу Україні, поки Конгрес не ухвалить рішення про додаткове фінансування.

Нагадаємо, на початку жовтня 2023 року президент Джо Байден запросив у Конгресу понад 106 млрд доларів на потреби національної безпеки, зокрема і на фінансування допомоги Україні на понад 61 млрд доларів. Законопроект не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу США.

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