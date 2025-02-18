Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

США "дуже сильно увійшли в гру": Дуда похвалив Трампа після зустрічі з Келлогом

Руслана Заклінська
18 лютого 2025, 20:18
69
Президент Польщі очікує, що буде як мінімум припинення бойових дій, і сподівається на припинення російської агресії проти України
США 'дуже сильно увійшли в гру': Дуда похвалив Трампа після зустрічі з Келлогом
Дуда похвалив "миротворчі" зусилля Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

Головне:

  • Дуда заявив, що має "повне уявлення" про дії США щодо припинення війни
  • У Польщі сподіваються не лише на перемир’я, а й на повне завершення агресії РФ
  • Дуда назвав Трампа надзвичайно рішучою людиною

США демонструють рішучість у прагненні завершити війну в Україні. Польща розраховує щонайменше на завершення бойових дій, а в ідеалі – на повне припинення агресії РФ. Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив після зустрічі зі спецпосланником президента США Кітом Келлогом, пише РАР.

Дуда провів переговори зі спецпредставником президента США щодо України та Росії Кітом Келлогом. Під час зустрічі обговорювали війну РФ проти України, а також російські провокації, зокрема в повітряному просторі Польщі.

відео дня

Польський президент зазначив, що виклав Келлогу позицію Варшави щодо поведінки Москви та її офіційних заяв. Він також наголосив, що має "повне уявлення" про дії Вашингтона, спрямовані на припинення війни.

"У мене є повний огляд ситуації з погляду поточних дій, які вживають Сполучені Штати… На мій особистий погляд, Америка дуже сильно увійшла в гру з погляду припинення війни в Україні", - сказав Дуда.

Польський президент висловив упевненість у здатності адміністрації США завершити війну. Окремо він похвалив президента США Дональда Трампа.

"Я знаю президента Дональда Трампа. Я знаю, що він надзвичайно рішуча людина, і коли він діє, то це відбувається рішуче і, як правило, ефективно. Я очікую, що буде як мінімум припинення бойових дій, і сподіваюся, - припинення російської агресії проти України", - наголосив Дуда.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Завершення війни в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп прагне досягти припинення вогню в Україні до Великодня (20 квітня). Натомість європейські чиновники вважають, що мирна угода можлива лише до кінця року, повідомляє Bloomberg.

У столиці Саудівської Аравії 18 лютого пройшли переговори представників США та Росії, які тривали 4,5 години у два раунди. У США назвали їх "важливим кроком уперед" і погодили створення команд для роботи над припиненням війни та післявоєнним врегулюванням.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не брала участі у цих переговорах і не прийме жодних ультиматумів від РФ. Він нагадав, що на початку вторгнення Росія вимагала роззброєння України, визнання окупації та зміну влади, але Київ не поступився.

Читайте також:

Що таке PAP?

PAP - Polska Agencja Prasowa, Державне інформаційне агентство Республіки Польща. Є найбільшим інформаційним агентством у Польщі та основним джерелом інформації про події в країні та за кордоном для всіх засобів масової інформації та державних організацій. Основою діяльності агентства є пошук, обробка та публікація об'єктивної інформації, що всебічно висвітлює події в країні та світі, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп Анджей Дуда війна Росії та України Кіт Келлог
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
ЄС готує Україні пакет допомоги на €6 млрд на тлі перемовин США і РФ - Politico

ЄС готує Україні пакет допомоги на €6 млрд на тлі перемовин США і РФ - Politico

21:09Світ
Як закінчиться війна в Україні та які будуть кордони: в США зробили заяву

Як закінчиться війна в Україні та які будуть кордони: в США зробили заяву

20:25Світ
Влупить -30: синоптики назвали області, які атакує нереальний мороз

Влупить -30: синоптики назвали області, які атакує нереальний мороз

19:32Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Куди подівся Тамбовський вовк із "Кварталу": Кошовий розкрив неприємну правду

Куди подівся Тамбовський вовк із "Кварталу": Кошовий розкрив неприємну правду

"Мені до одного місця": утікач Винник висловився про допомогу ЗСУ і свій патріотизм

"Мені до одного місця": утікач Винник висловився про допомогу ЗСУ і свій патріотизм

Гороскоп Таро на березень 2025: Овнам - злодійство, Тельцям - прогрес, Близнюкам - кохання

Гороскоп Таро на березень 2025: Овнам - злодійство, Тельцям - прогрес, Близнюкам - кохання

Гороскоп на завтра 19 лютого: Дівам - успіх у всьому, Стрільцям - винагорода

Гороскоп на завтра 19 лютого: Дівам - успіх у всьому, Стрільцям - винагорода

"Боже мій": відомий ведучий розповів, який вигляд Катерина Осадча має в житті

"Боже мій": відомий ведучий розповів, який вигляд Катерина Осадча має в житті

Останні новини

21:09

ЄС готує Україні пакет допомоги на €6 млрд на тлі перемовин США і РФ - Politico

20:46

Абракадабра по-українськи: Леді Гага виділила співочий талант маленької українки

20:25

Як закінчиться війна в Україні та які будуть кордони: в США зробили заяву

20:18

США "дуже сильно увійшли в гру": Дуда похвалив Трампа після зустрічі з Келлогом

19:45

Для чого насправді бризкати парфуми на волосся: оточуючі будуть здивовані

Україні запропонують "гіркі пігулки": Горбач – про перспективи переговорів щодо завершення війниУкраїні запропонують "гіркі пігулки": Горбач – про перспективи переговорів щодо завершення війни
19:44

Де захований кіт: лише люди з високим IQ розгадають загадку

19:32

Влупить -30: синоптики назвали області, які атакує нереальний морозФото

19:25

Простий рецепт буряка по-корейськи: неймовірна закуска готується за 10 хвилин

19:22

США та РФ не хотіли участі України у переговорах у Саудівській Аравії - Bloomberg

Реклама
19:13

Припинення вогню чи кінець війни: названо результат переговорів Трампа і ПутінаВідео

19:10

Чого хоче Трамп та ПутінПогляд

18:58

Який вигляд мав Хрещатик понад 150 років тому: опубліковане унікальне фото

18:55

Росіяни модернізували ударні БпЛА: в чому небезпека нових дронів "Ґерань-3"Фото

18:54

Позбавляємось від каракулів на стінах: найкращі лайфхаки видалення фломастера

18:37

"Критична ситуація": армія РФ впритул підійшла до Куп'янська

18:30

Чи можна дмухати собаці в морду: що це означає для тварини

18:24

Нігті можуть вказувати на тривалість життя: на що слід звернути увагу

18:12

"Це я гарантую": у Раді розставили крапки над "і" у питанні виборів у 2025 році

17:55

5 найкращих способів, як вигнати павуків з дому: експерт описав секретні методиВідео

17:53

Непросте IQ-завдання: знайдіть 5 відмінностей у картинках тукана за 21 секунду

Реклама
17:46

Лише один секрет - мініатюрні налисники, які зметуть за хвилинуВідео

17:46

У Кремлі поставили новий ультиматум для завершення війни в Україні

17:01

Зеленський вперше відреагував на переговори між США та РФ і оголосив про рішення

16:58

Варити не варто: кухар розкрив смачніший спосіб приготування картоплі

16:44

Буде ідеально чистим: як видалити плями з килима простим засобом з ванної

16:43

Кулеба сказав, чи можлива ще перемога України у війні

16:41

"Йти на ультиматуми РФ не збираюся": Зеленський - про переговори між РФ і США

16:40

Лілія Подкопаєва розсекретила, де навчатиметься її донька

16:36

Євробачення-2025: Alyona Alyona висловилася про представників України Ziferblat

16:30

Порошенко двічі сказав неправду, щоб виправдати синів, які втекли від мобілізації до Лондону, - боєць ЗСУ

16:23

Не кінець війни: чим можуть завершитись переговори Путіна, Зеленського і ТрампаВідео

16:15

"Доведеться йти на поступки": у США озвучили умови закінчення війни в Україні

16:02

Шопінг в секонд-хенді: стало відомо, для чого потрібно завжди перевіряти кишені

16:00

Тариф на світло стане меншим: Міненерго зробило важливу заяву

15:40

Справжні перфекціоністи: 5 знаків зодіаку, які контролюють усе

15:20

Катя Осадча вперше зізналася, чому відклала ідею з усиновленням

15:10

Навіть заради миру: Зеленський назвав компроміс, на який ніколи не піде

14:55

Ціна впала на 8%: вартість ключового продукту в Україні знизилася

14:54

Чи можна щодня митися дігтярним милом: яка його користь і шкодаВідео

14:42

Переговори США та РФ у Саудівській Аравії завершилися: про що домовилися делегації

Реклама
14:40

"Ми прийшли до цього жаху": актор "Сватів" пішов проти Путіна і розкрив, чомуВідео

14:34

ЄС готує Україні пакет військової допомоги розміром 700 млрд євро - Бербок

14:14

"Навіть без переговорів": Росія може вимушено взяти "паузу" у війніВідео

14:14

Особовий склад не рятує: у ЗСУ назвали головну проблему ворога біля Покровська

13:57

Ольга Сумська зізналася, як на її кар'єру вплинуло життя доньки-мовчунки в РФ

13:38

"Виконання всіх бажань Путіна": євродепутат розкрив план Трампа щодо України

13:36

Син Осадчої та Горбунова вивалив сімейні таємниці: відео потрапило в мережуВідео

13:29

РФ удосконалила північнокорейські ракети: Буданов попередив про небезпеку

13:23

Стрімке падіння цін: в Україні різко змінилась вартість яєць

13:11

Чекало не одне покоління: Джонні Депп повертається в "Пірати Карибського моря"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти