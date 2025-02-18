США 'дуже сильно увійшли в гру': Дуда похвалив Трампа після зустрічі з Келлогом

Президент Польщі очікує, що буде як мінімум припинення бойових дій, і сподівається на припинення російської агресії проти України

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Дуда похвалив "миротворчі" зусилля Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

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Дуда заявив, що має "повне уявлення" про дії США щодо припинення війни

У Польщі сподіваються не лише на перемир’я, а й на повне завершення агресії РФ

Дуда назвав Трампа надзвичайно рішучою людиною

США демонструють рішучість у прагненні завершити війну в Україні. Польща розраховує щонайменше на завершення бойових дій, а в ідеалі – на повне припинення агресії РФ. Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив після зустрічі зі спецпосланником президента США Кітом Келлогом, пише РАР.

Дуда провів переговори зі спецпредставником президента США щодо України та Росії Кітом Келлогом. Під час зустрічі обговорювали війну РФ проти України, а також російські провокації, зокрема в повітряному просторі Польщі.

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Польський президент зазначив, що виклав Келлогу позицію Варшави щодо поведінки Москви та її офіційних заяв. Він також наголосив, що має "повне уявлення" про дії Вашингтона, спрямовані на припинення війни.

"У мене є повний огляд ситуації з погляду поточних дій, які вживають Сполучені Штати… На мій особистий погляд, Америка дуже сильно увійшла в гру з погляду припинення війни в Україні", - сказав Дуда.

Польський президент висловив упевненість у здатності адміністрації США завершити війну. Окремо він похвалив президента США Дональда Трампа.

"Я знаю президента Дональда Трампа. Я знаю, що він надзвичайно рішуча людина, і коли він діє, то це відбувається рішуче і, як правило, ефективно. Я очікую, що буде як мінімум припинення бойових дій, і сподіваюся, - припинення російської агресії проти України", - наголосив Дуда.

Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Завершення війни в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп прагне досягти припинення вогню в Україні до Великодня (20 квітня). Натомість європейські чиновники вважають, що мирна угода можлива лише до кінця року, повідомляє Bloomberg.

У столиці Саудівської Аравії 18 лютого пройшли переговори представників США та Росії, які тривали 4,5 години у два раунди. У США назвали їх "важливим кроком уперед" і погодили створення команд для роботи над припиненням війни та післявоєнним врегулюванням.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не брала участі у цих переговорах і не прийме жодних ультиматумів від РФ. Він нагадав, що на початку вторгнення Росія вимагала роззброєння України, визнання окупації та зміну влади, але Київ не поступився.

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