Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Як закінчиться війна в Україні та які будуть кордони: в США зробили заяву

Юрій Берендій
18 лютого 2025, 20:25
869
Радник Білого дому з нацбезпеки ухилився від відповіді на питання щодо збереження Росією контролю над територіями окупованими після 2022 року.
Як закінчиться війна в Україні та які будуть кордони: в США зробили заяву
В США зробили важливу заяву після переговорів з росіянами / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Головне:

  • Метою переговорів є досягнення довготривалого миру
  • Питання окупованих територій України будуть обговорюватись надалі

Американська переговорна група під час зустрічі в Саудівській Аравії передала російській стороні кілька ключових принципів щодо припинення війни, проте представники США утрималися від коментарів щодо майбутніх кордонів України. Про це повідомляє Держдепартамент США з посиланням на інтерв'ю CNN.

Радник Білого дому з нацбезпеки Майк Волц підкреслив, що метою є досягнення стійкого миру, а не тимчасового припинення бойових дій, як це вже було раніше.

відео дня

"Ми знаємо, що практична реальність така, що будуть дискусії про територію і про гарантії безпеки. Це лише фундаментальні основи, які будуть лежати в основі будь-якої дискусії", - сказав він.

Він наголосив, що президент США прагне якнайшвидшого завершення війни, адже продовження бойових дій на сході та півдні України призводить до неприйнятних втрат і руйнувань. Волц зазначив, що ця ситуація не відповідає інтересам жодної з країн, світу загалом, а також США та Європи.

Всі ці фактори визначатимуть подальші переговори, і, як зауважив Волц, президент Трамп налаштований діяти швидко.

"Ми щойно провели телефонну розмову на рівні глав держав, першу за багато років. І ось ми тут, менш ніж через тиждень, на найвищому рівні урядів США і Росії. І ми сподіваємося продовжувати рухатися в такому ж темпі, щоб не лише припинити війну, але й розблокувати те, що може бути дуже продуктивним і стабілізуючим відносинами в майбутньому", - сказав він.

Тім Волц уникнув прямої відповіді на питання, чи погодяться США на збереження Росією територій, анексованих після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Він зазначив, що ці питання потребують обговорення та стануть частиною складної роботи, яка ще попереду. Водночас Волц підкреслив, що важливим є сам початок цього процесу. За його словами, президент не вважає прийнятним нескінченну війну в Європі, яка перетворилася на справжню м’ясорубку для людей з обох сторін.

За кілька місяців Дональд Трамп змістив глобальний дискурс із питання про те, чи завершиться війна, на обговорення того, як саме це станеться. І, на думку Волца, лише Трамп здатен це зробити.

"І в Овальному кабінеті менше тижня тому і президент Путін, і президент Зеленський сказали йому, що тільки ви, президент Трамп, можете довести цю війну до кінця", - підкреслив Волц.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Які найгучніші передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Переговори США та РФ в Саудівській Аравії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, переговори, що відбулися 18 лютого в Саудівській Аравії, спочатку планували провести у тристоронньому форматі за участю України, Росії та США. Однак американська та російська сторони наполягли на зустрічі без представників Києва, повідомляє Bloomberg.

Того ж дня в Саудівській Аравії відбулися переговори між США та Росією. Після зустрічі держсекретар США Марко Рубіо заявив, що для припинення війни в Україні всі сторони повинні бути готові до компромісів, зазначає The Guardian. На його думку, завершення конфлікту можливе лише за умови досягнення згоди між усіма його учасниками.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи ці переговори під час зустрічі з громадою в Анкарі наголосив, що дискусії щодо України відбуваються без її участі, проте держава не погодиться на жодні російські ультиматуми.

Інші новини:

Що відомо про CNN?

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирне врегулювання мирні переговори з Росією
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
ЄС готує Україні пакет допомоги на €6 млрд на тлі перемовин США і РФ - Politico

ЄС готує Україні пакет допомоги на €6 млрд на тлі перемовин США і РФ - Politico

21:09Світ
Як закінчиться війна в Україні та які будуть кордони: в США зробили заяву

Як закінчиться війна в Україні та які будуть кордони: в США зробили заяву

20:25Світ
Влупить -30: синоптики назвали області, які атакує нереальний мороз

Влупить -30: синоптики назвали області, які атакує нереальний мороз

19:32Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Куди подівся Тамбовський вовк із "Кварталу": Кошовий розкрив неприємну правду

Куди подівся Тамбовський вовк із "Кварталу": Кошовий розкрив неприємну правду

"Мені до одного місця": утікач Винник висловився про допомогу ЗСУ і свій патріотизм

"Мені до одного місця": утікач Винник висловився про допомогу ЗСУ і свій патріотизм

Гороскоп Таро на березень 2025: Овнам - злодійство, Тельцям - прогрес, Близнюкам - кохання

Гороскоп Таро на березень 2025: Овнам - злодійство, Тельцям - прогрес, Близнюкам - кохання

Гороскоп на завтра 19 лютого: Дівам - успіх у всьому, Стрільцям - винагорода

Гороскоп на завтра 19 лютого: Дівам - успіх у всьому, Стрільцям - винагорода

"Боже мій": відомий ведучий розповів, який вигляд Катерина Осадча має в житті

"Боже мій": відомий ведучий розповів, який вигляд Катерина Осадча має в житті

Останні новини

21:09

ЄС готує Україні пакет допомоги на €6 млрд на тлі перемовин США і РФ - Politico

20:46

Абракадабра по-українськи: Леді Гага виділила співочий талант маленької українки

20:25

Як закінчиться війна в Україні та які будуть кордони: в США зробили заяву

20:18

США "дуже сильно увійшли в гру": Дуда похвалив Трампа після зустрічі з Келлогом

19:45

Для чого насправді бризкати парфуми на волосся: оточуючі будуть здивовані

Україні запропонують "гіркі пігулки": Горбач – про перспективи переговорів щодо завершення війниУкраїні запропонують "гіркі пігулки": Горбач – про перспективи переговорів щодо завершення війни
19:44

Де захований кіт: лише люди з високим IQ розгадають загадку

19:32

Влупить -30: синоптики назвали області, які атакує нереальний морозФото

19:25

Простий рецепт буряка по-корейськи: неймовірна закуска готується за 10 хвилин

19:22

США та РФ не хотіли участі України у переговорах у Саудівській Аравії - Bloomberg

Реклама
19:13

Припинення вогню чи кінець війни: названо результат переговорів Трампа і ПутінаВідео

19:10

Чого хоче Трамп та ПутінПогляд

18:58

Який вигляд мав Хрещатик понад 150 років тому: опубліковане унікальне фото

18:55

Росіяни модернізували ударні БпЛА: в чому небезпека нових дронів "Ґерань-3"Фото

18:54

Позбавляємось від каракулів на стінах: найкращі лайфхаки видалення фломастера

18:37

"Критична ситуація": армія РФ впритул підійшла до Куп'янська

18:30

Чи можна дмухати собаці в морду: що це означає для тварини

18:24

Нігті можуть вказувати на тривалість життя: на що слід звернути увагу

18:12

"Це я гарантую": у Раді розставили крапки над "і" у питанні виборів у 2025 році

17:55

5 найкращих способів, як вигнати павуків з дому: експерт описав секретні методиВідео

17:53

Непросте IQ-завдання: знайдіть 5 відмінностей у картинках тукана за 21 секунду

Реклама
17:46

Лише один секрет - мініатюрні налисники, які зметуть за хвилинуВідео

17:46

У Кремлі поставили новий ультиматум для завершення війни в Україні

17:01

Зеленський вперше відреагував на переговори між США та РФ і оголосив про рішення

16:58

Варити не варто: кухар розкрив смачніший спосіб приготування картоплі

16:44

Буде ідеально чистим: як видалити плями з килима простим засобом з ванної

16:43

Кулеба сказав, чи можлива ще перемога України у війні

16:41

"Йти на ультиматуми РФ не збираюся": Зеленський - про переговори між РФ і США

16:40

Лілія Подкопаєва розсекретила, де навчатиметься її донька

16:36

Євробачення-2025: Alyona Alyona висловилася про представників України Ziferblat

16:30

Порошенко двічі сказав неправду, щоб виправдати синів, які втекли від мобілізації до Лондону, - боєць ЗСУ

16:23

Не кінець війни: чим можуть завершитись переговори Путіна, Зеленського і ТрампаВідео

16:15

"Доведеться йти на поступки": у США озвучили умови закінчення війни в Україні

16:02

Шопінг в секонд-хенді: стало відомо, для чого потрібно завжди перевіряти кишені

16:00

Тариф на світло стане меншим: Міненерго зробило важливу заяву

15:40

Справжні перфекціоністи: 5 знаків зодіаку, які контролюють усе

15:20

Катя Осадча вперше зізналася, чому відклала ідею з усиновленням

15:10

Навіть заради миру: Зеленський назвав компроміс, на який ніколи не піде

14:55

Ціна впала на 8%: вартість ключового продукту в Україні знизилася

14:54

Чи можна щодня митися дігтярним милом: яка його користь і шкодаВідео

14:42

Переговори США та РФ у Саудівській Аравії завершилися: про що домовилися делегації

Реклама
14:40

"Ми прийшли до цього жаху": актор "Сватів" пішов проти Путіна і розкрив, чомуВідео

14:34

ЄС готує Україні пакет військової допомоги розміром 700 млрд євро - Бербок

14:14

"Навіть без переговорів": Росія може вимушено взяти "паузу" у війніВідео

14:14

Особовий склад не рятує: у ЗСУ назвали головну проблему ворога біля Покровська

13:57

Ольга Сумська зізналася, як на її кар'єру вплинуло життя доньки-мовчунки в РФ

13:38

"Виконання всіх бажань Путіна": євродепутат розкрив план Трампа щодо України

13:36

Син Осадчої та Горбунова вивалив сімейні таємниці: відео потрапило в мережуВідео

13:29

РФ удосконалила північнокорейські ракети: Буданов попередив про небезпеку

13:23

Стрімке падіння цін: в Україні різко змінилась вартість яєць

13:11

Чекало не одне покоління: Джонні Депп повертається в "Пірати Карибського моря"

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти