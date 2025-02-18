Як закінчиться війна в Україні та які будуть кордони: в США зробили заяву

Радник Білого дому з нацбезпеки ухилився від відповіді на питання щодо збереження Росією контролю над територіями окупованими після 2022 року.

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В США зробили важливу заяву після переговорів з росіянами / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

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Метою переговорів є досягнення довготривалого миру

Питання окупованих територій України будуть обговорюватись надалі

Американська переговорна група під час зустрічі в Саудівській Аравії передала російській стороні кілька ключових принципів щодо припинення війни, проте представники США утрималися від коментарів щодо майбутніх кордонів України. Про це повідомляє Держдепартамент США з посиланням на інтерв'ю CNN.

Радник Білого дому з нацбезпеки Майк Волц підкреслив, що метою є досягнення стійкого миру, а не тимчасового припинення бойових дій, як це вже було раніше.

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"Ми знаємо, що практична реальність така, що будуть дискусії про територію і про гарантії безпеки. Це лише фундаментальні основи, які будуть лежати в основі будь-якої дискусії", - сказав він.

Він наголосив, що президент США прагне якнайшвидшого завершення війни, адже продовження бойових дій на сході та півдні України призводить до неприйнятних втрат і руйнувань. Волц зазначив, що ця ситуація не відповідає інтересам жодної з країн, світу загалом, а також США та Європи.

Всі ці фактори визначатимуть подальші переговори, і, як зауважив Волц, президент Трамп налаштований діяти швидко.

"Ми щойно провели телефонну розмову на рівні глав держав, першу за багато років. І ось ми тут, менш ніж через тиждень, на найвищому рівні урядів США і Росії. І ми сподіваємося продовжувати рухатися в такому ж темпі, щоб не лише припинити війну, але й розблокувати те, що може бути дуже продуктивним і стабілізуючим відносинами в майбутньому", - сказав він.

Тім Волц уникнув прямої відповіді на питання, чи погодяться США на збереження Росією територій, анексованих після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Він зазначив, що ці питання потребують обговорення та стануть частиною складної роботи, яка ще попереду. Водночас Волц підкреслив, що важливим є сам початок цього процесу. За його словами, президент не вважає прийнятним нескінченну війну в Європі, яка перетворилася на справжню м’ясорубку для людей з обох сторін.

За кілька місяців Дональд Трамп змістив глобальний дискурс із питання про те, чи завершиться війна, на обговорення того, як саме це станеться. І, на думку Волца, лише Трамп здатен це зробити.

"І в Овальному кабінеті менше тижня тому і президент Путін, і президент Зеленський сказали йому, що тільки ви, президент Трамп, можете довести цю війну до кінця", - підкреслив Волц.

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Переговори США та РФ в Саудівській Аравії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, переговори, що відбулися 18 лютого в Саудівській Аравії, спочатку планували провести у тристоронньому форматі за участю України, Росії та США. Однак американська та російська сторони наполягли на зустрічі без представників Києва, повідомляє Bloomberg.

Того ж дня в Саудівській Аравії відбулися переговори між США та Росією. Після зустрічі держсекретар США Марко Рубіо заявив, що для припинення війни в Україні всі сторони повинні бути готові до компромісів, зазначає The Guardian. На його думку, завершення конфлікту можливе лише за умови досягнення згоди між усіма його учасниками.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи ці переговори під час зустрічі з громадою в Анкарі наголосив, що дискусії щодо України відбуваються без її участі, проте держава не погодиться на жодні російські ультиматуми.

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Що відомо про CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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